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Челябинские элиты активно обсуждают будущую смену руководителя УФСБ по региону. Действующий глава Сергей Сизов идет на повышение, а его сменщику из Томска придется поработать, чтобы уйти из Челябинска на повышение в Москву. Потому без громких уголовных дел не обойдется. В правительстве региона тем временем обсуждают очередной новогодний запрет губернатора Алексея Текслера.

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Текслер дал мэрам спецпоручение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер дал особое поручение главам челябинских городов и районов, связанное с новогодней иллюминацией. «Работу ресторанов ужесточили, банкетов в новогоднюю ночь не будет, — напомнил инсайдер. — Даже в ледовых городках станут следить за тем, чтобы не было каких-либо праздничных мероприятий. И чтобы поддержать новогоднее настроение, Текслер потребовал, чтобы в городах было больше праздничной иллюминации». Сам Текслер уже написал в своем Instagram, как лично проверил новогоднюю иллюминацию в Челябинске.

Дорожному министру досталось за концепцию

Инсайдеры сообщают, что в последнее время губернатор Алексей Текслер стал все чаще ругать министра дорожного строительства региона Алексея Нечаева. Министру достается и за огрехи в ремонте дорог, и за уборку автомобильных трасс. «Досталось ему и за новую транспортную концепцию для Челябинска, Копейска и Сосновского района, — рассказывает источник. — Сама концепция в целом неплохая, но ее выложили на обсуждение слишком рано, не устранив целый ряд мелких недостатков. Именно на это Текслер указал Нечаеву, после чего концепцию сняли с обсуждения».

Сизов получит новую звезду на погонах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грядущий перевод начальника УФСБ по Челябинской области Сергея Сизова в новый регион связан с тем, что новое место работы должно стать промежуточным этапом для его следующего повышения. Чтобы перевестись потом в Москву, в центральный аппарат ФСБ, необходимо проработать в регионе, где областной центр является столицей федерального округа. По слухам, Сизова переведут в Новосибирск, центр Сибирского федерального округа. Там его ждет очередное повышение в звании и новая звезда на погонах. В Челябинске гадают, кого из управления Сизов заберет с собой в Новосибирск.

Новый генерал даст старт громким делам

После того, как УФСБ по Челябинской области возглавит Дмитрий Иванов, который сейчас руководит аналогичным управлением в Томской области, в Челябинске ждут целую серию громких уголовных дел. «У действующего руководителя челябинского управления ФСБ Сергея Сизова уже есть собственная успешная история, — напоминает инсайдер. Это уголовное дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Причем, успешна эта история потому, что Тефтелев признал вину и пошел на сделку со следствием. Естественно, и Иванову нужны такие же истории для получения звезд на погонах». По слухам, ход дадут тем делам, что до поры, до времени ждали своего часа. Причем, фигуранты будут достаточно высокого уровня.

Мякуш воспитывает преемника

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наблюдатели стали замечать, что спикер челябинского ЗСО Владимир Мякуш стал реже участвовать в публичных мероприятиях. Так, на возложение цветов в День неизвестного солдата к Вечному огню в Челябинске от заксобрания присутствовал первый вице-спикер ЗСО Александр Лазарев. «Во-первых, Мякуша решено поберечь, чтобы он, в силу возраста, реже участвовал в подобных мероприятиях. Во-вторых, что уже ни для кого не секрет, что Лазарев должен со временем возглавить законодательное собрание, — рассказывает инсайдер. — Мякуш взял на себя обязательства в течение года подготовить себе смену и передать пост спикера своему первому заму». По этой причине спикер ЗСО все чаще отправляет Лазарева на те мероприятия, в которых раньше участвовал сам.

Депутаты прикрылись резиденцией

Инсайдеры сообщают, что депутаты Госдумы Анатолий Литовченко (Коркинский округ) и Олег Колесников (Златоустовский округ) начали встречаться с главами городов и районов в рамках подготовки к выборам. «Оба говорят, что их уже согласовали в резиденции губернатора на новое выдвижение. И что есть договоренности с Москвой, — говорят инсайдеры. — Хотя на самом деле по одномандатным округам согласованы только Владимир Бурматов (Металлургический) и Виталий Бахметьев (Магнитогорский). По остальным ясности нет». Говорят, что главы уже звонят в резиденцию и спрашивают, стоит ли им уже сейчас начинать кампанию за Литовченко и Колесникова, а им советуют не торопиться.

Мительман начал кампанию в Госдуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Публичную полемику депутата гордумы Челябинска Ильи Мительмана со спикером думы Андреем Шмидтом на публичных слушаниях по бюджету инсайдеры связали с подготовкой к выборам в Госдуму. «Мительман уже заявил, что пойдет на выборы по Челябинскому округу, — напомнил инсайдер. — Это начало его кампании с целью привлечь прессу. В прошлые годы, когда публичные слушания были очными, при этом без трансляции в интернете, Мительман такого рвения не проявлял». В этом году из-за пандемии коронавируса слушания проходили в режиме ВКС и за ними следили в разы больше, чем когда депутаты собирались в зале. Таким образом Мительман получил хорошую площадку для выступления.

