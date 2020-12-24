Курганские инсайды: стрелка бандитов с чиновниками

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Фото: коллаж URA.RU

Курганские чиновники выясняют, кто из них лучше работал в 2020 году — от этого будет зависеть размер их премий. Проблема в том, что в этом году на поощрение служащих выделили меньше денег, чем в прошлом. В то же время медработники опасаются новой оптимизации в сфере здравоохранения и переживают за коллегу, которому грозит отставка.

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Курганцы ждали сенсаций от пресс-конференции Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители региона судачат, что ожидали от итоговой конференции главы региона Вадима Шумкова большего. «Президент и его команда ежегодно демонстрируют нам, что на подобных встречах делается много новых заявлений. Часть вопросов берется на контроль, и аппарат потом их прорабатывает. Это грамотный пиар. Почему у нас не получается так сделать?» — переговариваются горожане. По их мнению, часть недавно озвученных инициатив, например, выплаты детям-инвалидам, вполне можно было приберечь для заявления на пресс-конференции.

Курганские чиновники делят премии

Москва выдала премии курганским управленческим командам за работу в 2020 году. Сейчас чиновники делят поощрение. Правда, переговариваются инсайдеры, сумма меньше, чем в прошлом году. В 2019 году транш был 96,5 млн рублей. «Вывод о меньшей сумме можно сделать и по размеру премии мэру Шадринска Виктору Ермишкину. В 2019 году она была 325 тысяч рублей. В этом году депутаты согласовали сумму 265 тысяч рублей», — высказался источник.

Единороссы испугались за волонтерство

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Попытка привлечь к административной ответственности депутата-единоросса Сергея Максимова за нарушение карантина обеспокоила партийцев. В период действия запрета он организовал акцию по раздаче масок. «Мы с ужасом ожидали решения суда, потому что понимали, если его накажут, то нам больше не найти волонтеров, желающих помогать. Как бы мы объясняли людям, что они ничем не рискуют? Суд разобрался и не привлек депутата. Теперь мы спокойны», — поделились политики.

В Кургане не могут дождаться прокурора

Прокурора Кургана должны назначить к февралю. Такие крайние сроки обсуждают инсайдеры. «К февралю будет полгода, как должность пустует после ухода с поста Вадима Суровцева. В любом случае назначение должно быть на подходе, и идет оно через Генпрокуратуру. Думаю, найдут достойную замену Суровцеву», — переговариваются между собой силовики.

Ермишкину хотят поставить памятник

Слухачи обсуждают идею одного из жителей Шадринска поставить главе города Виктору Ермишкину памятник. «Хотелось бы установить в городе Шадринск, возле фонтана или на набережной, бронзовый памятник „успешному“ управленцу и мэру города», — предложил автор идеи. Так, по его мнению, местные жители смогут подходить к памятнику, тереть его за усы и получать надбавки и премии. Одни шадринцы приняли данную идею с юмором, другие посчитали, что это необоснованные нападки на мэра.

Медики боятся новой оптимизации

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центральных районных больницах персонал обсуждает, что областной депздрав якобы готовит планы по снижению коечного фонда. Это означает сокращение финансирования. Медики заявляют, что это не что иное, как оптимизация, несмотря на бушующую пандемию и обнажившиеся проблемы здравоохранения. «Сейчас в больницах и так 40-60 коек оставлено. Куда дальше снижать? Где люди должны лечиться? Дома? А потом, что случись, прибегут следователи с проверками. Есть пациенты, состояние которых требует постоянного контроля. Из ЦРБ скоро сделают медпункты, откуда сбегут последние фельдшеры», — обсуждают медики.

Депздрав недоволен работой главврача

Курганские медики переживают за главврача одной из центральных районных больниц, расположенной на юге региона. Свой пост он занимает 15 лет. «Депздрав часто критикует его работу и создается такое ощущение, что его вынуждают уволиться. Непозволительно разбрасываются кадрами. Жаль, если уйдет еще один профессионал», — считает источник.

