Названа причина массовой гибели каспийских тюленей в Казахстане

Причиной гибели людей стал сниженный иммунитет и инфекция Фото: Mehr News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Более 100 каспийских тюленей погибли из-за снижения иммунитета и развившейся на этом фоне инфекции. Об этом сообщил комитет рыбного хозяйства Минсельхоза республики.

«Причиной смерти более 100 каспийских тюленей, обнаруженных на берегу моря в Казахстане, предположительно, стало снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция», — приводит слова комитета ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщал, что на казахстанском побережье Каспия были найдены тушки 112 погибших каспийских тюленей. Специалисты на месте обнаружения провели забор образцов морской воды с целью выяснения обстоятельств массовой гибели морских млекопитающих.

