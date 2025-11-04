«Специалисты» по счетчикам украли у пенсионера из Таганрога 12,5 млн рублей
В Таганроге мошенники украли у пенсионера 12,5 млн рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пенсионер из Таганрога стал жертвой мошенников и лишился 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по Ростовской области.
«Под чутким руководством злоумышленников пенсионер снял все свои накопления с банковских счетов и под предлогом их сохранения передал курьерам в назначенном месте», — приводит слова ведомства «Газета.ru». Уточняется, что пострадавший отдал неизвестным 12,5 миллиона рублей.
Схема мошенничества началась со звонка лжесотрудника электросетей, который попросил согласия на замену счетчиков. Во время разговора 78-летний мужчина продиктовал код из SMS-сообщения. После этого с ним связались люди, представившиеся специалистами различных ведомств. Они заявили, что злоумышленники с помощью кода получили доступ к банковским счетам пенсионера и финансировали недружественное государство.
Мужчину убедили, что он может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы избежать преследования, пострадавший выполнял все инструкции мошенников, снял накопления и передал их курьерам. По факту хищения сотрудники МВД возбудили уголовное дело.
Ранее в Госдуме предупредили граждан об усилении активности мошенников с поддельными банковскими сервисами. Отмечается, что к концу года наблюдается значительный рост числа мошеннических схем, связанных с подложными банковскими и инвестиционными предложениями. Преступники разрабатывают убедительные легенды, включающие несуществующие государственные программы, специализированные депозиты для граждан пенсионного возраста, а также инвестиционные продукты с завышенной доходностью.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.