Депутаты-оппозиционеры против бюджета

Оппозиция в курганской облдуме голосовала против бюджета на 2021 год. В их числе представитель «Партии пенсионеров» и коммунисты. Депутаты от КПРФ в ходе обсуждения бюджета заявили, что средства на лекарственное обеспечение инвалидов недостаточные. «В какой-то мере претензия быть может и обоснована. Но у одного из оппозиционных депутатов близкий родственник владеет компанией по оптовому обеспечению лекарствами. Организация участвует в госзакупках на их поставку», — говорит источник.

Коммунисты отказались жертвовать медикам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В областной думе депутаты-коммунисты не сдали деньги в общую кассу на помощь медикам. При этом все остальные перечислили по одной компенсации на осуществление депутатской деятельности за месяц на оказание поддержки врачам. «Есть добрые дела, которые даже при различных политических взглядах можно делать вместе», — считают инсайдеры. При этом лидер отделения КПРФ Виктор Зырянов прокомментировал URA.RU, что коммунисты помогли медучреждению. «Мы втроем по одной своей компенсации сдали на приобретение медицинских препаратов. Кое-кто, уточнив в одной из больниц, что им необходимо, купил лекарства и увез их туда», — рассказал Зырянов.

Споры чиновников и курганцев разрешают бандиты

Курганских бандитов пригласили для помощи в споре между ТСЖ и Фондом капремонта. «Стрелка была во дворе. Созвали собрание. Вышли люди из квартир и чиновники в пиджаках. Ну и пригласили представителей криминального мира. Просто у некоторых людей из 90-х имеется опыт в ведении спора и расставлении акцентов. Все просто. Никого нарушения закона, но все по понятиям», — пояснил инсайдер.

Железнодорожники заговорили о сокращениях

Кадровые изменения и сокращения, по слухам, ожидаются в курганском отряде ведомственной охраны железнодорожного транспорта. В частности, говорят, что в скором времени курганское подразделение войдет в состав челябинского отряда. «Руководство отряда попадет под сокращение, а рядовым сотрудникам за счет этого обещали поднять зарплату», — переговариваются курганские железнодорожники. По данным одного из источников, оклад охранникам в ноябре действительно подняли, но сократили премии. Поэтому получать сотрудники больше пока не стали.

Скандал вокруг названия аэропорта Кургана не утихает

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители Кургана заметили, что на подконтрольных местным властям площадках появились материалы, раскрывающие биографию летчика, первого директора городского аэропорта Анатолия Чернявского. По их мнению, так люди, связанные с политэлитами региона, пытаются обеспечить победу этой кандидатуре.

Однако слухачи обсуждают и то, что сторонники кандидатуры Гавриила Илизарова играют не совсем честно. Якобы в последние часы основного опроса за него массово голосовали люди из других регионов, что обесценивает выбор местных жителей. Ранее организаторы голосования объявили о суперфинале голосования за выбор названия для аэропорта Кургана. Некоторые пользователи сосцетей считают, что часть голосов за кандидатуру Чернявского на предыдущем этапе отбора были накручены.

Курганцы нашли нарушения при строительстве канализации

Строительство канализации в Восточном районе Кургана проходит с нарушениями, переговариваются сплетники. В частности, техзаданием предполагалось строительство самотечной канализационной сети открытым способом и напорной сети — закрытым способом. «То есть в одном случае делается прокол, в другом случае — копается траншея, в которую укладывают трубу. По факту ни там, ни там никто траншеи не копает», — говорят злые языки. По словам одного из инсайдеров, подобное нарушение технологии могло стать поводом для расторжения контракта и объявления новых торгов, но этого не произошло. Он также обратил внимание, что изначально работы планировали завершить в декабре, но сейчас их продлили до 30 июня 2021 года.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.