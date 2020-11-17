Как партии переписывают лозунги перед выборами в Госдуму

Для прохода в Госдуму непарламентским силам может не хватит ядерного электората Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Малые российские партии активно меняют риторику, борясь за новых избирателей перед выборами в Госдуму в 2021 году. Так, «Партия пенсионеров» попыталась привлечь внимание студентов и преподавателей вузов, а «Родина» часть своих заявлений заимствовала у КПРФ. URA.RU выяснило, почему политическим силам пришлось начать кампанию с обновленными лозунгами.

В «Партии пенсионеров» заявили, что дистанционное обучение грозит сокращениями в среде преподавателей вузов. «Электронное обучение позволяет вообще отказываться от услуг профессорско-преподавательского состава. Достаточно однажды приобрести курс лекций и, используя возможности компьютерной техники, неограниченно по времени транслировать образовательный контент», — заявили в пресс-службе партии.

Из-за дистанционного обучения преподаватели вузов могут лишиться работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кроме судьбы преподавателей «Партия пенсионеров» озаботилась качеством образования студентов. «Отказываясь от живого контакта преподавателя и студента, можно лишить подрастающее поколение уникальной возможности социализации, без которой общество значительно обедняет выполнение такой важной функции как передача опыта и знаний», — говорится в открытом обращении политобъединения.

При этом, аудитория, к которой обращается «Партия пенсионеров», для нее неядерная. Согласно программе партии, первоочередная ее задача — «содействие реальному решению на местах каждодневных проблем пенсионеров, людей предпенсионного возраста, инвалидов, социально незащищенных групп граждан, становлению нового стиля социальной жизни, формированию уважительного отношения к людям старшего возраста». В центральном офисе «Партии пенсионеров» не ответили на звонок корреспондента.

По мнению ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, сейчас все оппозиционные партии так или иначе будут искать наиболее болезненные точки. «Тема дистанционного образования довольно благодатная в этом плане. Партии будут играть на этих историях вне зависимости от идеологического спектра, так как проблемы эти находятся вне идеологического поля, а в плоскости повседневной жизни большинства граждан», — объясняет политолог обращение «пенсионеров» к несвойственной ей аудитории.

Аналогичное поведение демонстрирует партия «Родина», резко отреагировавшая на итоги мусорной реформы, критика которой была основой протестной риторики КПРФ в 2019 году. «Мусорная реформа переродилась в мусорную аферу с традиционными саботажем и коррупцией. Виновных нужно выбрасывать из органов власти и раздельно развозить по камерам», — написал на своей странице в Facebook лидер партии, депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Основная же риторика «Родины» строится на национал-патриотических лозунгах. В частности, объединение активно сотрудничает с Союзом добровольцев Донбасса, осуждает протесты в Белоруссии и либеральную экономику в России.

Тематика «Родины» позволяет достигать серьезных локальных успехов — 13 сентября партия получила 26 из 36 мандатов в гордуме Тамбова (в прошлом созыве 30 кресел было у «Единой России». Но этого ядерного электората не хватит для прохождения в Госдуму, поэтому «Родина» зашла на поле КПРФ, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «Я даже не знаю, можно ли этот электорат определить. То, что раньше (в 2003 году на выборах в Госдуму партия получила 29 мандатов — прим. ред.) защищала „Родина“, теперь защищает [президент России Владимир] Путин».

«Во-первых, эта тема не КПРФ, а всего народа. Тема КПРФ — это как они потеряли страну 30 лет назад. В партии „Родина“ есть совет по экологии. И нам эта тема не чужда. Мы партия российских регионов, мы партия двора. А эта проблема касается каждой семьи», — заявили в пресс-службе «Родины».

Захар Прилепин потребовал от власти отменить ЕГЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее агентство писало, что другие малые партии первыми в новом электоральном цикле застолбили повестку школьных проблем, рассчитывая на привлечение широкой аудитории. В частности, лидер объединения «За правду» Захар Прилепин потребовал от власти отменить ЕГЭ и призвал старшеклассников к однодневному прогулу уроков в знак протеста. А партия «Новые люди» заявила о необходимости выборов директоров средних школ, направив обращение в Минпросвещения РФ.

Все указанные в материале партии освобождены от сбора подписей для участия в выборах в Госдуму, поскольку с 2016 по 2020 сумели получить мандаты в региональных заксобраниях. Выборы в федеральный парламент намечены на 19 сентября 2021 года, но окончательная дата плебисцита еще не согласована.