«Специалисты» по счетчикам украли у пенсионера из Таганрога 12,5 млн рублей

04 ноября 2025 в 15:45
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пенсионер из Таганрога стал жертвой мошенников и лишился 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по Ростовской области.

«Под чутким руководством злоумышленников пенсионер снял все свои накопления с банковских счетов и под предлогом их сохранения передал курьерам в назначенном месте», — приводит слова ведомства «Газета.ru». Уточняется, что пострадавший отдал неизвестным 12,5 миллиона рублей.

Схема мошенничества началась со звонка лжесотрудника электросетей, который попросил согласия на замену счетчиков. Во время разговора 78-летний мужчина продиктовал код из SMS-сообщения. После этого с ним связались люди, представившиеся специалистами различных ведомств. Они заявили, что злоумышленники с помощью кода получили доступ к банковским счетам пенсионера и финансировали недружественное государство.

Мужчину убедили, что он может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы избежать преследования, пострадавший выполнял все инструкции мошенников, снял накопления и передал их курьерам. По факту хищения сотрудники МВД возбудили уголовное дело.

Ранее в Госдуме предупредили граждан об усилении активности мошенников с поддельными банковскими сервисами. Отмечается, что к концу года наблюдается значительный рост числа мошеннических схем, связанных с подложными банковскими и инвестиционными предложениями. Преступники разрабатывают убедительные легенды, включающие несуществующие государственные программы, специализированные депозиты для граждан пенсионного возраста, а также инвестиционные продукты с завышенной доходностью.

