После смены мэра Екатеринбурга элита откажется от самого дорогого

Александру Высокинскому припомнили два союза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не простил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому вхождение в пул полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Это и стало причиной отставки мэра, утверждает источник URA.RU. Его увольнения ждут завтра, через месяц после замены и полпреда президента. Последствия будут серьезными: элите Екатеринбурга предстоит отказаться от своей самой большой ценности — политической самоидентичности.

Официально об отставке Александра Высокинского будет объявлено 22 декабря, когда ее утвердит гордума. Но он уже согласился занять пост первого вице-губернатора. Когда депутаты проголосуют за сложение полномочий с мэра, его обязанности с приставкой «и. о.» будет исполнять экс-первый замгубернатора Алексей Орлов, с 21 декабря работающий в статусе первого вице-мэра. Затем гордума объявит конкурс на место главы города. Участники ротации пока не высказываются о ее подоплеке.

Александру Высокинскому не простили контактов с Николаем Цукановым (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной увольнения мэра, по информации источников URA.RU, стало его участие в политической интриге, когда полпред президента в УрФО Николай Цуканов якобы готовился занять место губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Высокинский при принятии решений советовался с Цукановым, а это в областной администрации восприняли как предательство. В мэрии парировали, что не могут не отвечать на вызовы из полпредства, но администрация губернатора была непреклонна. Тем более, что за год до этого Александр Высокинский был среди собеседников начальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина, с которым у Куйвашева также были напряженные отношения из-за попыток силовика найти компромат на губернатора, что вылилось в уголовные дела против министра по управлению госимуществом (МУГИСО) Алексея Пьянкова и министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко.

Впрочем, в окружении мэра не считают эти претензии обоснованными. Одни сторонники Высокинского полагают, что он — жертва интриг своего зама по политике и СМИ Екатерины Куземки, конфликтовавшей с гордумой и руководством администрации губернатора. Считается, что именно Куземка помогла начальнику наладить связь с полпредством. К моменту публикации сама чиновница (находящаяся в отпуске) не ответила корреспонденту URA.RU.

В окружении Александра Высокинского считают, что его союзы были вынужденными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другие объясняют, что Александр Высокинский пошел на союз с полпредом, потому что иначе не мог противостоять атакам депутатов гордумы, которых связывают с бизнесменом Виталием Кочетковым. «Кто бы ни стал новым мэром, он окажется под давлением Кочеткова», — уверены источники агентства в горадминистрации. В администрации губернатора настаивают, что в гордуме есть только фракция губернатора, и никакой фракции Кочеткова не существует.

Иные управленцы при этом обращают внимание на фигуру нового градоначальника — Алексея Орлова, — которая не предполагает возможности давления на него. Орлов — ближайший соратник главы региона, начинавший работать с ним еще в «нулевые» в Тобольске. С 2012 года в команде Куйвашева он устанавливал коммуникацию с финансово-промышленными группами. Неформальным советником Орлова называют директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова. «Наличие рядом с Орловым Белоглазова подразумевает присутствие [гендиректора УГМК Андрея] Козицына. Его вес слишком велик, чтобы Орлов подвергался чьему-либо иному давлению», — объясняет статусный областной чиновник.

Отставку Высокинского и назначение Орлова уже согласовал новый полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Однако, это не приведет к повторению истории, героем которой был Николай Цуканов, утверждает источник агентства: «У Куйвашева и Якушева взаимопонимание в оценке и уходящего мэра, и рабочих качеств мэра нового».

По словам одного из заместителей Высокинского, в его команде оценивают рокировку как закат традиций школы бывшего мэра, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого, когда «серый дом» был самостоятельным игроком. «Александр Геннадьевич хотел доказать Чернецкому, что он — хороший ученик. Но эти идеи уже не актуальны. Нужны не крики о крутых уральцах, о третьем городе страны, о нашем величии — нужна обычная, будничная работа. Нужна Система, а не личности», — посетовал он.

Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков констатирует: «История с отставкой Высокинского — победа тюменской модели управления над екатеринбургской. Школа Аркадия Михайловича, который был самостоятельным мэром и мог действовать без оглядки на губернатора, оказалась неактуальна для 2020 года, для России Владимира Путина».