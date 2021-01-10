В Тюменской области зреет столкновение старых и новых элит

В 2020 году губернатор Тюменской области провел большую смену руководства в правительстве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

2021 год Тюменская область начинает под руководством чиновников новой волны. Губернатор Александр Моор провел в 2020-м самую массовую за последние годы ротацию в правительстве. В нее вошли как люди, с которыми он работал в администрации Тюмени, так и чиновники новой волны, политические ноунеймы. Кто они и что от них ждать?

Старая гвардия губернатора Моора

По итогу 2020 года «обезглавленным» остался только департамент экономики Тюменской области, место руководителя в котором вакантно уже больше года. Это связывают с тем, что заместитель губернатора Владимир Сысоев, курирующий эту сферу, не может найти человека, с которым ему было бы удобно работать.

Ключевые департаменты в тюменском правительстве заняли политики «новой волны» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С остальными назначениями глава региона Александр Моор и его окружение разобрались. В том числе, за счет старой команды: чиновников, с которыми с которыми он работал еще в тюменской администрации. Так, департамент лесного комплекса Тюменской области возглавил Леонид Остроумов, руководивший до этого департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Региональный департамент недропользования и экологии — Елена Уляшева. Она пришла на работу в региональное правительство из департамента имущественных отношений тюменской администрации. Как и Евгений Хромин, ставший директором департамента физической культуры Тюменской области. Ранее он занимал должность директора городского департамента по спорту и молодежной политике. Источник агентства в правительственных структурах считает, что с помощью этих назначений губернатор Моор закрыл наиболее уязвимые структуры регионального правительства.

«В департаменте лесного комплекса давно нужно навести порядок. Поэтому Моор поставил там своего человека, Остроумова. Он в нем уверен и не сомневается в том, что Остроумов сможет упорядочить деятельность этой структуры. Аналогичное решение было принято по Уляшевой, которая стала директором департамента недропользования и экологии. Дело в том, что недропользование на уровне области — коррупционная тема. Чтобы с этим разобраться, Моору также нужен там свой человек. Пожалуй, единственное исключение в данном случае, это Хромин, который является давним другом Александра Моора и Алексея Гоцыка. О Хромине давно ходили разговоры, что он пойдет на повышение в область. И такое повышение состоялось, когда губернатором стал Александр Моор», — пояснил инсайдер агентства.

Еще одно громкое назначение произошло в ключевом муниципалитете Тюменской области — Тобольском районе. В мае главой администрации там стал Леонид Митрюшкин. На этом посту он сменил Юрия Батта, ставшего фигурантом уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». До этого Митрюшкин возглавлял Уватский район, который традиционно считается одним из самых проблемных в регионе из-за отдаленности от центра.

Молодая кровь тюменского правительства

В 2019 году Антон Машуков стал финалистом конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

28 октября директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области стал Антон Машуков. В политических кругах его называют одним из самых перспективных молодых политиков. Говорят, что получить должность ему помог заместитель губернатора Андрей Пантелеев, у которого раньше Машуков работал заместителем. «Машукова назначили на расстрельную должность. По сути, на него повесили кучу задач и ждут быстрых результатов. При этом, больших денег для их достижения его департамент из бюджета не получит. Придется выкручиваться самому. Если получится — уйдет в большую политику. Если нет — пойдет на понижение. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — считает источник, близкий к правительственным структурам.

К чиновникам новой волны эксперты относят руководителя тюменского Центра управления регионом Романа Рзаева, директора регионального департамента потребительского рынка Александра Сидорова и руководителя комитета по делам национальностей Владислава Чернова. «Так называемые политики новой волны появились не на пустом месте. Они долгое время занимались решениями управленческих вопросов, у них появился определенный опыт. Они встроены в управленческую культуру. Каждый из них движется в своем направлении, но уже с расширением функционала своих обязанностей. То, чем они занимаются на новом месте — хорошо им знакомо», — считает тюменский политолог Андрей Шуклин.

