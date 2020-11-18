Причиной смерти топ-менеджера УГМК называют офицерскую гордость

Алексей Рябцев покончил с собой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмены и высокопоставленные силовики Свердловской области третью неделю переживают из-за гибели бывшего советника гендиректора УГМК, ветерана ФСБ Алексея Рябцева. Его друзья и знакомые не только добрым словом вспоминают погибшего, но и обсуждают причины, толкнувшие его на самоубийство. По одной из версий, личная трагедия Рябцева произошла из-за сорванной задачи и обостренного чувства долга.

Люди, которые знали Алексея Рябцева, шокированы его смертью настолько, что третью неделю вспоминают его. О нем отзывались не только как об ответственном человеке, но и отмечали его жизнерадостность, отличное чувство юмора, которое нередко помогало в критические ситуациях. Однако немногие догадывались о внутреннем состоянии человека, которое привело к трагедии. «С ним и на шашлыки, и на охоту всегда было приятно отправиться. Душевный человек, которого все уважали», — прокомментировал высокопоставленный источник. По его данным, причиной, которая подтолкнула Рябцева к самоубийству, стала неудача в бизнес-проекте, который он курировал.

Первая гостиница Hyatt стала одним из символов Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Речь идет о четырехзвездочном отеле Hyatt на Татищева, который по плану должен был построен еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако не сдан до сих пор. Инвестором проекта выступила УГМК, у которой уже был опыт возведения отеля сети.

Первый пятизвездочный отель Hyatt Regency Yekaterinburg (296 номеров) заработал летом 2009 года и был построен достаточно быстро — за три года. Стоимость строительства составила около 160 млн долларов. Согласно сообщениям СМИ, инвестором выступил УГМК-холдинг (30% суммы — собственные средства). Предполагаемый срок окупаемости оценивался в 11 лет. Однако в 2018 году гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что гостиница не окупится. «Потратили на имидж УГМК, Екатеринбурга, Свердловской области. Там все звезды живут, кто бы ни прилетал. Но он никогда не окупится. Только сам свои затраты закрывает», — цитировали Козицына местные СМИ.

Рябцев лично курировал строительство и ввод гостиницы в эксплуатацию, и, по сути, стал душой отеля.

Именно его гостеприимность и расположение к гостям превратили Hyatt в главное место для встреч свердловской элиты, а также позволили отелю привлечь к себе самых топовых командировочных.

Традиционно для этого бизнеса, сам отель чаще управляется не владельцем здания, а сетью, которой он передан в эксплуатацию. Сети постоянно меняют управляющих, командируя из страны в страну. Так было и в екатеринбургском отеле, но благодаря Рябцеву никто никогда не замечал смены сетевых менеджеров.

Второй отель Hyatt в Екатеринбурге начали строить в 2017 году рядом с Центральным стадионом, его планировали закончить к чемпионату мира по футболу-2018, инвестором также выступила УГМК. Второй Hyatt рассчитан на 146 номеров площадью от 25 до 73 кв. м. В здании будут ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы. Рядом с отелем предусмотрена парковка.

Строительство отеля затянулось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако к мундиалю 14-этажное здание сдать не удалось из-за смены генподрядчика (сербско-итальянскую компанию Tradeunique сменили на «ПСК Термоинжениринг»), после этого отель перевели из класса «бизнес» в «бизнес плюс». Новой датой открытия тогда называли март 2019 года, но сроки снова сдвинулись.

«Причина срыва сроков была в какой-то управленческой или форс-мажорной ошибке. Так или иначе, это сильно ударило по психологическому состоянию Рябцева (он же офицер!)», — объяснил инсайдер. По его мнению, неудача и последовавший за ним разговор с руководством Рябцев пережил очень тяжело. «Все это привело к длинной цепочке психосоматических проблем», — говорит собеседник.

Проблемы с введением отеля в эксплуатацию произошли одновременно с волной слухов о реструктуризации бизнеса УГМК. Российские власти меняют налогообложение цветной металлургии, что приведет к снижению прибыльности этого бизнеса. Многие проекты УГМК в Свердловской области имели финансовую поддержку компании на старте, пока не выйдут на самоокупаемость.

В бизнес-сообществе ходили слухи, что несвердловские акционеры компании предложили сократить объем такой поддержки, чтобы уменьшить нагрузку на компанию и компенсировать выпадение доходов из-за изменения фискальной политики в России. Не введенный в строй второй Hyatt рисковал остаться без финансирования в случае завершения после проведения этой корпоративной реформы.

Кризис заставил свернуть финансирование некоторых проектов УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Были также сообщения, что компания выведет неметаллургические проекты в отдельный дивизион, который станет самостоятельным бизнесом. По другой версии, будет передан под оперативное управление гендиректору УГМК Андрею Козицыну, как главному лоббисту инфраструктурных инвестиций в Свердловскую область. Уже работающий Hyatt назывался среди них. Эти слухи никак официально не комментировались.

Как ранее сообщало URA.RU, Рябцев покончил с собой 30 октября. В тот злополучный день он приехал к дому, попросил водителя подождать его и, зайдя в гараж, взял ружье. По словам знакомых, у тела нашли записку, где Рябцев сообщил, что это третья попытка покончить с собой.

Проститься с ним пришло беспрецедентное количество известных персон региона. Гражданскую панихиду посетили губернатор региона Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, основатель РМК Игорь Алтушкин. В зале заметили бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, который до этого не выходил в свет больше двух лет. Соболезнования семье погибшего высказали экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сенатор Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Проститься с Алексеем Рябцевым пришли самые известные люди региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

«За это время он не просто показал себя как блестящий профессионал и умелый организатор. Для большинства из нас он был человеком прежде всего удивительного обаяния и потрясающей жизненной энергии, которой он щедро делился с окружающими. Алексей Юрьевич мог найти общий язык с любым собеседником, будь то большой руководитель или простой рабочий. В самом расцвете сил и лет из жизни ушел прекрасный человек. Это стало большой потерей для всех нас», — прозвучали во время прощания слова генерального директор УГМК Андрея Козицына. От комментариев о гибели Рябцева и строительстве отеля Hyatt на Татищева в пресс-службе компании отказались.

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области URA.RU сообщили, что строительство отеля Hyatt пока не завершено. По их данным, в здании ведутся отделочные работы.