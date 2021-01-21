Пермские инсайды: чиновники поругались из-за еды

Помешает ли мороз протестам? Коллаж URA.RU

В администрации губернатора Пермского края решили устроить политическое шоу из конкурса по выбору главы Перми. Замминистра культуры Марина Илюшина пытается освободить для себя должность директора общественного департамента. Пока вице-мэр Перми Лидия Королева пытается сохраниться, бывший глава завода Павел Панков собирается на выборы.

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В администрации губернатора удивлены решением Репина

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что новость об участии бизнесмена Александра Репина в конкурсе на главу Перми вызвала недоумение в администрации губернатора Пермского края. Ранее он заявлял, что участвовать не будет, но моментально поменял свое решение. «Никто не верил, что Репин может попытаться что-то вытворить и во время выборов мэра. А тут в одночасье он взял и передумал, как всегда», — говорит инсайдер. В кулуарах говорят, что конкурс теперь превратится в настоящий цирк. И все это в том числе из-за непоследовательности самого Репина. «Теперь туда будут заявляться всякие полоумные, чтобы люди не воспринимали никого серьезно. Кроме основного кандидата — Алексея Демкина», — дополняет инсайдер.

Новый вице-премьер Самойлов взялся за министров

Слухачи утверждают, что новый вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов, отвечающий за подготовку Перми к 300-летию, взялся за профильных министров. «В день он может проводить по 3-4 совещания с каждым из профильных министров: образования, спорта и культуры», — рассказал источник. Именно эти министерства отвечают за подготовку к юбилею города. «Однако по большей части, поясняет инсайдер, эти встречи пока похожи на имитацию бурной деятельности. «Самойлов всем видом сейчас пытается показать руководству края, что его переход из мэрии Перми был оправдан», — говорит инсайдер.

Пермские депутаты Госдумы испугались

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты Госдумы от Пермского края испугались, что не смогут переизбраться в 2021 году, сообщает инсайдер. В первую очередь речь идет про Игоря Сапко и Дмитрия Скриванова, которые якобы получили согласование в Москве на участие в выборах. «Они думали, что согласование — это гарантия прохождения, что они будут единственными кандидатами. А тут получается, что Москва стала согласовывать и других», — уточняет инсайдер. Он утверждает, что многие депутаты не привыкли и не могут побеждать в конкурентной борьбе без применения административного ресурса, поэтому очень нервничают. В окружении Скриванова при этом говорят, что тот уверен в своих силах, якобы работа над кампанией идет полным ходом. «Учитываются вероятные оппоненты», — говорят в кулуарах.

Экс-кандидат в губернаторы расстроил элиту

Источники сообщают, что решение лидера пермских «Патриотов России» Андрея Степанова завершить политическую карьеру расстроило региональные элиты. Сообщается, что многие сейчас думают о том, чтобы все-таки переманить Степанова под свои знамена, который отказался вступать в «Справедливую Россию» после слияния партий. «Просто Степанов очень интеллигентный, честный и открытый. Жаль, если он только бизнесом будет заниматься. Ему бы сейчас новый партийный проект развивать, тем более что он сохраняет за собой членство в крайизбиркоме», — рассказал инсайдер.

Куликовой не простят игру за Репина

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что лидер пермского реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова боится потерять свое место в партии. «После объединения с „прилепинцами“ и „патриотами“, вероятно, Куликова потеряет лидерство. Соответственно, вылетит она и из федерального руководства партии», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Куликовой на уровне края ей могут не простить игру на выборах на стороне бизнесмена Александра Репина. «К тому же, уже на федеральном уровне ей припомнят слабую партийную дисциплину. Когда эсеры поддерживали кандидатов других партий и из-за этого вылетел их кандидат», — добавляет инсайдер.

Замминистра культуры присмотрела себе новую должность

Источники сообщают, что замминистра культуры Пермского края Марина Илюхина хочет стать директором департамента общественных проектов администрации губернатора. Якобы для этого она стала распускать слухи о скором переходе директора департамента Евгения Хузина в мэрию Перми на должность директора департамента культуры. «Хузин естественно этого не хочет. Для него это как минимум понижение», — говорит инсайдер. Он полагает, что у Илюхиной есть корыстный интерес и она могла придумать какую-нибудь схему обогащения при работе с некоммерческими организациями (НКО), которые курирует сейчас Хузин.