Галкин ищет работу

Депутат гордумы Челябинска Александр Галкин активно ищет работу и очень жалеет о своем отказе от поста главы Тракторозаводского района, говорят его коллеги-депутаты. «За участие близких ему людей в выборах в заксобрание области на стороне эсера Дмитрия Ларина он отделался выговором по партийной линии. Но победа Ларина остается сильнейшим раздражителем. И все, кто может предложить ему приличный пост, боятся поссориться с руководителями области и „Единой России“», — рассказал инсайдер.

Экс-депутат поссорился со спортсменами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-депутат гордумы Челябинска Эдуард Бурлаков внес сумятицу в работу областной федерации кикбоксинга. Сам Бурлаков ранее руководил муниципальным учреждением «Городские парковки». Летом эту структуру ликвидировали. Бурлаков устроился заместителем директора спортшколы «Буревестник» и на этой должности умудрился переругаться со всеми спортсменами. «В итоге все стали ссориться между собой, так как Бурлаков стал плести интриги, — говорят инсайдеры. — Но скоро это все может закончиться. Говорят, что к Бурлакову уже есть претензии, связанные с бюджетными деньгами, которые выделялись на федерацию. Его могут просто уволить и распри прекратятся».

Экопроект никому не интересен

Представитель «Клуба лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Денис Константинов получил поддержку своего проекта «Эконет». Он защитил перед руководством «Платформы „Национальные технологические инициативы (‚НТИ‘). Это очень солидная организация, через которую напрямую можно выйти на федеральное правительство. ‚Речь идет о прогрессивных экологических технологиях, в которых очень нуждается регион, — говорит инсайдер. — Но, похоже на то, что самому региону Константинов не нужен. Во всяком случае, никто к его идеям интерес не проявил. Не исключено, что Константинов отправится в другой регион или Москву‘.

Народным избранником заинтересовались силовики

В Челябинске ходят слухи, что в отношении депутата Курчатовского райсовета Челябинска Эмиля Гималова, якобы, возбуждено уголовное дело. «Говорят, что это связано с мошенничеством при обналичивании крупных сумм, — рассуждают в кулуарах. — Но информация настолько закрытая, что подробности знают очень немногие. — Во всяком случае скоро эта информация будет обнародована».

Жилин пропиарился на скандале

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил использовать скандал с замерзающими жителями района Машзавода как ступеньку для будущих выборов в Госдуму, говорят в городе. «Сейчас Жилин бегает со старшими домов, меряет температуру в квартирах и нюхает грязную воду из кранов. При этом как-то забывает сказать, что весь этот коллапс с отоплением, грязной водой и разборками со „Златмашем“ начался именно при нем», — рассказывает инсайдер. При этом недоброжелатели Жилина не исключают, что он дополнительно подогревает накалившиеся отношения между мэрией Златоуста и руководством предприятия, которое обеспечивает район теплом и водой.

Коллапс в Златоусте ломает карьеру директору завода

Коммунальный коллапс в Златоусте может сорвать карьерные планы директора завода «Златмаш» (входит в структуру Роскосмоса) Антона Лобанова. «Налицо стремление Лобанова выкрутить руки муниципалитету и заставить мэрию выкупить коммунальные объекты. Между тем завод обеспечивает теплом и водой целый район и это стремление пока оборачивается рвущимися теплосетями и мутной жижей из кранов в квартирах. Если с наступлением морозов дома начнут вымерзать, отвечать придется не только властям — в скандал угодит и „Златмаш“. Что может сорвать повышение Лобанова, который ждет перевода в Москву», — говорят в Златоусте.

Вопрос по Шимановичу остается открытым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что адвокат Николай Шиманович получил добро из губернаторской резиденции выдвигаться на пост главы Катав-Ивановского района, вопрос о том, станет ли он главой остается открытым. «Теперь Шиманович должен сам провести переговоры с депутатами райсобрания, убедить их, чтобы те поддержали его кандидатуру на выборах. Так что все уже зависит только от него», — говорит инсайдер. По слухам, Шимановичу удалось убедить большинство депутатов в свою пользу. Срывов, как это было, когда депутаты отказались поддержать действующего главу Евгения Киршина, быть не должно. «Ну, если опять сорвется, то вина будет на Шимановиче», — говорят инсайдеры.

Глава рвется в бой

Проигравший выборы, но все еще действующий до новых выборов глава Катав-Ивановского района Борис Киршин не теряет надежды сохранить власть. Как рассказывают инсайдеры, Киршин якобы ведет переговоры со своим соратником, в прошлом председателем райсобрания, а ныне рядовым депутатом Евгением Калиничевым. «Мол, если удастся сорвать выборы нового главы, а на эту должность прочат адвоката Николая Шимановича, то можно поставить вопрос, чтобы опять выдвинули Киршина, — рассказывают инсайдеры. — Но в области уже приняли твердое решение и повторно оказывать поддержку Киршину не будут».

Верхний Уфалей успокоился

Верхний Уфалей скоро потеряет статус политически проблемного города. Как сообщают инсайдеры, будущему главе Сергею Тарасову удалось договориться с депутатами городского собрания, чтобы его избрали руководителем муниципалитета. Ранее это не удалось Роману Муратчину, которого прочили на смену мэра Веры Усковой. «Тарасов, в отличие от Муратчина уже работал в администрации Верхнего Уфалея и в городе его знают, — говорит инсайдер. — Так что выборы пройдут спокойно. В Уфалее, наконец, стабилизируется политическая обстановка».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.