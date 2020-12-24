Инсайды ЯНАО: в округе борьба за вакцину

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Фото: коллаж URA.RU

Ямальские чиновники несколько лет закрывали глаза на нарушения родственницы экс-главы района, а другой мэр избегает публичного разноса, несмотря на допущенные провалы. Пока следователи ждут экспертизы по найденному с признаками суицида телу политика и общественника, еще одному активисту вспоминают его уголовное прошлое. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете о планах на вакцинацию населения в 2021 году и прощальном подарке скандального главврача.

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Губернатор отказался от публичной порки мэра

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В коридорах власти обсуждают, кому были адресованы слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о необходимости подтянуть показатели. «На совете глав губернатор персонально отметил отличившихся мэров, поздравил их с успехами, но об аутсайдерах высказался как-то вскользь, без имен, — делятся собеседники. — Конечно, никто, кроме самого губернатора, не скажет, кого он имел в виду, но все указывает на то, что речь шла о главе Шурышкарского района Андрее Головине».

Если так, то корректность главы региона, который воздерживается от критики мэра, слухачам непонятна. Ведь шлейф странных историй тянется за Головиным еще с Панаевска: там он, по слухам, приватизировал жилье, полученное как служебное — дом на две квартиры, где соседом «по чистой случайности» вне очереди оказалась его же теща.

В смерти депутата-единоросса нашли странности

По информации источников, близких к следствию, в настоящее время отрабатываются только две версии смерти депутата думы Надымского района Александра Рябцева. «Тело известного в Надыме 50-летнего политика было найдено с признаками суицида, — сообщили инсайдеры агентства. — К сожалению, когда Рябцева обнаружили, он уже был мертв».

По словам собеседников, сейчас все зависит от выводов экспертизы — добровольно ли политик свел счеты с жизнью или это была инсценировка суицида. В любом случае, как отмечают слухачи, в последние дни перед случившимся никаких странностей в поведении Рябцева окружающие не замечали.

Ямальцы волнуются из-за вакцины от COVID

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщениям источников, в муниципалитетах ЯНАО начинаются волнения из-за ограниченного количества вакцины. «На местах образуется негласная очередь на прививки, — делятся инсайдеры агентства. — Даже поступление нескольких десятков тысяч доз, запланированное на январь, не решит проблемы — дележа поровну не будет».

Слухачи уверяют: каждый город и район бьется за получение вакцины и привитие групп риска — учителей врачей, полицейских, соцработников. Особенно упорно отстаивают свои права районы, где много коренного населения — там власти упирают на то, что вспышка коронавируса среди тундровиков произведет взрывной эффект.

У тещи экс-мэра отобрали жилье

По сообщениям инсайдеров, прокуратура добилась принудительного отчуждения дома в Антипаюте у тещи осужденного за коррупцию экс-главы Тазовского района Александра Иванова. «Женщина еще в 2011 году приобрела квартиру в Тюмени на деньги, полученные по программе „Сотрудничество“, — рассказали источники агентства. — При этом у нее было служебное жилье в Антипаюте, где она руководила местным потребсоюзом. Квартиру она по закону должна была сдать».

Между тем, теща экс-чиновника требования законодательства проигнорировала, квартиру не освободила. А районные власти нарушения не замечали, даже когда руководство сменилось. Сам Иванов стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании правосудию и лишился своего поста в 2018 году.

ЛДПР потеряла инициативу в ямальском парламенте

Источники в политэлитах утверждают, что ЛДПР сделало серьезную ошибку, позволив гиперактивному депутату Ивану Вершинину уйти в исполнительную власть. «Три с небольшим месяца работы заксобрания ЯНАО в новом составе показали: „соколов Жириновского“ в регпарламенте теперь не видно и не слышно, — рассказывают инсайдеры. — Денис Садовников и Александр Голубенко в буквальном смысле лишь обозначают присутствие ЛДПР, заняв соглашательскую с парламентским большинством позицию».

В итоге в заксобрании сейчас только один активный оппозиционер — представляющая КПРФ Елена Кукушкина. Однако, по слухам, все, что ей остается — это напоминать о том, что «есть такая партия» и она с политикой властей не согласна.

В следственном комитете ЯНАО будут отставки

Силовики ЯНАО поговаривают, что в ближайшее время состоится отставка нескольких руководителей межрайонных отделов СКР. «Отставки должны были случиться еще перед Новым годом. Насколько мне известно, один из руководителей уйдет на пенсию, а второй — на повышение в другой регион России», — говорит сплетник.

Скандальный главврач нашел, как на прощание наказать подчиненных

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Источники в медицинских кругах сообщают, что профессор Олег Шалаев, полномочия которого как главврача Ноябрьской ЦГБ истекают 31 декабря, напоследок решил наказать средний медперсонал. «Специалистам горбольницы по итогам работы в 2020 году пообещали премии до 75%. Буквально на днях медики узнали, что получат всего по 25%», — пожаловались собеседники.

При этом, по словам инсайдеров, руководство не решилось обижать санитаров и медсестер. А в том, что заместители и заведующие не обидели самих себя, слухачи уверены на 100%.

Казачьему атаману припомнили судимость

По сообщениям источников в ямальском бизнес-сообществе, нынешний руководитель казачьего объединения столицы ЯНАО Николай Старенко ранее был судим за мошенничество. «В „нулевых“ нынешний атаман руководил налоговой полицией в Муравленко и наживался на предпринимателях, — припомнили историю 15-летней давности собеседники. — Можно было бы предположить, что это полный тезка Старенко, но Муравленко не город-миллионник, так что вряд ли там одновременно жили два человека с одинаковыми ФИО и возрастом».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи полагают, что это довольно странно, чтобы общественной организацией, ратующей за чистоту нравов, руководил человек с таким пятном в биографии. Даже если принять во внимание, что судимость снята и убытки возмещены, позиция сибирских казаков как минимум вызывает недоумение, полагают информаторы.

В элитной школе Ноябрьска назрел скандал

Злые языки обсуждают, что самым успешным учащимся одной из престижных школ Ноябрьска стал не кто иной, как сын директора учебного заведения. «В любой другой ситуации за юношу можно было бы только радоваться — он победитель олимпиад, обладатель образовательных сертификатов от окружного правительства, и это заслуженно, — рассказывают собеседники агентства. — Однако все портит одно обстоятельство: парень является сыном директора этой же школы». По словам слухачей, в городском департаменте образования это никого не смущает: там в способностях юноши никто не сомневается.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти озадачились строительством ночлежек

Как сообщают инсайдеры в депутатском корпусе, дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства начнут появляться в ЯНАО в 2021 году. «До сих пор в одном из самых богатых регионов страны нет ночлежек для бомжей, и это мало кого из интересовало, — рассказывают источники в депутатском корпусе. — Будем поднимать вопрос на законодательном уровне — а то даже для собак приюты мы строим за счет муниципалитетов, а людей, пусть и опустившихся, обеспечить крышей не можем».

Впрочем, собеседники настроены скептично — если даже приюты для животных уже который год не все муниципалитеты могут соорудить, то с ночлежками выйдет еще сложнее. Да и бюджеты снова придется перекраивать, сетуют слухачи.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.