Вице-мэр дистанцировалась от своих ставленников

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что вице-мэр Перми Лидия Королева дистанцировалась от своих ставленников в администрациях районов. И в первую очередь от главы Орджоникидзевского района Евгения Карабатова. «Королева почувствовала, что кресло под ней зашаталось. Что при новом мэре ей не удержаться с ее схемами из девяностых, поэтому решила показать себя законницей», — пояснил инсайдер. Якобы Королева заявила и. о. мэра Алексею Демкину, что не имеет никакого отношения ни к одному из районных глав и их заместителей. Соответственно, она никак не может повлиять на то, что они делают в районах и как-то помочь кому-то из них исправиться.

Чиновники поругались из-за еды

Источники сообщают, что пермские чиновники из «Дома Советов» (ул. Ленина, 51) обвиняют друг друга в воровстве. Все из-за торгового вендингового аппарата продуктовой сети «Семья», которая принадлежит бывшему губернатору региона Олегу Чиркунову. «Стоял себе холодильник с салатиками, стоял, а потом исчез. Вот и пошли разговоры, что кто-то подворовывал и бизнес нес убытки», — говорит инсайдер. Он утверждает, что история получила продолжение и стали уже обсуждать, почему собственник не заявлял в полицию на воришек. «И здесь пока лидирует причина, что Чиркунов просто не захотел выносить сор из чиновничьей избы», — добавляет инсайдер.

Заводу-банкроту преподнесли сюрприз

Поговаривают, что смена руководства на заводе имени Дзержинского (ЗиД) для прежнего руководства предприятия была неожиданной. «Предполагалось, что налоговая предложит на должность конкурсного управляющего кандидата из СРО «Стратегия» и называлась даже конкретная фамилия — некий Баранов. Но почему-то выбор в итоге пал на Льва Шляпина из «Уральской СРО арбитражных управляющих». Как только об этом стало известно, директору ЗиД Павлу Панкову поставили ряд определенных условий, при которых он сможет продолжить работу на предприятии, однако принять их он якобы не захотел.

Панков собирается пойти на выборы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем временем, ходят слухи, что сам Павел Панков собрался участвовать в выборах. Инсайдер утверждает, что он будет баллотироваться в законодательное собрание Пермского края. «Планы такие у него, действительно, есть. Сейчас он ведет переговоры с одним из крупных бизнесменов о финансировании предвыборной кампании. Еще не все вопросы улажены», — сказал источник. Якобы у Панкова есть неплохие шансы пройти в парламент — поддержку ему могут оказать «Мотовилихинские заводы» и ЗиД, на которых в разное время работал Панков.

«Мотовилихинским заводам» не хватает рабочих рук

Судачат, что одно из крупнейших предприятий Пермского края, «Мотовилихинские заводы» («МЗ») столкнулось с нехваткой рабочих. «В прежние времена, когда возникли проблемы с заказами и финансированием, штат рабочих приходилось сокращать. Но сейчас у завода крупные контракты с „оборонкой“ и он загружен заказами, а рабочих не хватает. Проблема еще и в том, что в крае практически не осталось профильных техникумов, которые готовили бы токарей, станочников, кузнецов и т. д.» — пояснил инсайдер. Ситуацию усугубляет тот факт, что многие соискатели не рассматривают «МЗ» из-за постоянной нестабильности на предприятии.

Пермский бизнесмен вложится в юбилей Нижнего Новгорода

Инсайдер утверждает, что пермский бизнесмен, директор парка Горького Рашид Габдуллин намерен реализовать несколько коммерческих проектов к 800-летию Нижнего Новгорода (город отпразднует юбилей в этом году). Габдуллин пока не раскрывает, какие именно проекты он готовит к юбилею города и какую сумму готов инвестировать в них. Известно лишь, что переговоры с властями Нижнего у него проходят крайне сложно.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.