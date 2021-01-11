Путин послал Эрдогану сигнал о новых амбициях РФ

Владимиру Путину удалось не допустить включения Турции в урегулирование карабахского конфликта Фото: Официальный сайт Президента РФ

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия сумела вернуть свое влияние на Азербайджан, попавший в зону интересов Турции. Свидетельством тому собеседники URA.RU в политсреде считают встречу президента Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Личный разговор иностранных политиков в Москве стал первым с момента окончания войны в Карабахе.

Начиная переговоры, Путин предложил посвятить их мирному соглашению по Нагорному Карабаху (заключено 9—10 ноября) и дальнейшим шагам по налаживанию мирной жизни в регионе. В частности, российский президент во вступительном слове сообщил, что с 14 ноября в Карабах вернулись 48 тысяч жителей, из России в зону конфликта доставлено свыше 800 тонн стройматериалов, а миротворцы очистили от мин свыше 479 гектаров территории.

Политики встретились за круглым столом в Кремле Фото: Kremlin.ru

Трехсторонняя встреча в Кремле длилась около четырех часов. По ее итогам на брифинге президент России сообщил, что остался доволен результатом. «Считаю встречу исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по развитию ситуации в регионе. Я имею ввиду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств Азербайджана, Армении и России», — сообщил Владимир Путин.

Ильхам Алиев в свою очередь поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву: «Встреча была важна для устойчивого развития региона». Одним из ключевых пунктов нового соглашения Алиев назвал планы по разблокировке транспортных коммуникаций в Карабахе: «Все говорит о том, что конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем». Менее оптимистичен был Никол Пашинян, пожаловавшийся на отсутствие договоренностей по обмену военнопленным. Впрочем политик выразил надежду, что процесс удастся сдвинуть с мертвой точки в ходе будущих переговоров.

С момента окончания боевых действий в Карабахе Алиев и Пашинян еще не общались лично — встреча в Москве была первой. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев в разговоре с URA.RU напомнил, что даже мирное соглашение от 9—10 ноября политики подписывали по видеосвязи. По мнению политолога Валерия Коровина, факт встречи свидетельствует о растущем влиянии России на Азербайджан, которое пошатнулось из-за имперских амбиций Турции, поддерживающей Баку в карабахском конфликте.

«Как бы Алиеву и Пашиняну было неприятно встречаться друг с другом, они приезжают в Москву по приглашению Путина.

Для Турции это неприятный сигнал, что Россия имеет геополитический карт-бланш на объединение постсоветского пространства, что это функция нами еще не утрачена, а постсоветские страны продолжают ориентироваться на Москву, — сказал URA.RU Валерий Коровин. — Один из главных геополитических законов — если ты не наступаешь, то приходится отступать. Турция с 1990 годов реализует проект по объединению тюркского мира. Сократить влияние [президента Турции Реджепа] Эрдогана может только сильная политика России в Закавказье». Евсеев добавил: «Влияние Турции на Азербайджан привело к появлению радикальных исламистов в Карабахе. России такое соседство не нужно. Сейчас Москве удалось не допустить роста турецкого влияния, сдержать Анкару».

Конфликт в Карабахе длился с 27 сентября по 10 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще в октябре Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global говорил о том, что «Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта». Но формат прошедших трехсторонних переговоров выносит Турцию «за скобки» этого процесса, считает политолог Павел Фельдман. «Анкара даже на этапе подписания ноябрьского соглашения не участвовала в переговорах, и сейчас ей не нашлось места на диалоговой площадке. Москва продемонстрировала, что является главным посредником в урегулировании конфликта и никакие другие в рамках этих переговоров не нужны», — сказал Фельдман.

Владимир Евсеев в разговоре с агентством согласился, что России удалось сдержать рост влияния Турции на Азербайджан за счет введения миротворцев в Карабах. Аналогичную точку зрения выразил политолог Андрей Арешев: «Ни Баку, ни Анкара не видели в качестве финала конфликта размещение миротворческого контингента. России удалось навязать странам свой сценарий, и теперь им придется учитивать интересы Москвы». Фельдман подтвердил: «Любые военные провокации со стороны Турции или Азербайджана теперь будут восприниматься как прямой вызов Москве. Присутствие миротворцев сбавило градус противостояния и заставило стороны быть аккуратнее».