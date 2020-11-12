Пермские инсайды: чиновники тусуются в пандемию

Таким может быть слово года для Пермского края Коллаж: URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин определился с новым главой своей администрации. В кулуарах шепчутся, что и состав нового правительства вот-вот будет озвучен. И в нем могут неожиданно сохраниться скандальные чиновники. А экс-директор пермской оперы Андрей Борисов, как оказалось, увезет с собой в Москву давнюю тайну.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор Махонин обновит не только правительство

Источники сообщают, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с кандидатурой будущего главы своей администрации (сейчас должность занимает Леонид Политов). «Документы в Москву ушли. Махонин хочет повысить одного из подчиненных», — говорит инсайдер. Говорят, что будущий руководитель администрации на минувшей неделе уже побывал в Москве на собеседовании в АП, и назначение может состояться в самое ближайшее время.

Новый состав правительства объявят через несколько дней

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор представит новый состав правительства Пермского края в начале следующей недели, говорят источники. Сообщается, что сейчас уже приняты все основные решения, а также пройдены необходимые согласования с федеральным руководством. «Махонину просто не дадут больше затягивать с назначением. А тут еще ротация в федеральном правительстве произошла. Нужно попадать в тренд», — добавляет инсайдер.

Мелехову могут сохранить, чтобы подставить

Поговаривают, что министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова может сохранить свой пост в обновленном составе правительства региона. «Просто сейчас проблемы в медицине по всей стране. Да, поводы для отставки найти можно. Но их можно будет найти и для нового министра уже через три-четыре месяца», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас в коридорах власти обсуждают идею сохранить Мелехову на посту министра, а уже в конце пандемии выгнать, чтобы новый министр мог начать работу с чистого листа.

Сенатор Климов мешает убрать вице-премьера Клепикова

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники говорят, что интересы вице-премьера Антона Клепикова якобы очень сильно лоббирует сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Связка очевидная и связана с братом сенатора и Пермской ярмаркой. Все о ней знают, но почему-то предпочитают не замечать», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Клепиков через якобы подконтрольные ему организации продолжает осваивать бюджеты и забирать подряды на организацию различных мероприятий, которые очень часто сам инициирует как член правительства. «Более того, среди госорганов есть якобы даже установка: проводить все мероприятия на заводе Шпагина через климовско-клепиковские конторы», — говорит инсайдер.

Пермяки пристыдили депутата Госдумы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что пермскому депутату Госдумы РФ Игорю Сапко досталось от земляков. Те якобы обвинили его в циничности. Сапко в cоцсетях отчитался о том, как поддерживает медиков в условиях пандемии, а ему припомнили, что еще недавно он же голосовал за урезание расходов на медицину. «Он, в числе прочих, голосовал за принятие бюджета, в котором сокращаются расходы на медицину и заложены копеечные зарплаты медикам. Идти после этого в больницы и раздавать врачам яблоки, как минимум, цинично», — заявил инсайдер.

Уткин получил новое прозвище…

Пермские элиты активно обсуждают затянувшуюся «мыльную оперу» со снятием с должности председателя пермской гордумы Юрия Уткина. Говорят, что опальный спикер под покровом ночи чуть ли не лично менял замки в собственном кабинете и приемной. После чего закрылся от всех и никого не пускал внутрь, включая сотрудников собственного аппарата. И теперь в кулуарах обсуждают новое прозвище Уткина — «домушник».

… и хочет «кинуть» всех пермяков

Как сообщают инсайдеры, бывший спикер Пермской городской Думы Юрий Уткин в своем иске к депутатам требует не только отменить их решение об его отставке, но и на период рассмотрения иска наложить обеспечительные меры в виде запрета на проведение пленарных заседаний гордумы. Если суд удовлетворит это требование Уткина, то депутаты просто не смогут в установленные законом сроки принять бюджет Перми на 2021 год. Соответственно, под угрозой окажется работа всех городских служб и своевременная выплата зарплат тем, кто получает их из городского бюджета. А в условиях второй волны эпидемии коронавируса это вдвойне ударит по пермякам. Поэтому слухачи вовсю судачат о том, что Уткину наплевать на пермяков, которые избрали его в депутаты. И, кроме его личных интересов, экс-спикера не интересует ровным счетом ничего.

Представителей диаспор вызывали в ФСБ

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, будто в Перми все же удалось собрать руководителей армянской и азербайджанкой общественности. Инициатором встречи, которая, по слухам, состоялась около трех недель назад, стало УФСБ по Пермскому краю. Представители диаспор вызывались на разговор по одному. На встрече с силовиками, якобы был и депутат пермского крайпарламента, топ-менеджер «Метафракса» Армен Гарслян. Поводом для разговора стал конфликт в Нагорном Карабахе. Из-за него и армяне, и азербайджанцы планировали провести в крае некие мероприятия. «В ФСБ представителям диаспор в достаточно жесткой форме дали понять, что делать этого не нужно. В противном случае, мол, все поедут на родину. Поэтому руководство диаспор донесло до своих соотечественников, чтобы те сидели тихо», — полагает источник.

