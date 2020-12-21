21 декабря 2020
20 декабря 2020

Новый пермский вице-премьер получил первое задание от губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, самойлов дмитрий
Бывшему мэру Перми Дмитрию Самойлову в правительстве придумали задание на два с половиной года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Вице-премьеру правительства Пермского края Дмитрию Самойлову поручили курировать проекты, связанные с трехсотлетием Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства края. 22 декабря стал фактически первым рабочим днем Самойлова в кабмине.

«Главная задача — достойно провести 300-летие Перми [в июне 2023 года]. Самойлов продолжит курировать эту тему на краевом уровне», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства региона. Источник агентства, знакомый с ситуацией, также сообщил, что 23 декабря на заседании правительства Махонин может поставить перед Самойловым и другие задачи.

URA.RU рассказывало, что Пермская городская дума 15 декабря приняла отставку Самойлова. До этого уже было известно, что Самойлов перейдет в правительство и займет пост «культурного» вице-премьера. Ранее эту должность занимал Антон Клепиков, который не вошел в новый состав правительства в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...