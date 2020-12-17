Пермские инсайды: как смеются над депутатом

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о Прикамье? Коллаж: URA.RU

Чиновники в правительстве и администрации губернатора расслабились во время командировки губернатора Дмитрия Махонина. Чтобы совсем не забыть о работе, новый вице-премьер заставляет подчиненных писать ежедневные отчеты. Над депутатом Госдумы Игорем Сапко смеются, а бывший министр культуры Прикамья Николай Новичков вернулся в регион и занялся вербовкой для партии «За правду».

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Чиновники расслабились после отъезда губернатора

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермские чиновники расслабились после того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уехал на несколько дней в Москву. «Людей стало меньше, напряжение в работе исчезло, все стало тихо и спокойно», — говорит один инсайдер. Другой источник пояснил, что просто на период отпусков и длительных командировок главы региона топ-руководители тоже уходят в отпуск и поэтому на некоторое время многие политические процессы в крае ставятся на паузу. «Просто те, кто реально что-то делают, не уходят отдыхать в период работы губернатора. Это может себе позволить только тот, кто по сути ни за что не отвечает», — уточнил инсайдер.

Новый вице-премьер устанавливает правила

Поговаривают, что новый коммунальный вице-премьер Андрей Кокорев сразу после назначения ввел новое правило — подчиненные должны писать ежедневные отчеты о проделанной работе. «Это раздражает. Народ вместо нормальной работы думает, что же написать такое, чтобы это показалось важным», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Кокорев, может, и хороший счетовод, но вот видения всей картины происходящих процессов у него пока нет, как нет пока и достаточного политического опыта.

Над депутатом Госдумы смеются

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Госдумы Игорь Сапко 12 декабря опубликовал в соцсетях пост, посвященный Дню Конституции. Там он назвал основной закон страны ключевой книгой для работы любого депутата. «Знаю многих, кто прочитал этот пост и посмеялся. Но никто, видимо, не хочет расстраивать Игоря Вячеславовича и рассказывать ему правду, что Конституция — это не книга. Так, скидывают друг другу ссылку на пост про любимую книгу Сапко», — рассказал инсайдер.

В Перми началась вербовка будущих прилепинцев

Источники сообщают, что в Пермь недавно приезжал бывший глава регионального минкульта Николай Новичков, который сейчас является секретарем центрального комитета партии «За правду» (лидер — Захар Прилепин). «Новичков встречался с людьми из списка своих прежних контактов. В основном, это бизнесмены. Он предлагал им стать кандидатами в депутаты от партии», — рассказал инсайдер.

«Новые люди» удивили пермяков

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Новые люди» запустила таргетированную рекламу в социальных сетях, адресованную жителям Пермского края. Но если перейти по ссылке, то посетитель оказывается на главной странице сайта и непонятно, что он должен сделать дальше. «Это как-то смешно. Привлекать людей из Перми и не сделать отдельный раздел по региону. Чего хотят добиться этой рекламой?» — удивляется инсайдер.

Депутат начал предвыборную PR-кампанию с помощью министра

Злые языки шепчут, будто депутат заксобрания Пермского края и экс-мэр Березников Игорь Папков уже начал подготовку к выборному циклу 2021 года. Для этого он якобы привлек министра здравоохранения края Анастасию Крутень. Последняя, как уже анонсировал сам Папков в Instagram, на следующей неделе посетит одно из самых проблемных медучреждений в крае — больницу имени Вагнера. «Крутень, действительно, едет в Березники по приглашению Папкова, официально — принять участие в заседании совета при больнице. Совет этот, кстати, был создан осенью этого года по личной инициативе Папкова. Чего здесь больше — заботы о пациентах и медиках или желания Папкова сохранить мандат — большой вопрос», — рассуждает инсайдер.

Вице-мэр ищет себе новое место работы

Поговаривают, что вице-мэр Перми Людмила Гаджиева планирует стать директором одной из пермских школ. «Она понимает, что не будет ей места с ее токсичностью в новом составе администрации. Вот и готовит почву для перехода», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Гаджиева якобы хочет уйти в школу №93. И именно с этим был связан ее интерес при лоббировании ремонтно-строительного вопроса, связанного с учебным заведением в центре города.

