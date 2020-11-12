Курганские инсайды: потеряны больничные коронавирусных

Таким может быть слово года для Курганской области Коллаж: URA.RU

Сотрудников правительства шокировали новости о том, что часть их денег пойдет на выплаты врачам. По словам инсайдеров, чиновников решили не предупреждать об этом заранее. Еще говорят, не все гладко в отношениях двух оппозиционных движений в Кургане. А известный в регионе единоросс Марат Исламов, по слухам, хочет вернуть себе былую власть.

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Чиновники не знали, что скинулись на премии врачам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники правительства Курганской области узнали о том, что скинулись на премии врачам, из новостей. «Все были в шоке. Никто не предупреждал, что будут скидываться, никто ничего не подписывал», — заявил один из инсайдеров. По его словам, новость об этом вызвала возмущения среди госслужащих. «То пострадавшим от коронавируса скидывались, то на инвалидные кресла. Теперь врачам, которым и так хорошая доплата идет из федерального бюджета за работу с ковидными. А у нас обычные специалисты 15-17 тысяч получают. Им деньги не нужны, на те же лекарства, например?» — удивляются в кулуарах.

Весной чиновники уже скидывались из своих зарплат безработным, занятым на общественных работах, но тогда им всем сказали писать заявления, что это сделано добровольно. «Может, сейчас вычтут не из самих зарплат, а снимут экономию зарплатного фонда? Многие болели, произошла экономия средств. Да и свободных ставок с каждым днем все больше», — переговариваются в коридорах правительства.

В Кургане назвали нового кандидата на руководство «Единой Россией»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обратили внимание, что курганский единоросс, вице-спикер облдумы Марат Исламов, недавно избранный руководителем фракции «ЕР», продолжает активную пиар-компанию даже после завершения выборов. «Видимо, не все свои политические амбиции реализовал», — переговариваются в кулуарах. По одной из версий, активность политика может быть связана со слухами о возможной смене власти в региональном отделении «ЕР». «Исламов в свое время, занимая пост заместителя секретаря, фактически руководил региональным отделением партии. Не исключено, что он хочет вернуть себе былое влияние», — предположил инсайдер. Еще одна версия заключается в том, что Исламов хочет попробовать свои силы на внутрипартийных праймериз перед выборами в Госдуму.

Разговоры о возможной смене руководства курганских единороссов появились во время предвыборной кампании. По одной из версий, пост секретаря прочили спикеру облдумы Дмитрию Фролову. Впрочем, в последнее время заговорили, что смену власти решили приостановить как минимум до выборов в Госдуму.

Коммунисты и навальнисты поссорились

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские сторонники блогера Алексея Навального, по слухам, больше не сотрудничают с местными коммунистами. Поводом для таких разговоров стало намерение навальнистов провести референдум против добычи урана в Курганской области. «Это уже далеко не первая попытка. Но раньше инициаторами референдума всегда выступали коммунисты, а активисты штаба Навального вместе с ними раскачивали антиурановую тему», — переговариваются в регионе. Слухи о тесном сотрудничестве курганских навальнистов и коммунистов ходят в регионе уже не первый год. «Их позиции традиционно считали близкими в Курганской области. Но сейчас, возможно, их пути стали расходиться. Может быть, перед выборами в Госдуму коммунистам на более высоком уровне посоветовали не раскачивать ситуацию», — говорят злые языки.

Штаб Навального сотрудничает с силовиками?

Вместе с тем в самом курганском штабе Навального, по слухам, могут быть лица, тесно взаимодействующие с правоохранительными органами. «Силовики, как правило, хорошо проинформированы о планах навальнистов. Громких задержаний активистов, как это бывает в других городах, в Кургане нет», — рассуждают сплетники. Злые языки считают, что «теплые отношения» с силовиками могут быть у кого-то из руководства штаба, в том числе у его главы Алексея Шварца. «К ответственности его не привлекли после обвинений в даче взятки преподавателю, одно дело об уклонении от призыва развалилось, второе тоже, скорее всего, развалится», — приводят они доводы. Также слухачи обратили внимание, что в Кургане дважды провалилось «Умное голосование», несмотря на большую протестную активность. «Такое чувство, что его делали для галочки», — удивляются они.

