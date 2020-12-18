Кремль благословил союз ЕР и «Яблока» на выборах в Госдуму

Возвращение Григория Явлинского в Госдуму поможет повысить ее легитимность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может впервые в истории не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом URA.RU сообщил зампредседателя политобъединения Иван Большаков. Источники агентства в федеральных властных кругах и эксперты говорят о том, что этот шаг может быть предпринят по договоренности с Кремлем, который заинтересован в обновлении «Яблока» и очистке его от радикальных либералов.

«Явлинский — один из лидеров партии, самый известный ее представитель, поэтому логично, что он присутствует в федеральной части списка, а какое у него будет порядковое место — решит съезд», — заявил агентству Большаков. По предварительной информации, съезд «Яблока» пройдет в конце июня — начале июля 2021 года.

Явлинский возможно даст дорогу молодым на выборах-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU, близкий к Кремлю, рассказывает, что «Яблоко» должно доказать внутриполитическому блока администрации президента России, что может привлечь на выборы нового избирателя, а это невозможно без обновления партии. «Новый состав Госдумы должен быть поддержан как можно более широким количеством россиян — это залог легитимности парламента, которой власть озабочена больше, чем необходимостью получения „Единой Россией“ конституционного большинства», — утверждает инсайдер. Явлинский, согласившись на обновление, выступает гарантом этой конструкции, добавляет собеседник агентства.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов также считает, что «Яблоко» таким образом отвечает на запрос на новые лица, который появился у российского электората. «Вероятно, внутри партии посмотрели социологию и решили дать дорогу молодым», — говорит эксперт.

Заинтересованность Кремля в «Яблоке» косвенно подтверждается тем фактом, что «Единая Россия» готова делиться с либеральной партией кадрами.

Так, по информации источника URA.RU в челябинской политической элите, в 2021 году по 190 Металлургическому округу от «Яблока» выдвинется действующий депутат Госдумы, единоросс Андрей Барышев. В либеральной партии и в ЕР эту информацию агентству комментировать не стали, заявив, что не знают о планах Барышева.

Политолог Илья Гращенков называет несколько условий для прохождения «Яблока» в Госдуму. «Во-первых, необходимо найти спонсора. Во-вторых, решение о пропуске партий принимается наверху. Насколько я знаю, последние годы в Кремле отмечали несистемность „Яблока“ — не все члены партии были верны Явлинскому», — добавляет эксперт.

Однако партия уже делает шаги для решения этой проблемы. Так, в июле Явлинский объявил о реорганизации «Яблока», которую эксперты восприняли как чистку рядов от внутренней оппозиции. «Предлагается повысить ответственность членов партии, сделать условия вступления требующими большей подготовки и ответственности, расширить и детализировать основания для исключения из партии», — говорилось в заявлении политика. В декабре рабочая группа «Яблока» разработала проект соответствующей реформы партии, который рассмотрят на следующем съезде.

Партии «Яблоко» могли обещать место в Госдуме в обмен на избавление от радикалов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По данным собеседника URA.RU из политтехнологической тусовки, пожелавшим не называть своего имени, первым кандидатом на выход из партии следует считать руководителя псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга. «Этот человек известен своими радикальными высказываниями и вызывает аллергию у Кремля. Поэтому в партии могут от него избавиться в обмен на шансы пройти в Госдуму или получение госфинансирования (для этого на парламентских выборах „Яблоку“ нужно набрать 3% голосов, чего партия не смогла сделать в 2016 году — прим. ред.). Это старая схема, которая уже была отработана со „Справедливой Россией“», — отмечает политолог Орлов.

Кроме того, еще в феврале из «Яблока» был исключен известный оппозиционер Максим Кац с формулировкой «за попытку организовать секту и презрительное отношение к оппонентам». 11 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Явлинский вновь публично открестился от несистемной оппозиции, критикуя тактику «умного голосования», предложенной Алексеем Навальным. «Кто принимает теперь эти законы? Вот скажите, кто их принимает? Та самая дума, которую выбрали. В том числе и „умным голосованием“ выбрали, потому что сказали: „Ну, хорошо, не ‚Единая Россия‘“. А остальные чем отличаются-то?» — заявил лидер «Яблока».

В пресс-службе «Яблока» на запрос URA.RU ответили, что ничего не знают о планах Кремля в отношении их партии и посоветовали обратиться с вопросом в АП. Агентство также попросило у представителей «Яблока» комментарий Явлинского — в политобъединении взяли время на его подготовку. В ЕР опровергли возможность союза с либералами. «„Единая Россия“ не будет сотрудничать ни с какими партиями на выборах. Руководство партии неоднократно заявляло, что „Единая Россия“ будет выставлять кандидатов во всех округах и везде бороться за победу», — заявили там.