«Яблоко» не смогло доказать Кремлю свою необходимость

Партия Григория Явлинского поборется за место в Заксобрании лишь в одном регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирательная комиссия Рязанской области 7 августа отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты облдумы от партии «Яблоко». Как и предсказывало URA.RU, оппозиционеры на выборах 13 сентября смогут претендовать на места в Заксобрании только одного региона вместо пяти, где выдвигались — Костромской области. В самой партии массовые отказы в регистрации считают политическим давлением. Источники агентства говорят об особом эксперименте.

Избирком Рязанской области забраковал более 5% подписей, поданных в поддержку «Яблока», что является формальным поводом для отказа, сообщил глава пресс-службы партии Игорь Яковлев. «Подписи проверялись через систему ГАС „Выборы“, которая, мягко говоря, несовершенна. При этом, через эту систему проверили подписи только „Яблока“ и Партии возрождения России (тоже отказано в регистрации — прим. ред.)», — посетовал пресс-секретарь. Ранее либералов на том же основании не допустили до выборов в ЯНАО, Курганской и Челябинской областях. Успех партии в Костромской области связан с тем, что ей не пришлось собирать подписи, поскольку фракция «Яблока» представлена в местной гордуме.

Получить комментарий в избиркоме Рязанской области не удалось, там не ответили на звонок. Официальная информация о прошедшем заседании, на котором партии было отказано в регистрации, пока не опубликована на портале избирательной комиссии.

Зампредседателя партии Сергей Иваненко считает, что власть испугалась Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко в разговоре с агентством назвал происходящее целенаправленной кампанией власти, призванной убрать с выборов сильного оппозиционного игрока. «Поддержки народа у власти нет никакой. Сейчас любой оппозиционный кандидат имеет хорошие шансы. Наша партия — претендент на победу, вот руководством [страны] и движет страх», — заявил политик.

Опала партии совпала с подозрением ее в нарушении новой нормы Конституции РФ о неотчуждаемости территорий — «Яблоко» не поддерживает возвращение Крыма в состав России. 15 июля на рассмотрении Госдумой законопроекта о приравнивании отчуждения к экстремизму депутат-единоросс Андрей Альшевских интересовался, не нарушает ли эту норму «Яблоко», и не грозит ли партии в связи с этим ликвидация.

Косвенно этот тезис подтверждается тем, что еще год назад либералы участвовали в двух кампаниях по выборам в региональные парламенты (Москва и республика Алтай), и были допущены до голосования в обоих случаях. Кроме того, в 2019 году «яблочник» Виктор Федореев прошел в Заксобрание Хабаровского края по одномандатному округу.

«Возможно у президента Владимира Путина есть какая-то обида на „Яблоко“ и Григория Явлинского из-за Крыма. В 2014 году членов этой партии обязывали подписывать меморандум о непризнании присоединения», — напоминает политолог Сергей Поляков.

Тем не менее, эксперт считает, что причиной массовых отказов в регистрации стала невозможность власти договориться с «Яблоком», как это удается делать с системной оппозицией или новыми малыми партиями, появившимися в 2020 году.

Источник агенства добавляет, что экологическая повестка «Яблока» создает конкуренцию созданной в 2020 году партии «Зеленая альтернатива», на которую у Кремля особые планы, и потому она с высокой долей вероятности пройдет в Заксобрание Челябинской области.

В пресс-службе «Яблока» не подтвердили связь недопуска до выборов с позицией по Крыму. «Наши взгляды давно известны. Если вспомнить прошлый год, то половину наших кандидатов тоже сняли с выборов в Мосгордуму, и только после протестов удалось провести несколько человек. Снимают там, где у нас есть шанс победить», — отметил Яковлев.

Политологи не считают, что Путин затаил обиду на Явлинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом политолог Сергей Маркелов считает, что у Путина и Явлинского слишком разный политический вес, чтобы президент мог таить давнюю обиду на оппозиционера. «Путин в принципе с уважением относится к старым политикам. Но, несмотря на уважение, Явлинский для него — уже сбитый летчик», — подытожил эксперт.

Несмотря на отказы в регистрации, партия сохраняет шансы пройти в Госдуму в 2021 году, даже если проиграет выборы этого года в Костромской области. У оппозиционеров есть шесть фракции в региональных парламентах (Москва, Санкт-Петербург, республика Карелия, Хабаровский край, Астраханская и Псковская области) — это дает возможность «Яблоку» участвовать в федеральной кампании без сбора подписей.

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