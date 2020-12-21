Куйвашев предложил мэру Екатеринбурга пост в правительстве

Евгений Куйвашев (слева) сделал предложение Александру Высокинскому Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому стать первым заместителем главы региона. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте информполитики.

«Переход главы Екатеринбурга на работу в правительство стал темой рабочей встречи губернатора с мэром уральской столицы 21 декабря. Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур» — сообщили в департаменте.

«Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве — первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу», — сказал Евгений Куйвашев.

Также Куйвашев провел трехстороннюю рабочую встречу с Высокинским и Алексеем Орловым, назначенным на пост первого заместителя главы Екатеринбурга. «Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живет наш регион», — процитировали Куйвашева в ДИПе. Там добавили, что губернатор попросил и Алексея Орлова, и Александра Высокинского бережно отнестись к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам.

Как писало URA.RU, Александр Высокинский готовится написать заявление о сложении полномочий, тогда как Алексей Орлов согласован на пост мэра Екатеринбурга. Высокинский ведет переговоры о назначении в правительство региона.