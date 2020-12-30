Правильное питание: как не располнеть после новогодних застолий

Хлеб на новогоднем столе точно будет лишним Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В новогодние праздники люди традиционно переедают и в лучшем случае набирают лишние килограммы, а в худшем — им даже может потребоваться помощь медиков. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать несложные правила пищевого поведения и по возможности придерживаться принципов правильного питания, а также отказаться от продукта, который есть на каждом праздничном столе — хлеба. Диетологи рассказали URA.RU, как отметить Новый год без потерь для красоты и здоровья.

«За праздничным столом не стоит есть хлеб. Наши предки ели его вместо еды, либо с постной едой, а на нашем столе и без того обилие продуктов, потому хлеб становится лишним калорийным продуктом, который поспособствует и перееданию, и набору веса», — считает диетолог Анжелика Дюваль. Также она советует не увлекаться десертами.

Предотвратить обезвоживание и плохое самочувствие помогут пару стаканов воды перед праздником Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как встретить новый год без потерь для здоровья

Диетологи Анжелика Дюваль и Наталья Круглова рассказали URA.RU, что начать застолье стоит с овощей, которые помогут желудочно-кишечному тракту справиться к тяжелой пищей. Также они поделились и другими лайфхаками, как сохранить свое здоровье и прекрасный внешний вид после новогодней ночи.

31 декабря стоит не забывать о классических приемах пищи — завтраке, обеде и ужине. «Многие знают, что сегодня переедят, и начинают себя ограничивать и ничего не кушать в течение дня. Такой способ только провоцирует переедание вечером, потому что вы голодны больше, чем нужно», — считает Дюваль.

Само новогоднее застолье следует начать со 150-200 грамм овощного салата, заправленного маслом. «Это клетчатка, которая нормализует работу кишечника. Плюс это создание лишнего объема в желудке, которое позволит сократить голод», — пояснила она.

Перед этим также стоит пару стаканов воды, чтобы не допустить обезвоживания. «А в качестве основного напитка использовать несладкие морсы, например», — рекомендует член национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Чтобы не допустить переедания стоит положить в тарелку сразу столько еды, сколько планируете съесть за вечер. «Когда мы хватаем со стола то одно, то другое, нам очень сложно осознать объем съеденной пищи и это приводит к перееданию», — пояснила Дюваль.

На новогоднем столе должны быть продуктамы, которые вы любите. «Не обязательно 5-6 салатов, Пусть будет 1-2, но именно тех, которые вы любите. В гостях тоже стараться кушать только то, что нравится», — считает Круглова.

Первого января можно устроить детокс, однако не нашумевшими соками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выход из застолья

Первого января диетологи советуют либо вернуться к привычному режиму питания, либо устроить детокс для организма. Однако следует правильно к этому подойти.

«Детокс я рекомендую провести с овощами с обилием зелени. Можно приготовить овощное рагу, приготовить салат. А соки наоборот нужно исключить», — советует диетолог Анжелика Дюваль.

Член национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU выразила мнение, что первого января можно просто вернуться к обычному питанию.

«Если человек сразу быстро набирает вес, то, как правило и худеет такой человек тоже быстро. Важно просто вернуться к привычному питанию».

Выходные дни

Праздники не должны ограничиваться только потреблением вкусной еды в больших количествах. Восстановиться организму и быть готовым к наступающим трудовым будням поможет физическая активность. Своими советами с URA.RU поделилась популярный Instagram блогер, мама троих детей Климова Катрин (@katrinka_family), которая активно освещает вопросы похудения и поддержания формы.

Кардиотренировки лучше всего помогают избавиться от лишних килограмм Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Вы и так устроили организму стресс сменой питания и возможными перееданиями на новогодних праздниках. Поэтому начните с легких нагрузок: это могут быть какие-то групповые занятия, различные танцы и растяжки. Возможно, йога или плавание», — советует блогер. По ее мнению, лучше не «насиловать себя», а искать спорт по душе.

Избавиться от избыточного веса лучше всего помогают кардиотренировки: бег, плаванье, велотренажеры, танцы, аэробика. «Такие нагрузки в первую очередь помогут разогнать ваш организм после „лежачих праздников“, зарядить его энергией на весь день, запустить различные системы в нем, и, сбросить лишний вес», — поясняет она.