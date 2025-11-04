Путин поручил внести важные корректировки в систему образования
Путин дал поручение о запуске экспериментального режима для закупок в сфере образования
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поручил запустить экспериментальный правовой режим для закупок товаров в сфере образования на отечественных маркетплейсах. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ поручено внести изменения в законодательство, необходимые для реализации с 1 января 2026 года экспериментального режима», — приводит слова документа ТАСС. Работу должны провести совместно с профильной комиссией Госсовета при участии ВЭБ.РФ и заинтересованных цифровых платформ.
Отмечается, что в список участников эксперимента войдут маркетплейсы, способные доставлять товары более чем в половине регионов страны. Новый механизм позволит государственным и муниципальным учреждениям образования приобретать необходимые товары через российские онлайн-платформы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.