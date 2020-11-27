Регионы боятся, что не смогут выполнить новую установку Кремля

Перегибы во время выборов на местах могут вызвать резкий рост недовольства россиян, считают эксперты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В большинстве регионов России не верят, что смогут выполнить новую установку Кремля о повторении или улучшении на выборах в Госдуму 2021 года результатов «Единой России», показанных во время прошлой кампании. Для этого партии предстоит набрать больше 60% голосов по спискам. Придется применять мощнейший админресурс, но это возможно только в политически стабильных регионах. Иначе есть риск повторения протестов, как после выборов в 2011 году и в Белоруссии этой осенью, считают эксперты URA.RU.

Дмитрий Песков заявил, что ЕР, как партия власти, будет бороться за максимальный результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О новой установке из администрации президента (АП) первой сообщила в пятницу «Медуза». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что задачей ЕР на выборах в Госдуму в 2021 году является получение максимально возможного результата. При этом рейтинг ЕР сейчас составляет порядка 30%, о чем сообщил в пятницу ВЦИОМ. Без применения жесткого административного ресурса выполнить задачу нереально, заявили URA.RU во внутриполитических блоках сразу нескольких администраций губернаторов и региональных отделениях «Единой России». Но у этого решения есть вполне понятные риски.

Инсайдеры агентства сослались на результаты прошедших в сентябре выборов. Так, в Челябинской области, единственном регионе, где список «Единой России» на выборах в Заксобрание возглавил популярный в своей территории губернатор Алексей Текслер, ЕР получила 42,6% голосов. «Ставим задачу на выборах в Госдуму выиграть во всех одномандатных округах и получить 50% по спискам. Но 60% и более ЕР не наберет, это невозможно», — сказал URA.RU источник в челябинском отделении «Единой России».

Инсайдер агентства в Курганской области рассказывает, что рейтинг ЕР в регионе колеблется в районе 37%. «В этом году на выборах в облдуму ЕР получила 44,5% голосов. Это реальная цифра. Но 60% невозможно потянуть. Да и таких установок не было», — заявил собеседник во внутриполитическом блоке правительства региона.

По оценкам экспертов, благодаря тому, что челябинский губернатор Алексей Текслер возглавил список ЕР на выборах в ЗСО, партия власти получила дополнительно 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Его коллега из Свердловской области напомнил, что на прошедших 22 ноября довыборах в гордуму Екатеринбурга единоросс Антон Швалев набрал 28% голосов, а его однопартиец Виталий Чачин — около 40%. «У нас задача прежняя — ориентируемся на результат 2016 года, когда получили 40,5%», — заверил источник в правительстве региона.

В Тюменской области уверены, что планку на выборы в Госдуму будет повышена, но не понимают, как можно будет получить больше 60% голосов. «Последние замеры показывают, что рейтинг ЕР колеблется в пределах от 39% до 42%. Уверены, что планку дадут свыше 60%. Но также уверены, что даже с админресурсом будет практически невозможно достичь ее. Это с учетом мобилизации бюджетников и работников крупных компаний, связанных подрядами с властями, которым дают задание идти на выборы и отчитываться о голосовании», — отметил собеседник из внутреннего блока региональной власти.

Ямало-Ненецкий автономный округ находится в числе тех, кого не пугает сверхамбициозная задача, поскольку на прошедших региональных выборах ЕР там получила 64%. Однако президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко отмечает, что такие результаты достигаются с помощью админресурса. «Территориальная специфика региона, связанная с высоким уровнем локальной урбанизации населения, а также специфика промышленного производства связанного с нефте- и газодобычей градообразующими предприятиями, и поэтому всегда задействован серьезный административный ресурс. Это и позволяет достигать высокой мобилизации электората, поддерживающего ЕР», — говорит эксперт.

Единоросс Антон Швалев в зачищенном от конкурентов округе получил только 28% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Евгений Забродин добавляет, что результат ЕР в ЯНАО экстраординарен на фоне других регионов, но стабилен от кампании к кампании. «На Ямале удается избегать серьезных социально-экономических провалов. Плюс на прошлых выборах оппозиция провела вялую кампанию, практически самоустранилась», — объясняет он.

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что не комментируют задачи, которые ставит АП. Однако источник в руководстве партии на условиях анонимности рассказал, что подразумевается под получением 60%. «Про задачу в 363 мандата я не слышал, но получить 60% реально. По системе „Империале“, по которой считается число мандатов по итогам выборов, каждая партия получает проценты от тех партий, которые не преодолели 5-процентный барьер пропорционально собственному результату на выборах. Поэтому если ЕР получит около 50%, а малые партии в общей сложности около 20%, но не пройдут в Госдуму, единороссам достанется половина этих голосов. И в общей сложности ЕР получит 60%», — объясняет собеседник.

Другой собеседник в «ЕР» опасается, что

чрезмерное давление властей в отдельных регионах может спровоцировать администраторов политического процесса на манипуляции с результатами выборов. «Это опасно повторением ситуации 2011 года, когда люди вышли на Болотную площадь. Да и кейс Белоруссии показывает, что перегибать палку нельзя», — делится источник.

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов уверен, что власти будут использовать админресурс для поддержки ЕР. «Госмашина будет активно работать, чтобы помогать ЕР. Поскольку это партия, представляющая власть, то и власть будет работать с партией. Не думаю, что это будет связано с криминальными вещами, но с точки зрения админресурса помощь ЕР будет оказываться. Сопротивление и возмущение итогами выборов будет в любом случае. Но в каком виде сейчас сложно спрогнозировтаь», — говорит он.

Политолог Дмитрий Журавлев соглашается, что перегибы на местах будут. «Есть социальное раздражение из-за ограничений, связанных с коронавирусом и связанным с ним кризисом. Если активность интеллигенции, которая всегда недовольна властью, будет большой, если общество решит, что это общее мнение, то возможно перерастание социальной напряженности в политическую. Пока канализацию протеста я не вижу. Но прогнозировать на год вперед в меняющихся условиях сложно», — резюмировал эксперт.