Врачей, переболевших коронавирусом, могут оставить без выплат

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские врачи, переболевшие коронавирусом, не могут дождаться положенных им выплат, говорят сплетники. «Если медработник заболел коронавирусом на работе, то это считается профзаболеванием. Соцстрах должен в этом случае выплачивать компенсацию — 68 тысяч рублей. Но с этим пока очень туго», — рассказал инсайдер. Для получения страховой выплаты медик должен заболеть именно на работе. «Но как доказать, что ты заболел именно на работе, а не где-то еще?» — удивляются злопыхатели. Кроме того, по слухам, фонд соцстраха давит на главврачей, пугает проверками и штрафами, которые придется платить уже из своего кармана.

В Кургане — новые проблемы с больничными

У некоторых курганцев, попавших в инфекционный госпиталь после амбулаторного лечения от коронавируса, могут возникнуть проблемы с больничным. Сплетники говорят, что часть пациентов уже столкнулась с ситуацией, когда поликлиника своевременно не вносила данные об открытом больничном даже после взятия мазка. «Человека кладут в стационар и оказывается, что у него нет амбулаторного больничного. А в стационаре нужен номер, чтобы продлевать его», — возмущаются они.

Антикоронавирусная реклама возмутила курганцев

Курганцы обратили внимание, что в социальных сетях появилось много таргетированной рекламы о том, как в Кургане борются с коронавирусом. «Показывают, что у нас все хорошо. Этому вроде как мало кто верит, потому что люди же видят реальную ситуацию с очередями, тестами, перегруженными телефонными линиями. Вопрос в другом: сколько денег на это потратили? Может, было бы лучше направить эти деньги, например, на премии врачам?» — перешептываются злые языки. Сплетники обратили внимание, что информация в этой рекламе практически полностью идентична сообщениям оперативного штаба. Эту же информацию боты раскидывают по местным пабликам в соцсетях.

На Шадринской автостанции смогут сэкономить

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новую междугородную автостанцию в Шадринске, об открытии которой власти рапортовали год назад, переименовали в остановочный пункт, говорят инсайдеры. «Это значит, что там больше не обязаны соблюдать минимальные требования к автовокзалам и автостанциям: ограждения, туалеты, зал ожидания и так далее. Достаточно поставить указатель с названием остановки и расписанием автобусов. Хотя и этого там сейчас тоже нет», — рассуждают сплетники. По их данным, теперь в Курганской области остался единственный автовокзал в Кургане и не осталось ни одной автостанции.

Рекламное агентство увольняет сотрудников

В Кургане рынок рекламы теряет кадры. Одно из крупных рекламных агентств города увольняет сотрудников. «Уйти пришлось одному из директоров, который более 10 лет руководил агентством. Видимо предприниматель, владелец бизнеса, начал сокращать расходы. Традиционно большая часть из них приходится на зарплату сотрудников. Экономический кризис», — пояснил инсайдер. С его слов, покидают агентство и менеджеры. «На рекламе сейчас не заработаешь. Кто в школы пошел учителем, кто в риэлторы», — переговариваются слухачи.

Курганцы усомнились в качестве работ на набережной

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продолжение уличных ремонтных работ на ряде объектов благоустройства в Кургане вызвало возмущение горожан. В частности, они обратили внимание, что на набережной Тобола рабочие продолжают заливать бетон несмотря на отрицательные температуры и снег. «Бетон попросту не наберет критической прочности и будет крошиться после размораживания», — возмущаются сплетники. Они отмечают, что подобных проблем можно избежать, если подогревать бетон или использовать специальные присадки: «Но это дополнительные расходы. Будут на чем-то экономить? Ну и не видно на месте никакой теплоизоляции».

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.