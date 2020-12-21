В свердловском правительстве началась война из-за Высокинского

Евгений Куйвашев предложил Александру Высокинскому должность первого заместителя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

В свердловском правительстве началась борьба за полномочия: статус нового первого замгубернатора Александра Высокинского — тема с потенциальными последствиями посильнее, чем смена мэра Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, у губернатора Евгения Куйвашева есть несколько сценариев развития событий. Ранее на своих подчиненных он испытывал все из них.

В 2021 год губернатор вступает с требованиями прокуратуры на отставку ключевого вице-губернатора и мэра одного из крупнейших городов, поэтому судьба Высокинского превращается в сигнал для всего аппарата госслужащих. Предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому занять пост первого заместителя губернатора стало началом перераспределения власти в региональном правительстве. По действующему Уставу, Высокинскому предложены полномочия Алексея Орлова, который стал мэром Екатеринбурга. С конца 2016 года — когда Куйвашев ликвидировал систему правительства в ее изначальном варианте — эта должность сопоставима с ранее существовавшим постом премьер-министра.

Алексей Орлов осваивается в мэрии Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако не все источники агентства уверены, что эти полномочия останутся нетронутыми. Александр Высокинский и Алексей Орлов — слишком разные для Куйвашева люди, чтобы просто их ротировать, настаивает собеседник URA.RU в окружении губернатора. Он ждет изменения структуры власти, и, возможно, появления второго первого вице-губернатора.

Другой собеседник агентства, ожидающий этого же, напоминает о схожем случае — в том же 2018 году на пост политического вице-губернатора Куйвашев пригласил депутата Госдумы Сергея Бидонько. В тот момент казалось, что это полномочия уволенного вице-губернатора Владимира Тунгусова, который был руководителем администрации губернатора. Однако несколько последующих указов изменили структуру, и полномочия Тунгусова оказались разбиты между Бидонько и руководителем аппарата Валерием Чайниковым, а департамент внутренней политики Антона Третьякова вообще оказался напрямую подчинен губернатору.

Сразу несколько собеседников не исключили, что полномочия Александра Высокинского на посту первого зама губернатора могут быть урезаны, часть из них может перейти другому замгубернатора Олегу Чемезову.

Представитель бизнеса рассказал, что Чемезов в приватных разговорах уже сообщает, какие новые сферы будет курировать. В частности, сельское хозяйство.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина не исключила, что функционал между заместителями губернатора в свете последних событий может быть перераспределен, также такую возможность упомянул в разговоре с URA.RU лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. «Скорее всего определенные корректировки будут, но это решение губернатора», — отметил он.

Олег Чемезов может усилить свое влияние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокопоставленный инсайдер в региональном правительстве уточнил, что будущие полномочия Высокинского подробно прописаны в законе о правительстве Свердловской области.

«Там четко изложены полномочия замов и кто какие министерства курирует. Произвольно это распределение не перетасуешь. Но на практике, конечно, Чемезов будет отвечать за гораздо более широкий круг вопросов, чем раньше. В силу своей высокой компетенции и характера. Высокинскому будет сложно», — подчеркнул собеседник агентства. Олег Чемезов заявил URA.RU, что не комментирует заявления губернатора.

Однако, другой источник агентства настаивает, что такого распределения не будет: «Высокинский, хоть по темпераменту и не Орлов, но и Чемезов не дышит в унисон с губернатором». Вице-премьер Чемезов появился в свердловском правительстве странным образом, и явно не получил того, на что рассчитывал: многие его полномочия были продублированы в должностных обязанностях Орлова, который не был расположен делиться темами с земляком.

Губернатору предстоит распределить обязанности среди своей команды Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сложно говорить, что Евгений Владимирович доверяет Чемезову. Последний — слишком специфический человек, иного мира», — знает положение дел в правительстве один из его членов. Он настаивает на том, что губернатор не готовит Высокинскому ни ловушку, ни подставу. «В своих рассуждениях вы опираетесь на поверхностные выводы. Евгений Владимирович — качественный государственный служащий, знающий, что такое государственный аппарат. Даже когда была мода набирать министров по итогам конкурсов, он назначал не того, кто был самым распиаренным, а тех, кто подходил для стабильной работы аппарата», — напоминает министр.

В его логике, Александр Высокинский не выдержал у губернатора экзамена на посту мэра, допустив слишком большое количество конфликтов со строителями типа Геннадия Черных и бизнесмена Виталия Кочеткова, но в целом не был подлым и Евгения Куйвашева не подставил: «Евгений Владимирович ценит преданных: он не дал уничтожить [бывшего главу администрации, экс-кандидата в мэры Екатеринбурга Якова] Силина, не бросил [экс-вице-премьера] Валю Грипаса, [экс-замглавы администрации Романа] Масленникова, [бывшего министра по управлению госимуществом Алексея] Пьянкова, и даже [активиста фонда „Город без наркотиков“] Тимофею Жукову помог, хотя мог бы вообще забыть о его существовании».

У Александра Высокинского возник конфликт с застройщиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Высокинский получил предложение стать первым замгубернатора, это означает — мэр Екатеринбурга заслужил право стать свердловским премьером. В 2018 году он вопреки своему желанию стал мэром, исполнив поручения губернатора по зачистке мэрии от коррупции и перезагрузив городскую власть, — высказал свое мнение информированный источник в правительстве региона. — Если не это было экзаменом, то в каких еще условиях проверять преданность?»

Еще один инсайдер согласен, что Куйвашев подтвердил свердловской элите, что людей из своей команды не бросает. «Отставка конфликтовавшего с губернатором полпреда [президента Николая] Цуканова, проведенная отставка Высокинского всем показывают, что политик в области только один — губернатор. Не уничтожение, а сохранение Высокинского на нормальной позиции будет сигналом всей элите, что за верную службу Евгений Владимирович поддержит», — рассказал высокопоставленный источник.

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина оценила новые назначения. «Конечно, Алексей Орлов — сильный руководитель, уверена, что будет управлять городом твердой рукой. Что касается назначения Александра Высокинского, если губернатор предложил ему пост своего первого заместителя, значит, он высоко оценивает его способности. Законодательное Собрание по закону дает согласие на его назначение. Я думаю, это произойдет уже на внеочередном заседании 26 января 2021 года», — прокомментировала Людмила Бабушкина.

Александра Высокинского на новой должности ждут новые вызовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Александр Белоусов уверен, что управленческий потенциал Высокинского не исчерпан. «Его назначение первым замгубернатора говорит о двух вещах. Во-первых, у губернатора очень бережный стиль кадровой работы — он не разбрасывается кадрами. Во-вторых, Высокинского подвели не управленческие ошибки — он не справился с публичными политическими функциями. Если их забрать, то в рамках более узкого функционала бывший мэр способен показать высокую эффективность», — считает политолог.

Александр Высокинский не ответил на звонок и вопрос корреспондента в мессенджере. Руководитель департамента информационной политики свердловского правительства Юлия Хусаинова заявила, что не располагает дополнительными сведениями о полномочиях Высокинского кроме тех, что были озвучены в официальном пресс-релизе.

Источник в правоохранительных органах уверен, что сохраняя Александра Высокинского, Евгений Куйвашев подавал сигнал команде, которая входит в зону турбулентности. По данным URA.RU, областная прокуратура прорабатывает вопрос о направлении губернатору представлений на отстранение одного из вице-губернаторов и главы одного из крупнейших городов региона. «Чтобы избежать паники среди своих, нужно показать, что у всех верных есть будущее», — считает силовик.