Источник агентства, близкий к политическим кругам, считает, что некоторые назначения в правительстве Моора были пролоббированы извне. «Хорошо известно, что и родители Сидорова, и родители Рзаева имеют неплохие связи в правительстве.

Думаю, что их назначения были, в какой-то степени, ими пролоббированы. А Машукова власть любила всегда. В свое время, о нем, как об очень талантливом молодом человеке с гордостью рассказывала пресс-секретарь [предыдущего губернатора Тюменской области] Владимира Якушева Ольга Фролова. Она также не скрывала радости, когда Машуков отличился на правительственном конкурсе «Лидеры России», — пояснил собеседник агентства.

Куда ушли прежние руководители?

По мнению тюменского политолога Александра Безделова, кадровые решения на уровне правительственных подразделений в Тюменской области происходят по двум причинам: это приход команды кураторов из числа заместителей губернатора и уход на повышение в Москву, как произошло в случае Инной Куликовой, возглавлявшей региональный департамент здравоохранения: «Куликова ушла сначала на позицию помощника министра здравоохранения, затем возглавила департамент организации скорой помощи в федеральном Министерстве здравоохранения. Связано это с тем, что Тюмень сформировала первый обсерватор в России. В Тюмени был первый заболевший коронавирусом, который выздоровел. Министру здравоохранения Мурашко понравилась работа Куликовой и он забрал ее в Москву».

Некоторые чиновники пошли на повышение. Некоторые — ушли из политики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рокировка произошла и в департаменте социального развития Тюменской области. Бывший директор которого, Ольга Кузнечевских, получила должность заместителя губернатора. Ее место занял Дмитрий Грамотин, ранее возглавлявший региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. «Сейчас вообще тенденция такая, что у нас городская мэрия становится кузницей кадров областного правительства. Моор этих всех людей знает, он с ними работал и знает, кто на что способен. В Тюмени выстроена комплексная подготовка кадров с определенной иерархией. Мэрия — правительство — федеральный уровень. Понятно, что до федерального уровня дорастают немногие. Но в Москве тюменцы хорошо известны. Местная школа чиновников считается одной из лучших в стране», — считает Шуклин.

Один из собеседников агентства, близкий к политической элите Тюмени уверен, что чиновники, освободившие должности в правительстве Тюменской области, без работы не останутся. «Кто-то из них пойдет в бизнес, кто-то — взял перерыв и, возможно, готовится к громкому камбэку на предстоящих выборах в Тюменскую областную думу. Вариантов — масса. Естественно, что некоторым подберут новую должность. Пониже рангом — но подберут», — считает инсайдер.

Чего ждать жителям Тюменской области от обновленного правительства в 2021 году?

По мнению экспертов, молодое правительство Моора в 2021 году ждет немало проблем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2021 году пандемия коронавируса никуда не денется, а экономический кризис только усугубится. В этой связи, считают эксперты, правительству Моора придется принимать нестандартные решения. «Данное правительство я бы не назвал кризисным, но назвал бы его правительством эпохи тяжелых управленческих региональных решений», — уверен тюменский политолог Аркадий Либерман.

«Им предстоит показать чудеса гибкости? — считает политолог Шуклин. — Во-первых, нужно будет максимально оперативно реагировать на обстановку с коронавирусом. Возможно, вводить какие-то новые ограничения и запреты. А общество, как показала практика, реагирует на это без особого энтузиазма. Во-вторых, нужно бороться с последствиями экономического кризиса. Реальный уровень доходов тюменцев упал и по текущей инерции будет падать. В таком случае складывается мрачная картина, когда социальное напряжение растет, недовольство властями — тоже. Но последнее будет, если чиновники окажутся не готовы принимать какие-то кардинальные, смелые решения. Поэтому Моор сделал ставку на молодых. Они к принятию подобных решений готовы».