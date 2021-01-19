Люди экс-вора в законе расселяют цыганский поселок Екатеринбурга

Жители Юго-Запада противились застройке частного сектора высотками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соратники бывшего вора в законе из Екатеринбурга Андрея Трофимова, более известного как Трофа, ведут переговоры с жителями Цыганского поселка, который городские власти отдали под многоэтажную застройку. В дело идут ультимативные требования о продаже земли на условиях застройщиков, при несогласии — угрозы. О том, что на Юго-Западе города действуют подручные Трофы Владимир Коршунов и Александр Кватернюк, URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Территорию Юго-Запада, где находится цыганский поселок, отдали под застройку трем игрокам на рынке, в числе которых ГК «Астон». От кого именно действуют люди Трофы Коршунов и Квартенюк (первый известен как Коршун, второй — под прозвищем Художник) не сообщается. «Коршун и Художник должны добиваться от хозяев участков согласия на сделку по условиям строительных компаний. Методы согласованы любые, от переговоров, до угроз. Затем застройщики выкупят те участки, на которые укажут «переговорщики», — рассказывает источник.

С похожими методами столкнулись жительницы дома на улице Хользунова, сестры Ирина и Наталья Дуваловы. Их улицу в 2018 году начала расселять фирма «Астон», запустив стройку двух многоэтажек. «Тех, кто соглашался продать свой участок, застройщик просил уговорить сделать тоже самое, но соврав про настоящую цену. Мы не согласились, на нас с сестрой начал давить представитель застройщика. У меня было ощущение, что он только из тюрьмы», — рассказала агентству Наталья, уточнив, что ей пригрозили и разборками с администрацией Екатеринбурга.

Председатель правления ГК «Астон» Вячеслав Трапезников на момент публикации не ответил на звонок и сообщение в мессенджере корреспондента URA.RU. В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу сообщили, что информации о конфликтах не поступало.

Ранее URA.RU писало, что экс-вор Трофа создал империю в Екатеринбурге. Его люди занимались вымогательствами у женщины, похитили у предпринимателя 5 млн руб. Пока никто к ответственности не привлечен. После обращения одной из пострадавших СКР обещал ответить, есть ли в действиях Трофимова состав «воровской» статьи — занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).