Губернатор Куйвашев кардинально меняет систему управления

Евгений Куйвашев возьмет часть работы на себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Замена первого замгубернатора Алексея Орлова на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского приведет к смене логистики управленческих решений. В 2021 году губернатор ломает изученные лоббистами схемы, перераспределив полномочия, ранее принадлежавшие Орлову. Последний до перехода в мэрию курировал взаимодействие резиденции с ФПГ, но сейчас этот процесс губернатор Евгений Куйвашев усложнил.

Полномочия Александра Высокинского (слева) и его предшественника Алексея Орлова будут разными Фото: Анна Майорова © URA.RU

По данным источников URA.RU, Александр Высокинский на должности первого заместителя губернатора Свердловской области не получит столь же широкие полномочия, как его предшественник Алексей Орлов. Уже высказывались предположения, что часть вопросов, которые ранее курировал первый зам губернатора, могут перейти к другому заместителю губернатора Олегу Чемезову.

Однако один из высокопоставленных собеседников агентства озвучил новый вариант развития событий. Он уверен, что многие вопросы глава региона Евгений Куйвашев предпочтет замкнуть на себе или, как минимум, лично определять ответственных за решения.

«Евгений Владимирович вошел во вкус управления регионом. Если раньше он делегировал многие полномочия Орлову, то сейчас хочет замкнуть самые важные решения на себя», — рассказал инсайдер.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о взаимодействии с крупными финансово-промышленными группами, такими как ЕВРАЗ, Ростех, «ВСМПО-Ависма», группа «Синара». «Если раньше все вопросы от поставки медоборудования до получения крупного строительного подряда можно было решать через Орлова, то сейчас лоббисты будут вынуждены обращаться к профильным министрам», — объяснил логику изменений собеседник агентства.

С крупным бизнесом губернатор, возможно, предпочтет общаться лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Тех полномочий, которые были у Орлова, у Высокинского не будет никогда», — уверен политолог Михаил Коробельников. Он предположил, что в лучшем случае первый зам губернатора будет «передаточным механизмом от губернатора к подотчетному министерству». Политолог Андрей Русаков не исключил, что часть вопросов, которые решал Орлов перейдут непосредственно к губернатору. «Я думаю, что в контексте рокировки Высокинский — Орлов совпадают только названия должности. В отношении каких-то крупных ФПГ, это скорее всего, перейдет к первому лицу региона, потому что это требует определенного политического статуса», — объяснил он.

В то же время его коллега Александр Белоусов уверен, что глава региона не сможет безраздельно взять на себя все руководство региона. «У губернатора нет возможности всеми делами заниматься самостоятельно, распределение ответственности по участкам будет», — подчеркнул он. Коробельников также высказал мнение, что Высокинский сможет со временем занять более значимое положение в региональной политике. «Это зависит от того, насколько адекватно он будет оценивать ситуацию и свое положение в ней, — оценил эксперт.

«Как губернатор определит — так и будет, это его прерогатива. Я планов губернатора по этому поводу не знаю, у меня сейчас другие задачи», — ответил URA.RU на вопрос о полномочиях Высокинского Алексей Орлов. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области не ответили на вопрос URA.RU. И.о первого заместителя губернатора Александр Высокинский прочитал вопрос корреспондента в мессенджере, но не стал на него отвечать. Замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов ранее заявлял URA.RU, что не комментирует решения главы региона.