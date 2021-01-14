Курганские инсайды: чиновники избегают вакцинации

Январь встретил уральцев морозами Коллаж: URA.RU

Курганские чиновники не торопятся добровольно ставить вакцину от коронавируса, переговариваются в кулуарах местного правительства. Однако после объявления всеобщей вакцинации поставить прививку им все-таки придется. Также в коридорах власти обсуждают кадровые перестановки, новую должность экс-сенатора Сергея Лисовского и возможный слив компромата на представителей местной элиты.

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В Кургане заговорили об уходе соратницы губернатора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина, по слухам, нашла новое место работы. Сплетники переговариваются, что соратница губернатора Вадима Шумкова, вероятно, вернется в систему УФАС. Ранее она возглавляла региональное антимонопольное ведомство. «Ее очень ценят антимонопольщики и, не исключено, что она получила предложение по работе, от которого невозможно отказаться», — считают инсайдеры.

В Кургане ждут битву политических титанов

Говорят, что политических тяжеловесов — сенатора Сергея Муратова, экс-сенатора Сергея Лисовского и лидера фракции «Единая Россия» в облдуме Марата Исламова — втянут в борьбу. Сражение, предполагают слухачи, начнется из-за председателя областной Общественной палаты Михаила Белоусова. «Он собирается уходить с поста директора рекламной группы „Курьер“. Со всеми из вышеперечисленных он тесно работал последние лет 15. В СМИ, по всей вероятности, он больше не пойдет, наигрался. А вот политика для него более перспективна. Посмотрим, кто выиграет», — поделился инсайдер.

Экс-сенатору Лисовскому нашли должность в Госдуме

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший сенатор Сергей Лисовский в случае избрания в Госдуму в 2021 году может занять должность заместителя председателя аграрного комитета, считают в регионе. «Эта тема ему близка. В Совете Федерации Лисовский занимал аналогичную должность. Поэтому такое назначение вполне логично», — говорят инсайдеры. По некоторым данным, такой вопрос уже обсуждался с самим Лисовским.

В Совете Федерации Лисовский был первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На этой должности он, в частности, инициировал законопроекты, которые регулировали выручку сетевых торговых компаний и их распространение в муниципалитетах, вступаясь за местных фермеров и крестьян.

Сотрудники правительства не ставят вакцину

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники не спешат ставить себе прививки от коронавируса. В стенах правительства ходят разговоры о том, что лучше подождать, когда вакцина от COVID пройдет массовую проверку и, может быть, разработчики будут корректировать ее состав. «Есть случаи вакцинации, которые заканчивались не вполне благополучно. Да и многие в правительстве уже переболели коронавирусом. Есть мнение, что лучше перенести заболевание в его естественной форме. Хотя, если объявили всеобщую вакцинацию, дальше отказываться не получится», — считает источник. Официально власти информацию не комментируют, ссылаясь, что сведения об обращении граждан за медпомощью, являются тайной.

Сотрудники правительства переживают за столовую

Чиновники областного правительства переговариваются о закрытии столовой. После смены руководства, считают слухачи, еда стала не очень вкусной. Посетителей наблюдается меньше. «Такое ощущение, что все делается с целью закрыть ее. Столовая вообще никогда не нравилась новому областному руководству, критиковали запах еды на все здание. И даже были разговоры, что там сделают вместо столовой тренажерный зал. Посмотрим», — пояснил инсайдер.

В Кургане заговорили о новой работе для известной пиарщицы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник аналитического отдела департамента информационной и внутренней политики региона Жанна Чумакова, по слухам, может перейти на работу в Центр управления регионом (ЦУР). Эта структура открылась в конце ноября, она занимается работой с обращениями и жалобами граждан. «Там неплохие по курганским меркам зарплаты, но и требования к сотрудникам довольно высокие. У Чумаковой достаточно опыта для работы в ЦУР», — считают собеседники URA.RU.

Новому начальнику отдела полиции прочат карьерный рост

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый начальник каргапольского межмуниципального отдела полиции Дмитрий Абраменко, вероятно, пробудет на этой должности недолго. «Не думаю, что он захотел уехать из Твери исключительно ради такой должности в Каргаполье», — переговариваются сплетники. По одной из версий, в скором времени силовика могут перевести на более высокий пост в региональном УМВД, вплоть до замначальника областного главка вместо Андрея Шамина, который с марта 2020 года находится под арестом.

По другой версии, озвученной сплетниками, начальник областного УМВД Дмитрий Свинов, также переехавший в Курган из Твери, на самые проблемные должности начал ставить людей, которым доверяет. Именно поэтому он мог убедить Абраменко занять пост начальника каргапольского отдела полиции. Предыдущий начальник отдела Денис Мурашов сейчас находится под следствием, напоминают инсайдеры.

VIP персоны ожидают слива компромата

Политическая и бизнес-элита в Кургане следит за конфликтом двух гламурных девушек — подруг крупных бизнесменов. Противостояние обещает быть скандальным. «Подруги, говорят, поссорились между собой. Одна из них владеет клубом для мужчин. И теперь ожидают, что видео или фото с теми, кто его посещает, появится в интернете. А ходят туда и бизнесмены, и политики. Многие сейчас в напряжении, переживают», — поделился источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.