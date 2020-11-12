Тюменские инсайды: кто сдал Якушева

Таким может быть слово года для Тюмени Коллаж URA.RU

Полпред Владимир Якушев готовит регионы Уральского федерального округа к экономическому взлету, а заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев рассчитывает на повышение. Бывший замглавы региона Наталья Шевчик готовится к переезду в Москву, а вице-губернатор Сергей Сарычев — к борьбе за кресло спикера областной думы. Об этом и о многом другом — в свежих «Инсайдах».

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Дочь пресс-секретаря Якушева проговорилась

Говорят, что первой о назначении экс-министра Владимира Якушева на должность полпреда в УрФО нечаянно сообщила дочь его пресс-секретаря Ольги Фроловой. Якобы в своем Instagram она опубликовала пост о том, что собирается переезжать из Москвы в Екатеринбург. И сразу после этого поползли слухи о назначении Якушева в уральское полпредство. «Она опубликовала пост в Instagram, в котором было написано что-то вроде „Не получилось пожить в Москва-сити — еду в Екб-сити“. После этого журналисты начали всерьез интересоваться причинами переезда семьи Ольги Фроловой в Екатеринбург. И в результате выяснили, что там готовят должность начальнику Фроловой, Владимиру Якушеву. Именно поэтому о его назначении стало известно до официального представления», — уверяют слухачи.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Якушев может стать полпредом-реформатором…

В Желтом доме шепчутся о том, что назначенный на должность полномочного представителя президента в УрФО экс-министр Владимир Якушев плотно займется экономическим развитием вверенных ему регионов. Мол, раньше, наместники президента Путина на Урале большей частью занимались политикой. А полпред Якушев — экономист. Поэтому сделает акцент на экономическом развитии регионов. «Это отразится и на подборе кадров, и на формате работы. Поскольку ситуация с экономикой в каждом из регионов УрФО сейчас негативная, бюджеты в каждом из регионов просели, экономического роста не наблюдается, полпредство уйдет от политики в экономику. Время, как говорится, для этого подходящее. Сам Якушев, если грамотно сделает свою работу, может возглавить рейтинг российских полпредов», — считают слухмейкеры.

…, а Тюмень — столицей УрФО

В околоправительственных кругах поговаривают о том, что после назначения на должность полномочного представителя Владимира Якушева, столицу УрФО, в перспективе, могут перенести из Екатеринбурга в Тюменскую область. Мол, слишком уж тесно связан Якушев с регионом. Поговаривают, что, занимая пост министра строительства и ЖКХ Тюменской области, он частенько приезжал по выходным из Москвы в Тюмень. «Якушев не перестанет приезжать в Тюмень во внерабочее время и на новой должности. А зачем ему постоянно преодолевать такие огромные расстояния? Проще перенести столицу УрФО в Тюмень, и вопрос решится сам собой. Подобный прецедент в России уже был: два года назад столицу Дальневосточного федерального округа по просьбе губернатора Приморья перенесли из Хабаровска во Владивосток. А чем Тюмень хуже?» — резюмируют инсайдеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сысоеву прочат должность губернатора

В кулуарах Желтого дома поговаривают о том, что заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в обозримом будущем может стать главой одного из регионов России. Инсайдеры считают, что повышение ему может обеспечить ЛДПР, в которой он состоит. Сысоев — политик опытный, и продвинуть его по одному из выборных списков труда не составит. «Вероятно, что Сысоев может рассчитывать на кресло губернатора в одном из регионов Центральной России. В УрФО у него таких перспектив нет. Здесь состав глав субъектов, как говорится, укомплектован и нет текучки. Скорее всего, Сысоева отправят в какой-нибудь депрессивный регион. А там уже будут на него смотреть: сможет он вывести его из этого состояния или нет», — заявляют инсайдеры.

Наталья Шевчик может получить место в Совете Федерации

В тюменском правительстве судачат о том, что бывший заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик после выборов 2021 года может стать представителем Тюменской области в Совете Федерации. Знающие люди говорят, что для этого ей сначала нужно стать депутатом областного парламента. А с этим, уверены слухачи, проблем у Шевчик возникнуть не должно. «Несмотря на то, что Шевчик покинула должность заместителя губернатора больше года назад, электорат ее хорошо помнит. Вероятно, необходимый минимум для попадания в число депутатов областной думы она наберет. А там уже и до Совета Федерации — рукой подать. По крайней мере, ее кандидатура рассматривается как одна из основных», — уверяют слухачи.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сарычев может вступить в борьбу за кресло спикера областной думы

Среди тюменской элиты ходят разговоры о том, что вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев может включиться в борьбу за кресло председателя Тюменской областной думы. Инсайдеры в региональном правительстве поговаривают, что Андрей Артюхов, который также имел виды на должность спикера регионального парламента, не сможет на нее рассчитывать, пока его сын является губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. «Есть мнение, что в спикеры областной думы планируют ввести именно Сарычева. Ему уже, в принципе, доверили вести предстоящую выборную кампанию. От выполнения этой задачи во многом будет зависеть то, насколько реальны для Сарычева перспективы назначения на ключевую должность в региональном парламенте», — предполагают инсайдеры.

Бывший мэр Тюмени Сметанюк собрался на пенсию

Знающие люди говорят, что бывший мэр Тюмени, а ныне заместитель генерального директора госкомпании «Транснефть-Сибирь» Сергей Сметанюк, в скором времени может покинуть свой пост. Злые языки шепчутся, мол, Сметанюк, построивший в свое время неплохую политическую карьеру (он был главным федеральным инспектором Тюменской области, и. о. гуебрнатора и заместителем полпреда в УрФО), в полной мере удовлетворил свои профессиональные амбиции и хочет отдохнуть. «Скорее всего, это именно его решение. Каких-то предпосылок для того, чтобы увольнять Сметанюка с поста заместителя гендиректора АО „Транснефть-Сибирь“ нет: со своими должностными обязанностями он вполне справляется. Видимо, просто устал и хочет больше времени проводить с семьей», — уверены слухачи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прилепин начал охоту за лицами

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что партия Захара Прилепина «За правду» запустила в Тюменской области целую кампанию по поиску новых лиц, которые будут представлять политическую силу в регионе. По мнению слухачей, пока эта затея успехом не увенчалась: национал-патриоты столкнулись с некоторыми трудностями. «Больших денег для этого им никто не выделил, а бесплатно торговать лицом никто не согласится. Партия Прилепина — слишком молодая и пока не понятно, что она вообще из себя представляет. Поэтому национал-патриоты делают ставку на мелких чиновников: глав сельских поселений, каких-то небольших муниципалитетов и депутатов сельских дум. Там люди такие люди, скорее всего, найдутся», — ухмыляются слухачи.

В Тюмени не хватает гастарбайтеров

Знающие люди поговаривают, что Тюмень столкнулась с острой нехваткой иностранной рабочей силы. Мол, раньше на те же тюменские стройки выстраивались очереди из гастарбайтеров, желающих заработать, а сейчас их днем с огнем не сыскать. Слухачи считают, что это одно из последствий пандемии. Мол, многие гастарбайтеры решили переждать ее на Родине, и теперь не могут оттуда выехать. «Нехватка кадров чувствуется не только на стройках. Разнорабочие нужны и муниципальным службам. Там, традиционно, работает много выходцев из соседних государств. Тюменцы же сами не хотят мыть и подметать улицы. Но сейчас, видимо, придется. Работать просто некому», — резюмируют инсайдеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.