Почему зрители теряют интерес к новогодним «голубым огонькам»

Состав участников не меняется из года в год пресс-служба телеканала Россия-1

Телевизионные критики назвали два способа изменить «голубые огоньки», чтобы вернуть интерес зрителей к ним. Руководство каналов пойдет на это только в том случае, если зрители сами откажутся от просмотра новогодних концертов и после обращения президента просто выключат телевизор. Тогда рейтинги упадут и шоу наконец начнут меняться, чтобы вернуть зрителей. Второй вариант — появление качественной альтернативы, конкуренция не оставит создателям «огоньков» выбора. Подробнее — в материале URA.RU.

Главные каналы

Молодые звезды не сделают «Огоньки» интереснее пресс-служба телеканала Россия-1

На Первом канале в 22:30 стартует «Новогодний маскарад», которые после обращения президента РФ Владимира Путина переименуется в «Новогоднюю ночь на Первом». «Свежее дыхание» в привычный всем огонек должна привнести новая ведущая вечера Жанна Бадоева, живущая в Италии. Ей предстоит уникальный квест — как при отсутствии прямых рейсов попасть на съемки в РФ. В остальном состав ведущих привычный.

Телеканал «Россия-1» начнет вечер с «Новогоднего парада звезд» в 22:20. Артисты поделятся с россиянами актуальными в пандемию коронавируса советами. После 00:00 стартует «Новогодний голубой огонек». Главным сюрпризом ночи станет эффект «дополненной реальности», который впервые будет использован в концерте. Выступит привычный состав звезд.

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, проведенного в ноябре, 38% граждан не планируют следить за традиционной телепрограммой. Стандартные шоу собираются смотреть лишь 12% опрошенных. По мнению ТВ-критика Александра Кондрашова, «огонькам» давно пора изменить подход к съемкам.

При этом меньше всего в «огоньках» заинтересованы молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, 47% опрошенных говорят, что смотреть программы не будут, и только 8% собираются сделать это. Смотреть «голубые огоньки» планируют люди в возрастной группе от 45 лет. 16% ее представителей собираются смотреть программы и 29% уверенно говорят, что не хотят.

«Менять нужно политику эфира. Поют те же, кто пел 20 лет назад. Попса слишком коммерцилизована. Все ориентировано лишь на прибыль», — отметил эксперт. Ситуацию не спасут даже любимцы молодежи Моргенштерн и Клава Кока: их популярность очень сомнительная.

А вот музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов против изменения формата, а проблему огоньков видит исключительно в их наполнении. «Всем надоели старые песни, новых — практически нет. Необходимо определить правила для выбора песен. Они должны быть мелодичные, диапазонные, лирические», — подчеркнул Соседов. По его мнению, создателям шоу необходимо привлечь молодых композиторов, а в программу включить чтение новогодних стихов и выступления зарубежных звезд.

Среди центральных каналов выделяется лишь «Квартирник НТВ у Маргулиса» с рок-музыкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди центральных каналов по содержанию выделяется НТВ. «Мне нравится квартирник, там музыка более живая, не такая профессиональная может, но в ней что-то есть», — отметил Кондрашов. «Квартирник на НТВ у Моргулиса» стартует после боя курантов. Прозвучат любимые всеми рок хиты в исполнении «Би 2», «Чайф», «ДДТ» и других. До боя курантов покажут спецвыпуск «Новогодней маски».

Молодежные каналы

Зрителей СТС ждет марафон выпусков «Уральских пельменей». Участники произнесут самый полезный тост в году: «Выпьем за то, чтобы самоизоляция была только в туалете». СТС встречает Новый год таким составом с 2011 года. Критик Кондрашов уверен, что «пельмени» выглядят на рынке конкурентоспособно, они «живучие» и востребованные. «Кому-то надоело есть пельмени? Нет, конечно. Вот и тут так же», — подметил он.

На ТНТ программа разнообразнее. Покажут выпуски шоу «Где логика», «Студия союз», «Двое на миллион» и «Однажды в России». В 23:00 стартует Comedy Club, а в 01:00 — большой новогодний концерт «Пой без правил». Телеканал Пятница начнет праздничный вечер «Супердискотекой 90-х», которая стартует в 21:30.

Два метода реабилитации «огоньков»

Ситуация на телевидении не изменится, пока не появится альтернатива традиционным «голубым огонькам», уверен кинокритик, режиссер-постановщик кино и на телевидении Андрей Василенко. И пока есть лишь два пути для решения проблемы устаревших форматов — блогеры и сами зрители.

«Все захотят меняться, когда рынок предложит что-то новое. Сейчас есть онлайн площадки, кинотеатры и блогеры, которые могли бы совместно сделать крутое шоу. Если они скооперируются, сделают анонсирование, вложат хорошие деньги и выдадут качественный продукт, будет прорыв. Тогда появится альтернатива, и ТВ придется измениться», — полагает Василенко.

Блогеры и онлайн-площадки должны объединиться и совершить прорыв Фото: Анна Майорова © URA.RU

Второй подход — отказ аудитории от предлагаемых на телевидении шоу. Критик уверен: если подавляющее число россиян откажутся от «огоньков» и выключат ТВ после обращения Путина, рейтинги каналов упадут, вслед за рейтингами обрушатся и их доходы и тогда каналам придется искать новые подходы к съемкам.

А пока, по мнению Василенко, руководство федеральных каналов не видит смысла вкладывать деньги и силы в создание новых идей. «Конкуренции нет. Главные каналы ничего не меняют, потому что их и так по привычке будут смотреть», — подытожил эксперт.