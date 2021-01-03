Зачем «Семья» Ельцина переписывает историю девяностых

Валентин Юмашев перестал давать публичные интервью, но стал героем книг и сериалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближайшее окружение первого президента России Бориса Ельцина — «Семья» — вновь обсуждается на всю страну. 4 января в России состоится премьера сериала Сергея Минаева о 1990-х, в котором фигурируют представители ельцинской эпохи, в том числе экс-глава администрации президента Валентин Юмашев. В последнее время политик и его соратники представлены не только в кино, но и в литературе. В политтусовке уже есть объяснение, почему клан так активен.

Как Юмашев вновь стал героем медиа?

В 2019 году знаковым политическим событием стало интервью Валентина Юмашева Владимиру Познеру Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2019 году признаком особой активности «Семьи» считались неожиданные публичные интервью ее фронтмена Валентина Юмашева (зять Ельцина) о том, как Владимир Путин стал преемником Ельцина. Юмашев говорил, что поднимает темы 20-летней давности, «чтобы история была зафиксирована», и с начала 2020 года прекратил выступления. Но теперь он возник в медиа в качестве одного из героев документального киносериала. 4 января состоится онлайн-премьера шестисерийного кино о 1990-х, снятого главным редактором Esquire Сергеем Минаевым.

«Две сотни интервью, личные дневники, домашние архивы, потерянные видеокассеты, черновики государственных документов, фотографии, аудиопленки», — описывал масштаб работы Минаев на своей странице в Instagram.

В течение 2020 года Юмашев и другие представители окружения Ельцина активно действовали и в качестве героев со страниц нон-фикшн. Так в ноябре писатель и журналист Михаил Зыгарь выпустил книгу «Все свободны». В ней подробно рассказывается об аппаратном противостоянии ближайшего окружения Ельцина с командой экс-главы службы безопасности президента Александра Коржакова в период выборов 1996 года. К выходу готовится другое литературное произведение о «Семье» от журналиста Ильи Жегулева. Другим ярким примером активности «Семьи» в политтусовке считается колонка предпринимателя Олега Дерипаски (бывший зять Юмашева), вышедшая 25 декабря в «Ведомостях».

В медиа вновь обсуждают события ельцинской эпохи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зачем «Семья» формирует свою повестку?

Политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян (состоял в президентском совете при Ельцине) связывает частые выступления представителей «Семьи» в кино и в литературе с попыткой вернуть в повестку их концепцию событий 1996 года, предложенную еще 25 лет назад: «Они [«Семья»] пытаются представить себя людьми, которые спасли Россию от коммунистической угрозы, и если надо, готовыми спасти еще раз и от других вызовов. Но «Семья» не имеет к этому отношения. Это первый предвыборный штаб Ельцина, которым руководил [первый вице-премьер Олег] Сосковец, решил исход выборов 1996 года. Главное, что обеспечило победу Ельцина — отстранение первым штабом всех конкурентов от партии власти: Черномырдина, Лужкова, Гайдара. Когда Ельцин был выдвинут единым кандидатом от либералов, его победа была уже делом техники, — добавил Мигранян. -

То, что сейчас пишется о 1996 годе, — тотальная фальсификация. Эти люди делили деньги и должности.

Я Зыгарю об этом десять раз сказал, когда он брал у меня интервью для книги, но он проигнорировал мои слова. Это абсолютно не вписывается в концепцию, по которой Дьяченко, Юмашев, Чубайс, олигархи пришли и обеспечили победу Ельцину, и страна была избавлена от угрозы коммунистического режима». Журналист URA.RU обратился за комментарием к Михаилу Зыгарю, тот пока не ответил.

Книга Михаила Зыгаря вызывает споры в политтусовке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению политолога Сергея Черняховского сейчас задача представить свое видение 1990-х особо актуальна для «Семьи». Дело в том, что из-за экономического кризиса в обществе созрел запрос на переоценку периода президентства Ельцина, считает эксперт. «Сейчас возникает вопрос о том, какой фундамент был заложен в 1990 годы. А потом может возникнуть вопрос о том, кто виноват, — сказал Черняховский. — Путин не кровожадный, но окружение Ельцина может опасаться любого исхода. Ведь договоренности о неприкосновенности [„Семьи“] могут быть применимы к действиям, совершенным ранее, но могут быть неприменимы к тому, что происходило потом».

Как это изменит трансфер власти-2024?

По мнению политолога Сергея Румянцева, влияние «Семьи» оказалось под угрозой в преддверии трансфера власти 2024 года, в ходе которого в стране может произойти масштабная смена элит. Повышенную медийную активность политического клана эксперт рассматривает, как заявку на перегруппировку, «готовность группы зайти в новые элиты». «Возможно, есть надежды связанные с тем, что 2024 год изменит конфигурацию власти и появится возможность оказывать на нее влияние», — сказал Румянцев.

Автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов связывает активность «Семьи» не только с подготовкой к 2024 году, но и с происходящей сменой президента США. «„Семья“, имела устойчивые и продолжительные связи с истеблишментом США. Это ресурс, который они могут демонстрировать и эксплуатировать в отношениях с российскими элитами. Например, если кто-то оказался под западными санкциями, — сказал Баширов. — „Семья“ своей активностью подтверждает лояльность части американской элиты, которая концентрируется вокруг демократической партии Джо Байдана. Это может быть заготовка к 2024 году. Несомненно Байден будет пытаться влиять на российские выборы. А перед „Семьей“ стоит задача защитить себя, сохранить свои активы».

Политолог Георгий Сатаров, работавший в 1994—1997 годах помощником Ельцина, уверен, что «какие-то подозрения по поводу политических амбиций Юмашава неуместны». Он объяснил, что журналисты проявляют интерес к событиям 1990 годов, поскольку «у людей возрастает недовольство настоящим, и они ищут в прошлом модели о будущем». «А люди, которым есть что сказать о 1990-х и к которым обращаются журналисты, попадают под раздачу», — развил свою мысль Сатаров. Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень аналогично ответила, что литература и фильмы о событиях 20-30-летней давности появляются по инициативе журналистов и не являются свидетельством медийной активности Юмашева.