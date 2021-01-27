Учимся быть умными, счастливыми и отправляемся на Байкал

28 января состоится премьера фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы» о невероятных приключениях маленькой нерпы Фото: unsplash.com / Simon Matzinger

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В четверг отправимся в невероятное путешествие вместе с новыми рекомендациями URA.RU. Побываем на Байкале, заглянем в книжный шкаф голливудских актеров, посмотрим на бой знаменитого рэпера и подумаем о том, как найти общий язык с другим поколением и стать чуточку счастливее.

Что сделать утром

По дороге на работу, стоя в пробках, можно порассуждать на интересную тему «Кто счастливее: глупый или умный?» вместе с новым выпуском подкаста «Так вышло». Ум вообще ценится очень высоко, но не переоценен ли он? Умный человек не всегда хороший и точно не всегда счастливый — поговорить об этом можно вместе с ведущими в получасовом выпуске.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6520140/track/76881143' target="_blank">Кто счастливее: глупый или умный?</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать днем

Установить приложение Spotify , где на этой неделе появилось девять новых аудиокниг, которые читают знаменитые актеры. Например, «Повествование о жизни Фредерика Дугласа» от Фореста Уитакера или «Пробуждение» Кейт Шопен от Хилари Суонк. Spotify также запускает аудиосериал Sitting with the Classics — шоу, в котором профессор Гарварда Гленда Карпио объясняет историю и значение этих историй для современной аудитории.

За обедом можно развлечь себя просмотром нового клипа « Higher » популярного рэпера Эминема. В клипе артист читает рэп на ринге и тренируется перед боем. После этого он дает интервью на спортивном канале ESPN вместе с президентом Ultimate Fighting Championship Дейной Уайтом.

Что сделать вечером

В 21:00 можно заглянуть на онлайн-лекцию , посвященную теме поколений. Что стоит за словом «поколение»? Как работать и продуктивно общаться с поколением Z? Как выстраивать отношения в условиях глобального кризиса и нужен ли при этом проектный подход? Это и многое другое обсудим на онлайн-площадке международного фестиваля Telling Stories.

Вечером 28 января 2021 года можно отправиться в путешествие вместе с премьерой нового фильма — « Байкал. Удивительные приключения Юмы ». Вместе с детенышем байкальской нерпы зритель пройдет путь от рождения и знакомства с миром до путешествия к загадочным Ушканьим островам, став участником невероятных приключений, полных опасностей и удивительных открытий.