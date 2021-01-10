Цены на отдых за границей упадут в 2021 году

Чтобы избежать срыва тура, россиянам советуют обговаривать условия расторжения договора с туроператорами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В 2021 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса туроператоры будут вынуждены снижать цены на свои продукты, чтобы поддержать спрос, говорят эксперты. Они предполагают, что в некоторых случаях туры подешевеют на 30%. Но при этом туристы рискуют столкнуться с непривычными ограничениями, расходы из-за которых лягут уже на их плечи — к примеру, обязательный карантин для прибывающих в страну или неожиданное закрытие границ. Что учитывать при планировании путешествия — в материале URA.RU.

Распродажа туров

По раннему бронированию тура, за два-три месяца, скидки могут достичь 20-30%, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но при этом речь может идти о дисконте не на весь тур. «Нельзя обманываться, такая скидка может идти не на полный пакет. Это может быть либо на размещение без перелета, либо „опциональная“ выгода. Например, вместо четырехзвездочного отеля по этой же цене предложат пятизвездочный, вместо шести дней — семь, либо размещение ребенка бесплатно. Хотя будут и прямые скидки — чем раньше забронируете, тем дешевле получится», — говорит собеседник агентства. Такой тренд будет сохраняться примерно до марта, у туристов будет возможность заранее приобрести тур на лето со скидкой. Потом количество таких предложений будет снижаться.

Вакцинация повысит спрос и снизит цены на перелеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы обезопасить себя от потери денег, специалисты советуют при покупке тура обговаривать с компанией условия возврата. «Во-первых, есть возвратные тарифы авиаперевозки. Но они намного дороже. Во-вторых, гостиницы тоже предлагают особые условия. Например, в случае срыва поездки штраф идет не на всю стоимость проживания, а только на день заезда. То есть со стороны перевозчика прилагаются усилия, чтобы хоть как-то увеличить глубину продаж и снять эти страхи с туристов. Но определенный риск все равно остается. Просто потому, что какие-то ограничения могут ввести, когда он уже туда прилетел», — добавил председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов.

Быстро доехать и быстро вернуться

Никто не может гарантировать, что выбранное направление направление будет открыто на момент начала тура — ни туроператор, ни государство. Это нужно учитывать, планируя поездку, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ближайшие полгода, по его мнению, собираться в тур по Европе опрометчиво из-за риска его срыва.

«Рассчитывать на Европу в первом полугодии вряд ли резонно. В Греции и на Кипре в ближайшем будущем будет еще холодно. Что касается, например, Таиланда и Туниса, здесь все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Поэтому пока остаются Турция, ОАЭ, может быть, появятся какие-то экзотические варианты. Но внутренний туризм пока все равно останется в тренде», — считает собеседник агентства.

Туристу могут не вернуть деньги за тур, если он не полетел из-за закрытых ресторанов или карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пандемия изменила структуру спроса. Туры стали покупать с короткой глубиной планирования [незадолго до поездки], больше путешествуют короткими внутрирегиональными маршрутами. «Чтобы можно было быстро доехать и быстро вернуться», — рассказал URA.RU председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов.

Люди, по его словам, опасаются введения новых ограничений по месту прилета, поэтому если раньше путешествие планировали за три месяца, а то и за полгода, то сейчас горизонт планирования ограничивается месяцем и даже меньше. К тому же, туристы стараются заранее разведать всю информацию, выяснить цены, «зацепить» тур бронированием, но не оплачивать его до последнего момента. Некоторые из них пытаются строго урегулировать в договоре порядок его расторжения и возврата денег, если поездка не состоится, но это не всегда возможно сделать:

«Есть нюанс. Одно дело, когда поездка не может состояться вообще (закрыли границу, прекратили воздушное сообщение), то есть по воле государства — шанс на возвращение денег за тур есть. Другое дело, когда поездка состояться может, но при этом вводятся какие-то неприятные для туриста ограничения — рестораны закрываются, требуют отрицательный тест на коронавирус, вводят карантин по прилету. Турист обязан исполнять требование страны въезда, но это не проблема турфирмы. Поездка состояться может, самолет летит, гостиница работает, тур приобретен. В таких случаях деньги не возвращаются. Эти риски человек берет на себя», — объяснил Мохов.