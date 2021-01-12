Власти ЯНАО масштабируют важную реформу на весь округ

Пока в ЯНАО статус сменили только три района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Муниципальная реформа в ЯНАО будет продолжена в 2021 году и затронет оставшиеся четыре района — Красноселькупский, Приуральский, Шурышкарский и Ямальский, рассказали URA.RU источники, близкие к окружным политическим структурам. В результате эти территории получат статус муниципальных округов, а сельские администрации ликвидируют.

Главным итогом преобразований, которые уже провели Надымский, Пуровский и Тазовский районы, станет сокращение расходов на выборы, а также на содержание местных администраций: это означает, что муниципальных чиновников ожидают сокращения. Кроме того, для населения окажется более доступным решение вопросов, за которыми ранее требовалось ездить в райцентры.

Реформа затронет еще 4 района ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Окружные власти не собираются форсировать события, — сообщил инсайдер агентства. — Все пойдет по сценарию добровольного решения на местах, поэтому говорить заранее, где и когда реформа начнется, не совсем корректно». Никто не берется сказать и насколько процесс будет синхронным: муниципалитеты могут либо договориться между собой о сроках запуска реформы, либо прорабатывать вопрос независимо друг от друга.

«Решение о переходе на новую систему управления принимается исключительно в муниципалитетах. Профильные законы принимаются региональным парламентом по инициативе органов местного самоуправления», — прокомментировали URA.RU ситуацию в окружном правительстве. Однако обязательным условием для принятия каких-либо решений на этот счет являются итоги общественных слушаний.

На сегодняшний день статус муниципального округа имеют три района ЯНАО — Надымский, Пуровский и Тазовский. Причем, если изначально речь шла только о Надымском и Пуровском районах, то о реформировании Тазовского стало известно позже.

Чтобы понимать, почему изменения начались именно здесь, нужно знать специфику этих районов, считает политолог Станислав Дейнеко. «Надымский и Пуровский — условно „городские“, они принципиально отличаются от северных „тундровых“ и „сельских“: здесь и численность населения больше, и нормативная база более объемная, ее переработка требует больших усилий, — рассказал эксперт корреспонденту URA.RU. — Тазовский в этом смысле пилотный в пуле остальных районов — здесь преобладают сельские территории».

Некоторые чиновники могут лишиться работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам Дейнеко, было бы неправильным считать, что указанные районы чем-то важнее остальных — все территории и все люди важны одинаково. Но глобальные изменения лучше всего начинать с больших массивов: мультипликационный эффект там выше, уверен политолог.

Несмотря на желание властей сохранить места для работников ликвидируемых сельских администраций путем их преобразования в территориальные отделы районных, кого-то в любом случае ждут сокращения, рассказывают инсайдеры в политических структурах. «Людей в селах увольнять никто не хочет — все прекрасно понимают, что никакой другой работы они там не найдут, но вот „перешерстить“ местные „мэрии“ необходимо», — поделился собеседник, близкий к властным структурам ЯНАО.

«Как ожидается, в первую очередь сократят вакантные ставки. Кроме того, это прекрасный повод для того, чтобы избавиться от раздутых штатов, дублирования обязанностей и тому подобных бюрократических издержек, — говорит источник, —

Для районных, да и для окружных властей, это действительно удобнее. Раньше царек на царьке сидел и царьком погонял, а реформа эту ситуацию изменит».

Однако для населения главное вовсе не в том, кто кому будет подчиняться, или сколько чиновников будет работать, считает директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. «Позитивные изменения будут видны лишь тогда, когда вопросы жителей станут решаться быстрее», — рассказал политолог.

Что касается сроков принятия решений по оставшимся районам, то поспешных решений здесь ждать не стоит. «На Ямале для начала все протестируют, проанализируют и только после принимают политические решения, такова местная ментальность, что в отдельных случаях неплохо — как ни крути», — прокомментировал Забродин.

Такие решение и не могут быть одномоментными для региона в целом, соглашается Станислав Дейнеко: регламенты и уставы городов и районов принимались в разное время, в разное время те или иные поселения приобретали свои нынешние статусы, а ведь есть еще сложная система объединений кочевых групп КМНС. «С учетом всего этого изменить систему муниципального управления во всем округе сразу было бы практически невозможно», — считает эксперт.

Тех, для кого имеет значение вопрос сокращения на местах, власти успокаивают: «порежут» прежде всего вакантные должности. Муниципалитеты не собираются разбрасываться профессионалами, зато простым людям больше не придется ездить «в район», чтобы решать насущные вопросы, утверждают идеологи реформы.