«Родина» готова усилиться экс-премьером ДНР

Партия «Родина» намерена включить в свой состав бывшего премьер-министра Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая. Об этом URA.RU сообщила председатель президиума политсовета партии Марина Костычева. Решение о вступлении Бородая в «Родину» может быть принято в ближайшее время.
«31 октября мы подпишем соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса (который возглавляет Бородай — прим. ред.). Это старт к дальнейшим действиям, сейчас ведутся переговоры по вхождению Бородая в партийные органы «Родины», — рассказала Костычева. По ее словам, окончательное решение по экс-премьеру ДНР будет принято на ближайшем партийном съезде — дата его проведения пока неизвестна.
Глава президиума не исключила, что члены Союза добровольцев будут представлять «Родину» на федеральных и муниципальных выборах в 2021 году. «Но говорить о том, что Бородай войдет в наш партийный список на выборах в Госдуму — рано. О политических планах лучше спросить его самого», — подчеркнула Костычева. «Ответы на все вопросы будут 31 октября. На вопрос о моем выдвижении в Госдуму тоже пока отвечать не буду», — заявил Бородай в разговоре с URA.RU.
По мнению политолога Дмитрия Солонникова, приглашение Бородая — это попытка партии закрепить свой ядерный электорат за счет яркой личности. «Но какого-то преимущества на выборах партии это не даст. Основную часть избирателей волнует не судьба ДНР, а внутренние проблемы страны», — отмечает эксперт.
Ранее агентство писало, что 31 октября в Москве пройдет съезд Союза добровольцев Донбасса, в котором примут участие глава «Родины» Алексей Журавлев, экс-советник президента РФ Владислав Сурков и миллиардер Константин Малофеев, который рассматривается как спонсор «Родины». В партии эту информацию опровергают: «Малофеев участвует в съезде как почетный гость, „Родину“ он не финансирует», — сообщили там.
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