Свердловские инсайды: мэр увольняет фаворитку

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Свердловская элита ждет перемен в мэрии Екатеринбурга и перестановок в резиденции губернатора. Однако глава региона Евгений Куйвашев уже успел всех запутать, намекая на то, что простил Александра Высокинского. Как скоро переместится в его кресло первый замгубернатора Алексей Орлов — теперь не совсем ясно. Кстати, Центр управления регионом захватили силовики, а Титановая долина обновляет автопарк. Об этом и не только — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Куйвашеву подбирают советников

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ожидающееся увольнение Юлии Прытковой с должности директора департамента информационной политики привело к слухам о том, что ее должность займет советник губернатора Юлия Хусаинова. Решение по ее кандидатуре, скорее всего, официально будет принято в понедельник, но сейчас мало кем обсуждается другой вопрос: кто сменит Хусаинову. «С аппаратной точки зрения должность эта очень значительная, она курировала вопросы графика губернатора и в определенной степени его информактивность. Возможно, на этой должности окажется человек из медиа-среды», — говорит инсайдер.

Губернатор простил мэра…

Многие наблюдатели отметили, что в день святой Екатерины в эфире областного телевидения появился глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский. Самые внимательные эксперты сочли это за добрый знак на фоне слухов о возможной отставке градоначальника. В пользу вероятного сохранения говорит и то, что накануне он вместе с губернатором поучаствовал в приеме граждан в офисе «Единой России». «Интерпретировать совместное — даже по ВКС — появление Высокинского и Куйвашева вместе можно по-разному. Но, возможно, претензии губернатора к градоначальнику действительно остались в прошлом», — говорят в кулуарах.

…, но беспокоит элиты

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники переживают из-за отсутствия в системе электронного документооборота указа о том, что 31 декабря станет выходным днем. «В прошлом году к этому времени губернатор уже и опрос провел, и документ подписал, а сейчас тишина. Такими темпами никуда с работы не уйдем до курантов», — негодуют клерки. Многие из них недовольны задержкой, потому что рассчитывали договориться с начальством и взять отпуск или дни за свой счет прямо с 28 декабря, но не понимают, до какой даты писать заявление.

Карлов подтверждает опасения сплетников

После назначения на пост главы свердловского минздрава Андрея Карлова за его спиной шептались, что новый министр слишком подвержен постороннему влиянию. После того, как Карлов согласился согласовывать перестановки главврачей больниц с медицинской палатой Свердловской области, многие из сплетников посчитали, что это очередное подтверждение ведомости министра. Однако есть и другое мнение. «Карлов назначил руководить палатой верную соратницу Диляру Медведскую, значит, это только игра в демократию. Все решения министра будут поддержаны», — говорят сплетники.

Министру образования ищут сотрудницу детсада

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Появление заведующей детсада на «горячей линии» Дмитрия Медведева с регионами стало сюрпризом для министра образования региона Юрия Биктуганова, утверждают инсайдеры. Девушка просила закрепить федеральным законом возможность устраивать детей в те же школы и детсады, где работают их родители. Вопрос был согласован на партийном уровне, в курсе был идеологический блок, однако Биктуганов узнал об истории постфактум. Теперь, намекают слухмейкеры, он намерен вызвать девушку на разговор и поблагодарить за успешное выступление.

Орлов выбил деньги своему протеже

Большую аппаратную победу одержал и первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Ему удалось выбить в бюджете на следующий год солидные средства на проекты, которые он курирует. Речь идет, в частности, о «Горе Белая», которой руководит его доверенное лицо Леонид Гункевич — его проект получит из бюджета почти полмиллиарда рублей.

Резиденция делит мандаты…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически все кандидаты от партии власти на выборах в Госдуму от одномандатных округов Свердловской области утверждены. Знающие люди уверены, что все они — действующие депутаты. «Остается вопрос только, кого утвердит губернатор от Березовского округа — Сергея Чепикова или лидера региональной организации „Единой России“ Виктора Шептия», — обсуждают слухачи. Говорят, решение будет принято в ближайшее время.

Терешкова просят помочь с министром

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что председателя комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова подключают к консультациям по выбору нового главы регионального минфина. Сам чиновник давно не может занимать соответствующую должность — в этом году ему исполнилось 73 года — но, якобы, готов предложить несколько кандидатов. Утверждают, что в списке претендентов могут быть даже коллеги Терешкова по парламенту.

Свердловский избирком усилят…

Возможно, в ближайшее время в системе власти Свердловской области появится новая вакансия: в отставку может уйти председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов. Считается, что во время большого избирательного цикла, который начнется уже в будущем году, необходим более жесткий руководитель. Вполне возможно, что таковым станет нынешний заместитель Русинова — Елена Клименко.

…, а следом усилят «Единую Россию»

Как считают эксперты, определенное усиление областная власть хочет обеспечить и по линии «Единой России». Сейчас идет активный поиск на место председателя исполкома. Все дело в том, что нынешний функционер — депутат Дмитрий Жуков — не обладает необходимым опытом для ведения крупных политических кампаний. Кроме того, в исполкоме недостаточно опытных политтехнологов.

Высокинский увольняет фаворитку

В мэрии говорят, что к уходу готовится любимый заместитель мэра — Марина Андрусь. В администрации она отвечает за финансы и Александру Высокинскому давно советовали ее поменять. По мнению коллег из областного правительства, чиновница явно не дотягивает по уровню своей работы до вице-мэра крупного мегаполиса. «Какое-то время мэр сдерживал атаки, но сейчас согласен на отставку Андрусь», — говорят слухмейкеры.

