Депутаты Госдумы пошли против поручения Путина

Инициатива депутатов может уменьшить отчисления от букмекеров Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутаты Госдумы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин внесли в парламент федеральный закон, который может сократить финансирование российского спорта букмекерскими конторами. Инициатива парламентариев идет в разрез с планами Минфина РФ по исполнению поручения президента России Владимира Путина об удвоении суммы отчислений букмекеров.

Согласно тексту законопроекта, планируется установить обязательный размер целевых отчислений от суммы ставок в букмекерских конторах (офлайн и онлайн) на уровне 1%. По действующей сегодня схеме, представители азартного бизнеса платят 5% (но не менее 15 млн рублей в квартал) от разницы между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей. 30 сентября Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову повысить целевые отчисления до 10% (но не менее 30 млн рублей в квартал).

Главе Минфина РФ Антону Силуанову поручено удвоить финансирование спорта за счет букмекеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законодатели считают, что «принятие проекта будет способствовать созданию условий централизованного финансирования профессионального и детско- юношеского спорта в целях обеспечения устойчивого развития данной отрасли». Но эти слова не соотносятся с цифрами. По данным министра финансов, в 2019 году букмекеры перечисли на развитие российского спорта 1,2 млрд рублей. Согласно исследованию портала «Рейтинг букмекеров», общий оборот легального букмекерского рынка в России в 2019 году составил 89,4 млрд рублей. Если бы целевые отчисления рассчитывались по схеме, предлагаемой Станкевичем и Дерябкиным, спорт получил бы только 0,89 млрд рублей.

При этом полученные средства могли бы пойти на «разморозку» недостроенных спортивных объектов.

По информации портала «Инвестиционные проекты», в настоящее время в России приостановлено 364 отраслевые стройки на общую сумму 59 млрд рублей.

Кроме того, депутаты предлагают создание новой государственной структуры «Единый регулятор азартных игр», которая будет собирать деньги с букмекерских контор, а затем распределять между российскими спортивными федерациями. Сейчас букмекеры напрямую платят федерациям — например, федерация футбола России получает 5% от ставок на футбол, федерация хоккея — 5% от ставок на хоккей и так далее.

Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатива депутатов вызывает вопросы. Создание единого регулятора заставляет участников рынка думать о неких лоббистах, которые действуют через Станкевича и Дерябкина, для снижения контроля над букмекерских рынком. «Предлагается вообще разрушить всю отрасль до основания и построить свой новый мир. Кто-то очень хочет подмять всех букмекеров под себя», — написал в своем телеграм-канале CEO Parimatch СНГ Дмитрий Сергеев.

Депутат Игорь Станкевич в разговоре с корреспондентом URA.RU воздержался от комментариев. Виктор Дерябкин не ответил на звонок агентства.