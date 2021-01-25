Революционная презентация Sony и самый популярный сериал

Во вторник в новой подборке рекомендаций URA.RU собрало настоящие сокровища для тех, кому интересно всё новое и познавательное. Документалка о поп-королеве, большая технологическая премьера, новые курсы или сериал, обогнавший другие в рейтинге, — выбираем из нашей Афиши на 26 января.
Что сделать утром
Новый день начнем с интригующего превью. В интернете появился трейлер нового документального фильма об известной певице Бритни Спирс. Фильм расскажет о карьерном взлете певицы и последующих спорах по поводу ее ментального здоровья. Фильм появится на американском канале FX и на стриминговом сайте Hulu 5 февраля.
Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j— FX Documentaries (@FXDocs) January 22, 2021
Что сделать днем
26 января Sony анонсирует революционную новинку. Sony выпустила тизер, в котором анонсирует презентацию новой камеры серии Alpha. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет доступно на официальном канале Sony на YouTube:
А всех, кто хочет начать новый год с новой творческой профессии, Международная Школа Дизайна приглашает на
Что сделать вечером
Вечером можно отлично провести время с новым сериалом «Люпен» с Омаром Си, который оказался популярнее «Хода королевы» и «Бриджертонов». Шоу от Netflix рассказывает историю иммигранта из Сенегала (Омара Си), желающего ограбить Лувр не ради забавы или из-за денег, а чтобы отомстить за своего отца и оправдать его некогда честное имя. Шоу из пяти эпизодов уже попало в топ-10 в США, Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, Швеции и многих других странах.
План на 27 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в