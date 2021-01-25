Люди экс-вора в законе Трофы начали зарабатывать на девелоперах

В мэрии Екатеринбурга анонсировали застройку частного сектора Юго-Запада к 2030 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройщики и власти расселяют частный сектор на Юго-Западе Екатеринбурга. Владельцы, с кем бизнесмены сумели договориться, продали недвижимость и съехали, а с торгующимися за землю и недвижимость начались тяжелые переговоры. «Кризисными» переговорщиками называют близких к криминальному авторитету Андрею Трофимову людей, а в распоряжении URA.RU есть показания пострадавших, детали сделок и стоимость земли.

Появление новостроек повлияет на сокращение сферы полулегального бизнеса в частном секторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из четырех цыганских поселков Екатеринбурга власти города отдали под многоэтажную застройку. Предполагается, что до 2030 года полностью исчезнет весь частный сектор, особенно квартал в районе улиц Московская — Волгоградская — Амундсена. В этой части Юго-Запада расположены не только ветхое жилье, но и хорошие коттеджи, а также мелкий бизнес, зачастую полулегальный (шиномонтажные мастерские, закусочные, автосервисы). Риск потерять комфортабельное жилье, лишиться бизнеса или рыночную стоимость буквально «золотой» земли уже привело к конфликтам и даже к насилию.

Как рассказывают жители вышеупомянутого квартала, уже несколько месяцев по владельцам пока еще не снесенных домов по улице Хользунова ходят переговорщики. В разговоре с URA.RU владельцы земли уверяют, что максимум, который им предлагали агенты — около 900 тыс. руб. за сотку земли.

Итоговая сумма предложения не превышала 4-5 миллионов рублей, в зависимости от площади участка. Рыночная стоимость земли, по мнению собственников, гораздо выше.

Инсайдеры URA.RU уверены, что в качестве кризисных переговорщиков могут быть люди из окружения авторитета, известные в специфической среде как Коршун и Художник. Они могли быть организаторами силовых переговоров, в которых оказались сестры Ирина и Наталья Дуваловы. Их улицу в 2018 году начала расселять строительная фирма, связанная с бывшими чиновниками, запустив стройку двух многоэтажек, но после отказа съехать на Дуваловых начали давить, заставляя снижать цену.

Впрочем, в ряде случаев, местных не устраивает как цена выкупа, так и предложение съехать со своей земли в многоэтажную застройку. В одном из них спор дошел до поножовщины. О ней рассказал 82-летний житель улицы Хользунова Геннадий (имя изменено). Осенью прошлого года к нему на переговоры явились трое мужчин, представившиеся представителями застройщика, но получили отказ. «После этого два ножа воткнули в ногу. А потом сказали: если заявишь [в полицию], сожжем тебя», — рассказал Геннадий. До конфликта визитеры предложили за дом и землю 10 миллионов рублей. По мнению пенсионера, этих денег не хватит для переселения его родных, живущих в доме. Вызванные соседкой полицейские приехали поздно и никого не застали. Сам пострадавший не стал писать заявление о нападении.

— резюмировал Геннадий, уточнив, что до сих пор ждет реальных предложений.

Не согласен на переселение и сосед Геннадия 72-летний Илья Пономарев. По его мнению, большинство жителей улицы Хользунова как раз не хотят уезжать из своих домов. И речь не только о владельцах новых коттеджей. Для последних, если дойдет дело до сноса, вряд ли кто предложит компенсировать траты на строительство. Впрочем, местные рассказывают, как после переговоров был сожжен дом № 10 по той же улице.

Местный житель рассказал о двух ножевых ранениях после конфликта с переговорщиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрошенные URA.RU собеседники не берутся утверждать, что переговорщики, приходившие к домовладельцам, и злоумышленники, ранившие одного из них, связаны с застройщиками. Они уверены, что существует два сценария, которые сейчас реализуются для расселения частного сектора.

Один из них не исключает договоренностей застройщиков с решалами, которыми выступают, в том числе приближенные к бывшему вору в законе Трофимову. «„Экономика“ империи Трофимова строится, в том числе, на крышевании бизнеса. Таких предприятий в Цыганском поселке много, а со сносом частного сектора исчезнут источники дохода Трофы», — полагает инсайдер. Он уверен, что за неформальную помощь в расселении авторитет или его окружение получат компенсацию. «Вы не сдерживаете нас в методах, мы продвигаем ваши условия. Взамен находите нам землю под наши предприятия, или компенсируете потери за землю под ними», — описал суть соглашений между застройщиком и криминалитетом собеседник агентства.

После пересечения улицы Хользунова с Амундсена строители перекрыли въезд, как далее — с улицы Московской Фото: Анна Майорова © URA.RU

Второй сценарий сводится к тому, что окружение Трофимова скупает участки, чтобы перепродать их девелоперам по рыночной цене.

Впрочем, по его словам, у Трофы и окружения есть шанс получить маржу на спекуляции, если будет торг c девелоперами. Тем более, что в процедуре скупки заложен маркетинговый механизм. Так, несогласным на продажу земли и переезд жителям стало известно, что согласившимся на сделку людям поставили ультиматум — не разглашать цену за сотку земли посторонним, что якобы это прописано в договоре купли-продажи. Такая схема была применена, в частности, на улице Хользунова. «Вероятно, первым согласившимся на сделку домовладельцам досталась приемлемая сумма за землю и дома. Или обещали какой-либо процент от сделок со следующими собственниками, в зависимости от успеха агитации», — полагает инсайдер агентства.

Конфликт в цыганском поселке на Юго-Западе Екатеринбурга не регулируется правовыми механизмами. Об этом, в частности, говорилось на митинге против сноса частного сектора еще 2 февраля 2020 года.

Тогда его посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Омбудсмен, в том числе, говорила о конституционных правах протестующих на частную собственность. В январе 2021 года разговоре с корреспондентом URA.RU Мерзлякова пояснила, что курировал этот вопрос сотрудник аппарата Евгений Батухтин, но позже, во время локдауна, он утратил связь с инициативной группой. Не исключено, полагают собеседники, что нерешенные в правовом поле проблемы начали решать представители теневых структур.

Татьяна Мерзлякова была на митинге 2 февраля 2020 года и заверяла, что жители имеют конституционное право на частную собственность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коршун, до которого удалось дозвониться, опроверг свое участие в схемах по застройке юго-запада Екатеринбурга. «Хоть к цыганскому поселку, хоть к другому поселку, я не имею никакого отношения. Ни к земле, и ни к чему-то другому.

Доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права УрГЭУ Денис Гончаров в разговоре с URA.RU отметил, что организованная преступность в стране все еще тесно связана с бизнесом, а прибегнуть к помощи незаконного силового воздействия было нормально в ходе рейдерских захватов в 2000-х годах. «Опираясь на то, что в нашей криминальной истории уже происходило, вполне себе допускаю, что подобные схемы могут использоваться и в дальнейшем — при необходимости завладеть какими-то участками, какими-то ресурсами», — допускает собеседник.

Юрист полагает, что собственникам и инвесторам нужно совместно договариваться, а если есть угрозы — озвучивать их Фото: Анна Майорова © URA.RU

Что касается методов для достижения целей потенциальных злоумышленников, то они зависят от потребностей выгодоприобретателей. Жителям же, столкнувшимся с такой проблемой, надо искать коллективные решения — совместно встречаться с инвесторами, а если есть угрозы — привлекать к ним внимание общественности и озвучивать их», — считает Денис Гончаров.