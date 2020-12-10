Губернатор Артюхов впервые выступал без «крыши»

Дмитрий Артюхов восемь лет работал под управлением Дмитрия Кобылкина: от помощника до заместителя Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые — после увольнения своего предшественника Дмитрия Кобылкина с поста федерального министра — встретился с журналистами. Учитывая, что никакого влиятельного статуса Кобылкин не получил, Артюхов предстал перед СМИ в новом статусе — максимально самостоятельном. Эксперты разнятся в трактовках, изменит ли теперь губернатор свой стиль управления.

Будучи представителем технократических губернаторов, Дмитрий Артюхов проводит встречи с журналистами системно — каждый квартал. Но из-за изменений в федеральной власти сегодняшняя встреча была особенной — уникальной по контексту за все 2,5 года работы Артюхова губернатором — впервые она проходила в ситуации, когда его предшественник Дмитрий Кобылкин не обладает серьезным статусом в исполнительной власти.

10 декабря губернатор ЯНАО встретился с журналистами в студии ГТРК «Ямал» Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Глава Ямала объявил о выпуске социальных и инфраструктурных облигаций (об этом стало известно накануне на заседании в Совфеде), спрогнозировал длительность коронавирусных ограничений («думаю, еще полгода точно мы будем в этом состоянии жить»), обсудил с журналистами новую трассу Салехард — Надым (пообещал в 2021-м усилить щебеночную часть дороги бетонной крошкой), заявил о расширении географии программы «Сотрудничество». С 2021 года переселиться ямальцы смогут во все регионы России, не только в Тюменскую область, как раньше.

Отвечая на вопрос URA.RU, Дмитрий Артюхов анонсировал, что новый глава дептранса появится «в самое ближайшее время». Интрига по этому посту держится с прошлой — осенней — встречи губернатора с журналистами, когда было объявлено об отставке главы директора департамента транспорта Максима Першикова. «Жесткое решение, никто такого не ожидал», — вспоминает знакомый главный редактор, участник той встречи.

Артюхов делает заявления о кадрах — новый глава дептранса ЯНАО появится в ближайшее время Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сегодня Артюхов признал: «Уже подзатянули, что называется. В новом году команда должна получить своего лидера». Губернатор дал понять, что новый глава департамента будет максимально удален от ямальской власти и бизнеса: «Требуется сочетание самых разных качеств: и порядочность, и профессионализм, и умение работать в крупном коллективе, знание текущей ситуации… В конкурсе участвовали сильные ребята из разных регионов. У одного крупный проект в Приморском крае. Другой в центральной полосе России много лет занимается строительством. Приятно, что наши [кадровые] конкурсы позволяют выявлять специалистов».

Собеседники агентства, участвовавшие в нескольких подобных встречах, разошлись в оценках изменился Артюхов после отставки Кобылкина или нет. Источник в исполнительной власти настаивает, что губернатор был верен своему стилю: спокойствие, уверенность, отсутствие конфликтов.

После объезда округа летом этого года Артюхов произвел самую масштабную ротацию в правительстве Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Другой собеседник утверждает, что к отставке Дмитрий Кобылкина с поста министра РФ Дмитрий Артюхов подошел полностью переформатировав доставшуюся ему администрацию: сменил четырех из десяти заместителей, доставшихся от Кобылкина. Михаила Кагана заменил Аркадий Бессонов (силовой блок), мегамощного аппаратно и инфраструктурно Алексея Ситникова перевел в Заксобрание округа, а его функционал и полномочия Андрея Воронова отдал Александру Подороге (строительство и транспорт), главой аппарата вместо Натальи Фиголь сделал Светлану Твардовскую. Также в правительстве появился заместитель губернатора по экономике Александр Калинин, ставший впоследствии первым замом.

Артюховым были заменены семь из 27 глав департаментов и служб (информационных технологий, имущественных отношений, молодежной политики, гражданской защиты, взаимодействия с федеральными органами власти, управления госстройнадзора, транспорта — еще в процессе) и шесть из 13 мэров (Салехард, Губкинский, Новый Уренгой, Муравленко, Надымский и Пуровский районы). Казавшиеся вечными Иван Кононенко, Иван Костогриз (13 лет прослуживший мэром Нового Уренгоя) теперь не у дел.

Один собеседник агентства настаивает, что Артюхов увольнял тех, кого хотел убрать Кобылкин, но не решался, «потому что человек он добрый, и с людьми расставался тяжело».

Другой это опровергает, настаивая на том, что это были самостоятельные решения губернатора, что доказывает «тотальная зачистка бизнеса — за 2,5 года заменены подрядчики на всех крупных инфраструктурных проектах». «Мостоотряд-11» при Дмитрии Кобылкине испытывал серьезные проблемы, а при Дмитрии Артюхове реализует самые сложные задачи, рассказал источник URA.RU.

Считается, что Кобылкин порекомендовал Артюхова в губернаторы ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для политического мира остается интригой, что будет дальше. Дмитрий Кобылкин работал губернатором восемь лет, пока в мае 2018 года не стал федеральным министром. Все время, пока он был губернатором, Артюхов работал на Ямале и поднялся до позиции вице-губернатора. Считается, что уходя в министры, именно Кобылкин предложил президенту России Владимиру Путину назначить новым губернатором ЯНАО Дмитрия Артюхова. В ноябре Кобылкин перешел на работу в партию «Единая Россия», но не на первые позиции.

«Все это время Дмитрий Артюхов наращивал собственные связи, все отношения с ФПГ и политическими центрами выстраивал напрямую, без посредников. Все отставки не были революционными: команда не обновилась сразу после назначения, каждое увольнение готовилось по три-четыре месяца, все центры влияния знали о принятии решения, всем давали время смириться с этой ползучей ротацией. Сейчас вопрос, как Артюхов будет двигаться дальше: может ускорит обновление», — говорит чиновник, хорошо знающий отношения двух политиков.

Другой рассказал агентству, что отношения Кобылкина и Артюхова в последний год не были теплыми: бывший губернатор не вмешивался в оперативную работу нового руководителя, но делал ему замечания. Например, из-за проблем с реализацией проекта поставок топлива, соответствующего зеленым европейским стандартам.

Абсолютную самостоятельность Дмитрия Артюхова в статусе губернатора подтверждает ямальский политолог Шамиль Рак: «Первые полгода [губернаторства Артюхова] было ощущение, что Артюхов остается в команде Кобылкина, продолжает его политику. Но ближе к году появилось понимание, что он — самостоятельный, сильный игрок. По прошествии двух лет он стал уверенным — решения принимались жесткие — взять снятие главы дептранса».

Сигнал об изменениях во власти получил и бизнес. Яркий пример — решение о сносе некачественной девятиэтажки в Новом Уренгое (архивный снимок) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Важным сигналом для бизнеса об изменениях Рак называет решение о сносе девятиэтажной новостойки в Новом Уренгое, на которой образовалась трещина: «Думаю, что все подрядчики поняли, как нужно теперь работать».

Ямальский политолог Андрей Ткаченко считает, что Артюхов был самостоятелен в решениях с первых дней работы — во многом благодаря предшественнику: «Кобылкин не вмешивался в политику внутри региона. Он, бывший губернатор, и понимает, что отвечать за регион Артюхов будет не перед ним, а перед президентом».

При этом, добавляет Рак, ротация во власти ЯНАО проходила «максимально бесконфликтно»: «В команде [Артюхова сегодня] есть четкое понимание: если не сработаются — бросать никого не будут. После ротации члены правительства ушли не в никуда, а на хорошие посты — например, в Заксобрание».