Депутаты мечтают о перенарезке округов

Источники сообщают, что многие депутаты заксобрания и городской думы просто мечтают о том, чтобы произвести перенарезку избирательных округов. «Они так хотят двух зайцев убить — уменьшить территорию и отказаться от партийных списков, повысив шансы одномандатников», — говорит инсайдер. При этом он утверждает, что данная схема не будет реализована в Пермском крае по указанию из Кремля. «Там не хотят волнений в регионе. Поэтому не дадут добро на такие изменения», — добавляет инсайдер.

Депутаты недовольны новоиспеченным коллегой Удальевым

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В среде депутатов начали шептаться о том, что у новоизбранного депутата краевого парламента Антона Удальева есть якобы определенные преференции и индульгенции. «Просто как объяснить, что он проводит массовые мероприятия с числом участников более десяти человек, когда действуют ограничительные мероприятия», — говорит инсайдер.

На сайте пермского парламента заметили рекламу интим-услуг

Злые языки утверждают, что на сайте законодательного собрания Пермского края можно было обсудить не только законотворческие инициативы, но и интим-услуги. Якобы спамеры взломали форум на сайте парламента и туда проникла информация, не имеющая никакого отношения к работе госоргана. Среди прочего, на сайте широко рекламировались и различные онлайн-казино и непонятные кредитные организации, предлагающие легкий заработок в интернете. Какой период времени форум краевого парламента предлагал все эти сомнительные услуги — неизвестно, но сейчас его «подчистили» и среди сотен тем, которые висели на форуме в итоге осталось три. Все они появились на сайте еще в 2013-14 годах. «Самое смешное, что на поддержку сайта краевого парламента ежегодно выделяются немалые средства, но куда они уходят, если техслужба его даже не отслеживает, остается только догадываться», — иронизируют слухачи.

С экс-директором пермской оперы не здороваются ученые

Поговаривают, что ряд пермских ученых, включая одного из деканов классического университета, игнорируют экс-директора театра оперы и балета Александра Борисова. Причина такого поведения научной элиты региона якобы в том, что Борисову, который вот-вот возглавит театр имени Станиславского, не могут простить скандал с поддельной диссертацией. Злые языки шепчут, что Борисова якобы со скандалом выгнали из классического университета, когда все вскрылось. «Пристроили его сначала во ВШЭ кафедру создавать, потом в архив, а потом и директором театра сделали. Видимо, хорошо работает, исполнительный человек, раз на повышение пошел», — добавляет инсайдер.

Пермские бизнесмены боятся потерять клиентов из-за политики

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, будто реготделение политической партии «За правду» активно взялось за пермских бизнесменов, агитируя их вступить в партию. Интерес партийцы, в первую очередь, проявляют к молодым и активным бизнесменам — тем, кто торгует в Перми дорогими брендовыми вещами. Однако предприниматели не спешат принимать решение. Многие из них опасаются, что после вступления в партию от них могут отвернуться состоятельные клиенты. «Они говорят, что, если их клиенты раньше времени узнают, что те состоят в партии, у них перестанут покупать товар», — признался источник, уточнив, что среди постоянных покупателей многих бизнесменов есть как чиновники топ-уровня, так и успешные партнеры.

Спикеру думы Александровска припомнили прошлые грехи

Поговаривают, что несговорчивому спикеру гордумы Александровска Марине Зиминой, которая не желает проводить заседания думы, припомнили старые грехи. «Ее оппоненты вспомнили громкий прошлогодний скандал, когда на Зимину подала в суд учительница, за то, что та прилюдно оскорбила ее на банкете и облила шампанским. К ней прочно приклеилось амплуа склочницы и скандалистки, но саму Зимину это похоже мало волнует. Она дала понять, что без боя депутатам, которые желают ее сместить, думу не отдаст, несмотря на громкие судебные разборки прошлых лет», — сказал источник.

Ресторанный бизнес нашел способ выжить в условиях карантина

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки утверждают, что ресторанный бизнес в Перми, который несет потери от пандемии, нашел способ выжить в условиях карантинных ограничений. Инсайдер рассказал, что сейчас клиенты попадают рестораны и ночные клубы, чтобы «потусоваться ночью», только через соцсети. «У каждого заведения есть база проверенной клиентуры. Они заранее записываются в увеселительное заведения на определенную дату. Как правило, приходят к 23 часам, после чего ресторан для посторонних закрывается», — говорит инсайдер. По его словам, среди «проверенных клиентов» есть и чиновники различных уровней. При чем часто именно они и организуют подобные вечеринки — «снимают заведение человек на 10-15 и гуляют до утра». По такой же схеме, по словам инсайдера, ресторанный бизнес будет работать и в новогодние праздники. Поговаривают, что рестораторы уже сейчас обзванивают знакомых и узнают, сколько им нужно мест в новогоднюю ночь.

В Пермском крае потеряли анализы на коронавирус

Инсайдер утверждает, что в ряде территорий Пермского края пациенты с подозрением на COVID-19 не могут получить результаты анализов. «Люди лечились в больнице, давали мазок еще три недели назад. Многие уже давно вышли на работу, а результатов нет. Якобы, результаты анализов где-то потерялись, но медики уверяют, что на днях всем их предоставят», — говорят инсайдеры. По слухам, такая ситуация может быть в Гайнском районе, где несколько десятков человек до сих пор не знают, от чего их лечили в местной больнице.