Юрия Уткина могут наказать

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Свергнутого с поста спикера Пермской гордумы Юрия Уткина могут наказать за прогулы. «Вообще-то он является депутатом на постоянной основе и получает зарплату. При этом уже второе заседание прогуливает», — отметил источник. Якобы, если Уткин не изменит свое отношение к работе в гордуме Перми, ему вынесут предупреждение, а возможно, и накажут рублем.

Конфликт в Лысьве только начинает набирать обороты

Инсайдеры утверждают, что еще одной неспокойной с политической точки зрения территорией на карте Пермского края может стать Лысьвенский округ. Ряд депутатов гордумы уже показали действующей власти в округе, что не будут мириться с прихотями чиновников и не пойдут у них на поводу. «Лакмусовой бумажкой стало принятие бюджета: мэр Лысьвы Александр Гончаров перед принятием основного финансового документа ушел в отпуск, а само принятие бюджета продавили с помощью админресурса. Но есть ряд принципиальных вопросов, решение которых доходит порой до открытого противостояния власти и депутатов. Очевидно, например, что власть проваливается на межбюджетных трансфертах, пополняемость собственного бюджета города на очень низком уровне», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что сейчас власть пытается всеми способами погасить этот конфликт и не вывести его в публичную плоскость: «кто-то конкретно следит за тем, чтобы негативная информация не утекала за пределы округа».

Сотрудников КРПК отправили в ссылку в Березники

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, будто решение нового руководства КРПК (Корпорация развития Пермского края) отправить на провальную стройку в Березники большую часть штата корпорации вызвало недоумение у сотрудников. Речь идет о строительстве микрорайона «Любимов», где возводится жилье для переселенцев из зоны техногенной аварии. После очевидных провалов с подрядчиками новый руководитель КРПК Алексей Бураков решил выбрать новую стратегию и контролировать стройку на месте. «То, что все пребывают в легком шоке, это слабо сказано. У многих семьи, все бытовые вопросы приходится теперь решать в авральном порядке», — пояснил инсайдер. Говорят, что десант из 40 человек (а именно столько КРПК перебросит в Березники), задержатся на стройке надолго. «Сейчас там необходимо возвести 16 домов. С учетом тех темпов, которые мы наблюдали последние годы, эпопея эта завершится еще не скоро», — резюмировал источник.

Родственники зэков требуют открыть доступ в колонии

Родственники тех, кто отбывает в пермских колониях наказание, требуют от ГУ ФСИН разрешить им посещать колонии. Посещение исправительных учреждений под запретом из-за пандемии. «Родные тех, кто находится в тюрьмах, не понимают, почему им не дают видеться с осужденными. Ведь они соблюдают все меры безопасности. «Сам же [глава ГУ ФСИН по Пермскому краю Юрий] Лымарь говорил о том, что заболевших коронавирусом среди осужденных единицы, а среди сотрудников — сотни. Так какой смысл вводить запрет на посещение тюрем?» — задается вопросом инсайдер. Поговаривают, что на фоне ковидных ограничений, в колониях выросло количество суицидов.

Главврач больницы Березников строит грандиозные планы

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, что главврач больницы имени Вагнера Романа Конев может покинуть свой пост после ревизии министра здравоохранения Анастасии Крутень. «Он возглавил больницу при прежнем министре — Оксане Мелеховой. Но у Крутень есть к нему вопросы из-за скандалов с пациентами больницы, ковидом и кадрами. Правда, Конева визит начальства нисколько не смущает. Он готов к любому повороту событий и даже строит грандиозные планы относительно медучреждения. Правда, с кем врач собирается их реализовать — не совсем понятно. Из больницы за последний год ушло сразу несколько высококвалифицированных специалистов», — отмечает инсайдер.

Общественнице закрыли дорогу в политику

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Источники сообщают, что пермскую общественницу Ирину Ермакову, которая несколько лет возглавляет организацию «Многодетные Пермского края», собираются исключить из большой политики. «Ее текущее положение — это тупик карьерного роста. Она стала слишком токсичной фигурой, ассоциируется с непопулярными мерами региональной и городской власти, а не представителями многодетных», — говорит инсайдер. Он утверждает, что власти, понимая это, решили «приземлить псевдо-общественницу», связав ее имя с некими теневыми схемами по распределению субсидий.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.