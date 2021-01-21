Инсайды ЯНАО: чиновников лишают вакцины

Сколько людей выйдет на акции 23 января? Коллаж URA.RU

Поспешившие записаться на вакцинацию от коронавируса чиновники оказались в конце очереди: власти решили, что вакцина нужнее «группам риска». Тем временем силовики не знают, как бороться с кибермошенниками, наживающимися на ямальцах, а прокуратура не может определиться, кто будет руководить окружным ведомством. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, почему в газовой столице создана новая управленческая структура и что привез генерал из Москвы.

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Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор указал силовикам на неразрешимую проблему

Источники в силовых структурах полагают, что решить проблему киберпреступности, о которой заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, местные правоохранители не в состоянии. «Если на число ДТП с пострадавшими и погибшими на дорогах округа еще можно хоть как-то повлиять, то как быть с телефонными и интернет-мошенниками — непонятно. Хотя бы в силу того, что ямальцы в большинстве случаев лишаются денежных средств из-за действий тех, кто находится в других регионах, а зачастую и вовсе в местах лишения свободы», — рассказывают собеседники.

Даже если появится техническая возможность отслеживать подозрительные звонки, есть опасения, что сами же законопослушные граждане будут обвинять государство в тотальных слежках и контроле, рассуждают слухачи. Единственным действенным способом борьбы со «службами безопасности банков», как обычно представляются мошенники, должна стать бдительность самих ямальцев.

Политическую реформу мэра газовой столицы утвердили в Салехарде

Поговаривают, что увлеченность мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова вопросами внутренней политики может стать заразительным примером для других градоначальников. «Воронов создал собственный департамент внутренней политики, а в муниципалитетах раньше не было таких структур, — недоумевают инсайдеры. — Зачем создавать новые подразделения, перетасовывая специалистов и создавая новые места для чиновников, пока не совсем понятно».

По словам собеседников, Воронов вряд ли сам решил множить сущности, перекраивая мэрию на свой лад: решение было принято после консультаций с окружными властями. Если опыт будет положительным, свои депполитики появятся повсеместно, полагают слухачи.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновников оставили без вакцины от коронавируса

По словам источников в медицинских структурах ЯНАО, окружные власти начали чистить очереди на вакцинацию от коронавируса, задвигая работников различных администраций в хвост. «Самыми проворными оказались сотрудники разного рода департаментов и госструктур, сами или по чьей-то указке, но вдруг оказались в очереди целыми отделами, — рассказывают собеседники. — Глава депздрава Сергей Новиков справедливо рассудил, что „группам риска“ вакцина нужнее, поэтому чиновников будут прививать позже».

Массовая вакцинация, по мнению собеседников, намечается на февраль — тогда на Ямал подвезут реально крупную партию препарата. Однако хватит ли ее на всех, сказать пока сложно — картина такова, что желающих больше, чем вакцины.

Проблемный поселок станет для Ямала управленческой ловушкой

Инсайдеры в политических кругах считают, что рвение главы Пуровского района Антона Колодина решить судьбу жителей Пурпе сыграет с ним злую шутку. «Непонятно, зачем проводить соцопросы среди населения, как Колодин, когда нужно просто наладить нормальную жизнь в проблемном поселке, — делятся мыслями собеседники. — Встает справедливый вопрос — а что будут делать власти, если пурпейцы захотят присоединиться к Губкинскому?» Очередной перекрой муниципалитетов станет головной болью для чиновников, но, по словам источников, ситуация в Пурпе разрешима и без этого.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генпрокуратура не может подобрать человека на Ямал

По информации источников в правоохранительных органах, вопрос о назначении прокурора ЯНАО будет решен в лучшем случае к марту 2021 года, а это говорит о том, что вопрос затянули до невозможности. «Изначально говорили, что прокурора назначат прошлой осенью, потом — до конца года, сейчас уже говорят, что только после коллегии за 2020 год, — рассказывают инсайдеры. — Почему Москва тянет, непонятно, ведь по сути у ведомства уже полгода нет руководителя, а нынешний врио Дмитрий Разуваев идти на повышение не собирается».

По словам слухмейкеров, в ожидании решающей коллегии надзорщики на местах начинают соревноваться между собой в показателях. Столь большое число проверок не столько способствует соблюдению законности, сколько мешает работать государственным органам.

Московский генерал ФСИН привез новые вводные

Источники в окружных силовых ведомствах утверждают: замдиректора ФСИН Игорь Кулагин, представивший окружным властям и личному составу нового ямальского руководителя ведомства Игоря Ракитина, привез ему новые вводные. «Назначение Ракитина форсировали — кресло начальника УФСИН он должен был получить по итогам 2020 года, то есть не раньше февраля, — рассказывают источники. — Тем не менее, федеральное руководство почему-то отступило от изначального плана, лишив начальника приставки врио чуть ли не на месяц раньше».

По словам собеседников, это может говорить о каких-то планах Москвы относительно ямальских пенитенциариев. Что именно потребовали генералы с улицы Житной от Ракитина, сказать сложно, но скорее всего речь идет об очередной реформе ведомства, в которой Ямалу отведут роль пилотного региона, полагают слухмейкеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Ямала усилят профилактику от протестов

Источники в профильных структурах и учебных заведениях рассказывают, что руководство получило негласные указания сверху о необходимости усилить работу с молодежью и школьниками, дабы избавить их от вовлечения в оппозиционную деятельность. «Ни для кого не секрет, что в свете последних событий некоторые несистемные оппозиционеры начали активную агитацию и пропаганду среди молодежи — особенно студентов и старшеклассников, — говорят инсайдеры. — Говорят, что глав департаментов и руководителей учебных заведений уже предупредили об ответственности, если среди детей начнутся протестные проявления или не дай бог волнения».

Парадокс ситуации заключается в том, что на Ямале такая проблема никогда не стояла. В политическом плане регион считается благополучным и такого влияния, как в некоторых других областях, оппозиция здесь не имеет.

Сторонники Прилепина влезли на поляну единороссов

Источники в политических кругах рассказывают, что у единороссов, монополизировавших волонтерскую идею на Ямале, появились конкуренты из партии «За правду». «Прилепинцы несколько раз громко объявляли о благотворительных акциях по развозу продуктов и лекарств ямальцам, — рассказывают инсайдеры. — Понятное дело, что таких средств и административных ресурсов у „заправдовцев“ нет и не будет, однако тенденция показательна тем, что кроме партии власти есть еще готовые помогать людям».

В самой «Единой России» к таким акциям относятся, скорее, снисходительно. Слухачи в политтусовке считают, что собственных оригинальных пиар-идей у новой партии нет и не будет, поэтому чем бы они не тешились — серьезной конкуренции ни на одном направлении ждать не стоит.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Газовый мегапроект поможет транспортному

Близкие к правительству региона источники уверены: строительство газохимического кластера и новых заводов СПГ в ЯНАО, которые включат в федеральный план, подстегнет строительство Северного широтного хода (СШХ). «Чтобы обеспечить такой мегапроект транспортной инфраструктурой переносить строительство СШХ на 2022 год, как это заявлялась раньше, никто не будет», — рассказывают инсайдеры.

По словам осведомленных собеседников, проект и сметы уже подписаны, осталась последняя стадия экспертиз. Собственно строительство, скорее всего, начнется во второй половине года, считают слухачи.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.