ЦУР захватили бывшие силовики

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты отмечают удивительную метаморфозу — в только что открытый Центр управления регионом массово идут бывшие сотрудники УВД Орджоникидзевского района. В нем, вспоминают слухмейкеры, когда-то работал спикер городской думы Игорь Володин и нынешний глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Самим же центром, как известно, руководит экс-глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров.

«Титановая долина» обновляет автопарк

В последнее время достаточно смело ведет себя и новое руководство «Титановой долины». Говорят, что директорат вновь может закупить дорогостоящие иномарки. Скорее всего, как считают наблюдатели, претензии силовиков к экс-директору Артемию Кызласову на теперешних руководителей не распространяются.

Свердловские VIP собираются на первую службу нового митрополита

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что свердловские VIP готовятся принять участие в первом богослужении, которое проведет новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в Храме-на-крови. В числе VIP-прихожан, появления которых ждут на богослужении, называют спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину. Известно, что она воцерковленный человек, хорошо знакома и с новым митрополитом, и с его предшественником — митрополитом Кириллом. Помимо Людмилы Бабушкиной собеседники агентства называют еще несколько человек из заксобрания, которые планируют поучаствовать в службе. Другой собеседник URA.RU предположил, что на богослужение придет большая часть свердловского политбомонда.

Епархия переживает за будущий храм

В екатеринбургской епархии серьезно взволнованы последними перестановками. Причем, волнуются не столько из-за ухода митрополита Кирилла (по этому поводу, скорее, переживают), а из-за исчезновения статусных соратников на уровне округа. Намекают, что в период работы Игоря Холманских и Николая Цуканова церковные иерархи пользовались их полной поддержкой. Якушев же далек от религии. «Якушев, в отличие от многих губернаторов, никогда не заигрывал с церковью и не давал ей особых преференций ни в статусе губернатора, ни на посту министра строительства. Поэтому и помощи с возведением храма Святой Екатерины от него не ждем», — вздыхает статусный священнослужитель.

Ветлужских выиграет от протестов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Желание сохраниться в Государственной Думе движет руководителем областных профсоюзов Андреем Ветлужских. По сведениям из первичных организаций, в ближайшее время готовится серия акций, напоминающих региональным властям о влиятельности профсоюзов. Злые языки говорят, что «усмирять» своих коллег вызовется именно депутат Ветлужских, за что его, как считается, и оставят в списках.

Чиновники уже не могут спрятать больных

В свердловском правительстве шокированы тем, что официальное количество заболевших коронавирусом свердловчан превысило 400. Слухмейкеры говорят, что еще в ноябре на уровне регионального управления Роспотребнадзора и свердловского минздрава была достигнута договоренность не показывать больше 300 в день. «Позже этот „потолок“ был пробит, после чего 300 стало нормой, но 400 заболевших договорились опубликовать лишь в эти выходные. Однако заболевших оказалось столько, что скрывать даже четыре сотни стало невозможно», — говорят слухмейкеры. Они же гадают, о каких пропорциях официальной и неофициальной информации договорились чиновники.

В ВСМПО меняется директорат

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До Екатеринбурга дошли слухи о планах отставки гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергея Степанова, который возглавил предприятие в июле 2020 года. «Слухи активны и являются самым массовым предновогодним желанием на заводе. В основном они связаны с тем, что за полгода управления корпорацией Степанов ещё ни разу не пришел хотя бы в один цех. Играет в баскетбол в рабочее время и вручает грамоты, а в цех, где сгорел стан, так и не зашел», — обсуждают в Верхней Салде. Один из вариантов замены Степанова — бывший исполнительный директор Николай Мельников. Его же кандидатуру обсуждают в качестве одного из членов будущей команды мэрии титановой столицы России.

Скандальный чиновник смог сохраниться

Сплетники рассказывают, что уволенный с поста директора ГБУ «Оператор электронного правительства» Роман Кислов (скрывший свое банкротство) продолжает руководить организацией. «Место директора заняла юристка [директор ГБУ „Оператор электронного правительства“ Елена Гуляева], но по сути ничего не изменилось, руководит всем Кислов», — говорят слухачи. Ранее они предупреждали, что Кислов за короткое время успел заразить своим авантюризмом многих коллег.

Депутаты Богдановича подняли бунт

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городской думе Богдановича поднялся бунт. Как говорят слухмейкеры, пять оппозиционных депутатов длительное время собирали обращения горожан, чтобы предъявить их в виде претензий спикеру городского парламента Юрию Гринбергу. Для придания импичменту законного вида создана инициативная группа, которая и передала ультиматум. В нем Гринбергу предъявлено обвинение в нарушении регламента работы думы и прочих грехах. Судьба спикера решится на ближайшем заседании думы.

УГМК меняет тренера ХК «Автомобилист»

По данным инсайдеров, руководство УГМК (генеральный спонсор ХК «Автомобилист») рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба Билла Питерса. Несмотря на качественное начало сезона, команда в последних 10 встречах не смогла победить ни разу. Клуб находится на шестом месте. При этом канадского специалиста, с опытом работы в НХЛ и управления сборной Канады, в команду брали для конкуренции за Кубок Гагарина от которого клуб с каждым матчем все дальше. «Череда из десяти поражений команды показывает, что главный тренер не контролирует ситуацию. Последнее поражение СКА (7:2) стало очень болезненным. Тренера могут поменять уже в новом, 2021 году», — рассказал инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.