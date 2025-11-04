Логотип РИА URA.RU
Названа причина массовой гибели каспийских тюленей в Казахстане

Минсельхоз Казахстана: причиной гибели тюленей стало снижение иммунитета
04 ноября 2025 в 16:03
Фото: Mehr News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Более 100 каспийских тюленей погибли из-за снижения иммунитета и развившейся на этом фоне инфекции. Об этом сообщил комитет рыбного хозяйства Минсельхоза республики.

«Причиной смерти более 100 каспийских тюленей, обнаруженных на берегу моря в Казахстане, предположительно, стало снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция», — приводит слова комитета ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что на казахстанском побережье Каспия были найдены тушки 112 погибших каспийских тюленей. Специалисты на месте обнаружения провели забор образцов морской воды с целью выяснения обстоятельств массовой гибели морских млекопитающих.

Отмечается, что это первый случай. В 2024 году причинами гибели животных могли стать птичий грипп, нейровирусная инфекция и выбросы природного газа со дна моря, а в 2022-2023 годах тюлени погибали от чумы плотоядных и пневмонии. Каспийская нерпа является единственным морским млекопитающим в Каспийском море, занесена в Красные книги России и Дагестана, а ее численность не превышает 70 тысяч особей.

