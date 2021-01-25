Революционная презентация Sony и самый популярный сериал

Рекомендации URA.RU на 26 января

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26 января посмотрим презентацию Sony и сериал Netflix, обогнавший в рейтинге другие шоу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник в новой подборке рекомендаций URA.RU собрало настоящие сокровища для тех, кому интересно всё новое и познавательное. Документалка о поп-королеве, большая технологическая премьера, новые курсы или сериал, обогнавший другие в рейтинге, — выбираем из нашей Афиши на 26 января.

Что сделать утром

Новый день начнем с интригующего превью. В интернете появился трейлер нового документального фильма об известной певице Бритни Спирс. Фильм расскажет о карьерном взлете певицы и последующих спорах по поводу ее ментального здоровья. Фильм появится на американском канале FX и на стриминговом сайте Hulu 5 февраля.

Что сделать днем

26 января Sony анонсирует революционную новинку. Sony выпустила тизер, в котором анонсирует презентацию новой камеры серии Alpha. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет доступно на официальном канале Sony на YouTube:

А всех, кто хочет начать новый год с новой творческой профессии, Международная Школа Дизайна приглашает на день открытых дверей в онлайн-формате. Все желающие смогут проконсультироваться у ведущих преподавателей, а также посетить онлайн-презентации курсов по дизайну интерьера, декорированию, графическому дизайну, web-дизайну и не только.

Что сделать вечером

Вечером можно отлично провести время с новым сериалом «Люпен» с Омаром Си, который оказался популярнее «Хода королевы» и «Бриджертонов». Шоу от Netflix рассказывает историю иммигранта из Сенегала (Омара Си), желающего ограбить Лувр не ради забавы или из-за денег, а чтобы отомстить за своего отца и оправдать его некогда честное имя. Шоу из пяти эпизодов уже попало в топ-10 в США, Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, Швеции и многих других странах.

План на 27 января мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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