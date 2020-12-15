Двум губернаторам нужна встреча с Путиным для защиты от элит

Своими встречами Владимир Путин дает сигналы о поддержке губернаторов Фото: Kremlin.ru

Российские губернаторы, у которых кончаются полномочия в 2021 году, рискуют утратить влияние в вверенных им территориях. Для местных элит ключевой показатель устойчивости главы региона — его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, но пока ее получили далеко не все руководители субъектов, готовящиеся к выборам. Чтобы сохранить позиции, остальным придется стремиться к аудиенции у главы государства, считают собеседники URA.RU в политтусовке.

Игорь Руденя рассказал президенту о достижениях региона Фото: Kremlin.ru

Президент Путин 15 декабря в Кремле провел личную встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В ходе беседы глава региона рассказал о появлении нескольких крупных инвесторов в регионе, готовых вложить в развитие различных предприятий в общей сумме более 25 млрд рублей. На замечание Путина о том, что в Тверской области в 2018—2019 годы на 26% снизились инвестиций в основной капитал, Руденя ответил: «У нас просто завершились большие проекты, которые до этого были». Путин тут же похвалил собеседника: «У вас уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, — это, конечно, положительная динамика».

Также Руденя рассказал о планах развития построенной трассы М-11. По словам политика, на ней сейчас не хватает заправок и мест отдыха для автолюбителей. «Идет работа, и, надеюсь, к концу 2021 года уже этот пробел будет восполнен», — добавил Руденя. А затем он сообщил о разработанной с «Газпромом» программе газификации региона. Сейчас доступа к топливу нет в 13 из 42 муниципальных образований области, власти планируют решить проблему к 2025 году. «Газпром» на эти цели выделит 15,9 млрд рублей, Тверская область — 7 млрд рублей. «Хорошо», — лаконично ответил Путин.

Аудиенция Игоря Рудени у президента — начало его предвыборной кампании Фото: Kremlin.ru

Встреча Путина с Руденей — важный сигнал для политической тусовки, поскольку в 2021 году у губернатора заканчивается срок полномочий и стоит вопрос о его участии в выборах, согласился в разговоре с URA.RU политолог Константин Калачев. «Можно считать, что сегодняшняя встреча и озвученные проекты — это старт предвыборной кампании», — сказал эксперт. Политолог Сергей Старовойтов добавил, что беседа с Путиным снимает серьезные вызовы, возникающие перед Руденей в предвыборный период.

«Как и в случае со всеми другими главами, окончание полномочий вызывает волну обсуждений в регионе о том, останется ли Руденя на второй срок, кто может его заменить. В такой ситуации ни у кого не получится работать спокойно, ведь вопрос очень важен для местных элит. Рудене необходимо доказывать свою состоятельность, иначе есть риск оказаться в позиции „хромой утки“, когда местные силы перестанут учитывать его в своих раскладах, — сказал URA.RU Старовойтов. — Учитывая, что его встреча с Путиным прошла в позитивном ключе, это будет сигналом для наблюдателей об укреплении позиций губернатора».

В регионах начались обсуждения о перспективах губернаторов на переизбрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме Тверской области в 2021 году прямые выборы главы в связи с окончанием срока полномочий пройдут в Тульской области (Алексей Дюмин), Чечне (Рамзан Кадыров), Ульяновской области (Сергей Морозов), Тыве (Шолбан Кара-Оол). Еще в двух субъектах глав будут выбирать через голосование в парламенте: Северная Осетия (Вячеслав Битаров) и Карачаево-Черкессия (Рашид Темрезов). С Дюминым и Темрезовым президент уже встречался. Что касается остальных глав, то, по мнению опрошенных URA.RU местных и федеральных политологов, как минимум двум из перечисленных политиков необходимо стремиться к аудиенции у Путина, чтобы не утратить свое влияние в регионах.

Так, для демонстрации своих политических амбиций аудиенция у Путина необходима губернатору Морозову, полагает ульяновский политолог Виталий Ахмеров. Он объяснил, что в регионе нарастают ожидания об отставке главы в связи с тем, что он слишком долго занимает свою должность — с 2005 года. «Морозов — главный „долгожитель“ среди губернаторов. В этом статусе ранее пребывали белгородский и калужский губернаторы Евгений Савченко [руководил территорией с 1993 года] и Анатолий Артамонов [руководил с 2000 года], но в этом году они был отправлены в отставку. Есть предположения, что тренд продолжится, и Морозов дорабатывает свой последний срок. Встреча губернатора с Путиным внесла бы ясность в ожидания элит», — объяснил Ахмеров.

Слухи о возможной отставке Сергея Морозова расходятся из-за того, что он слишком долго занимает свой пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Непростая обстановка и в Северной Осетии, отметил местный политолог Игорь Дулаев. Он объяснил, что слухи об отставке Битарова ходят уже два года, а за его место идет борьба среди «многих местных игроков». «Поскольку у Битарова пока не было встречи с Путиным, расходится мнение, что его позиции неустойчивы и твердого решения по нему пока нет. В связи с этим идет сильная лоббистская возня за согласование других кандидатур, которые в итоге окажутся на столе Путина, а он затем выберет из них трех, чтобы представить парламенту», — сообщил Дулаев.

Шолбан Кара-оол напротив может похвастаться прочными позициям, хотя и не встречался с Путиным, считает сибирский политолог Сергей Комарыцин. Он объяснил: «Очень серьезный фактор — [министр обороны РФ] Сергей Шойгу. Это его территория, а у Шойгу нет претензий к Шолбан Каре-Оолу, Шойгу его поддерживает». Что касается Рамзана Кадырова — то его положение особое, и он остается бесспорным лидером республики, отметил в разговоре с URA.RU политолог Сергей Маркелов.