Путин отступил от правила ради одного губернатора

В Тульской области активно обсуждаются слухи о переводе Алексея Дюмина в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым 5 ноября стала уникальной. Как стало известно URA.RU, до конца года больше ни у кого из четырех глав регионов, у которых заканчиваются полномочия в 2021 году, не планируется встреч с главой государства. Более того, за год до голосования Путин не встречался ни с кем и из девяти глав, которые участвовали в губернаторских выборах в 2020 году.

URA.RU разбиралось в причинах особого внимания к Дюмину. Ранее СМИ и Telegram-каналы неоднократно называли главу Тульской области возможным «преемником» Путина.

Публичная часть общения президента с губернатором по ВКС длилась больше 20 минут. Путин анонсировал еще одну встречу с Дюминым, уже очную Фото: Kremlin.ru

За последние четыре года Дюмин проявил себя как эффективный управленец, свидетельствуют данные исследований. К примеру, в октябрьском рейтинге влияния глав субъектов, составленном АПЭК, политик находится на третьем месте после мэра Москвы Сергея Собянина и Рамзана Кадырова. «Дюмин является одним из самых успешных губернаторов […] Тульская область стала звучать в качестве одного из образцовых регионов», — сказал агентству президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

К примеру, в список достижений Дюмина можно включить:

Рост качества жизни. В «РИА Рейтинге» Тульская область поднялась по этому показателю с 23 на 18 место с 2016 по 2019 год.

Инвестпривлекательность региона. В 2015 году «Агентство стратегических инициатив» ставило Тульскую область на 10 место по этому показателю. В 2016 году — когда пришел Дюмин — на 4 место. В 2020 году регион занял в рейтинге 3 место.

Двукратный рост объемов производства товаров и услуг. По данным «РИА Рейтинга», на конец 2015 года объемы составляли 690 млрд рублей, по итогам 2019-го — 1,01 трлн рублей.

Рост объемов внешней торговли. В 2016 году общий товарооборот составлял 3,68 млрд долларов, а по итогам 2019-го — 4,218 млрд долларов.

Ожидаемая продолжительность жизни с 2016-го по 2020 год выросла на 1,6 года — с 70,6 до 72,2.

Во время онлайн-встречи с президентом 5 ноября Дюмин говорил и о том, что Тульская область оказалась второй после Москвы по количеству и разнообразию мер поддержки населения и бизнеса в период пандемии. Темпы роста промышленного производства здесь превысили средние по стране (118%), а сбор урожая оказался рекордным с 1987 года (2,5 млн тонн зерновых).

Алексей Дюмин успел хорошо себя проявить в Тульской области, но президент нашел для него новые задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин подтвердил, что область «занимает хорошие позиции», но подчеркнул, что регион на одном из первых мест по убыли населения из-за проблем с экологией и нехватки врачей. Также президент поручил стабилизировать ситуацию с высокими объемами аварийного жилья. «Сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, знаю, что из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, — сказал Путин. — Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече — мы договорились увидеться с вами и в очном порядке — подготовьте соответствующие предложения».

Собеседники URA.RU в политсреде отмечают, что задачи, которые поставил президент перед Дюминым — общефедеральные. В случае успешного решения проблем опыт Тульской области может быть распространен на другие регионы, считает политолог Александр Асафов: «Так работает вся структура власти. Например, московский опыт по борьбе с ковидом внедряется на других территориях с учетом местной специфики». Михаил Виноградов в качестве примера выделил тульский кейс по расселению аварийного жилья: «Регион взял инициативу в свои руки, даже в отсутствии в какой-то момент федерального финансирования — когда закончилась федеральная программа по переселению из аварийного жилья, область запустила региональную программу (потом федеральная программа была возобновлена)».

При этом в самом регионе активно обсуждаются слухи о скором переводе Дюмина в Москву, сообщила URA.RU кандидат политических наук из Тулы Анастасия Лаврикова: «Если он выдвинет свою кандидатуру на новый губернаторский срок, то он ожидаемо будет выбран. Хотя существует разная информация относительно его перспектив.

[В Туле] не исключают, что Дюмин пойдет на повышение в федеральные структуры».

Лаврикова напомнила, что Дюмин не раз называли потенциальным преемником президента Путина. Такие прогнозы делали фонд «Петербургская политика», телеграм-канал «Незыгарь» (до выборов президента 2018 года), швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung (в январе 2020 года). А эффективные показатели Дюмина усиливают волну обсуждений, отметила политолог.

В рейтинге глав субъектов АПЭК Дюмин — на третьем месте: после Собянина и Кадырова Фото: Kremlin.ru

Однако собеседник URA.RU в политсреде, имеющий опыт работы в управлении внутренней политики администрации президента, видит во встрече Путина и Дюмина сигнал о том, что губернатор остается работать в Тульской области: «Дюмин как губернатор оказался очень неплох. Смог мобилизовать различные ресурсы. Намек президента надо расшифровывать как-то, что у Дюмина еще остались незавершенные дела в Тульской области и пока нужно остаться».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ответил URA.RU, что «еще даже не думал» о выдвижении на второй губернаторский срок. «Еще почти целый год мне предстоит работать в должности губернатора Тульской области. И сделать нужно очень много. В первую очередь — для решения вопросов, о которых шла речь на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Именно на это сейчас направлено все мое внимание». Также Дюмин не стал комментировать слухи о его возможном переводе в Москву: «Слухов не собираю, они меня не интересуют».

У Алексея Дюмина в 2021 году истекает срок полномочий и стоит вопрос о его выдвижении осенью на губернаторские выборы. Таких глав в России еще четыре, но с ними Путин в этом году не проводил личные встречи: Рамзан Кадыров — Чечня, Игорь Руденя — Тверская область, Сергей Морозов — Ульяновская область, Шолбан Кара-оол — Тыва.

Ожиданий, что такие беседы могут состояться до конца 2020 года, у представителей политтусовки в регионах нет. Об отсутствии таких предпосылок агентству сказали ульяновский политолог Виталий Ахмеров, редактор тверского СМИ «Бизнес и территория» Андрей Сабынин, сибирский политолог Сергей Комарицын, чеченский политолог Явус Ахмадов. Журналист URA.RU также отправил запросы в пресс-службы глав регионов, ответ пока не поступил.

Судя по сайту Kremlin.ru, за год до голосования Путин не встречался ни с кем и из девяти региональных глав, которые в связи с истечением сроков полномочий участвовали в губернаторских выборах в 2020 году.