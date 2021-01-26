Бывшего вице-мэра Екатеринбурга втягивают в войну

Александра Ковальчика ждет первое испытание в новой должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик едва успел приступить к обязанностям мэра Среднеуральска, как рискует оказаться втянутым в криминальный передел городского рынка услуг ЖКХ. Война может начаться в связи со смертью экс-спикера местной думы, а по совместительству — главы ООО «РЭМП Среднеуральск» Василия Борисенкова, сообщают источники URA.RU в местной думе.

Василий Борисенков в последнее время возглавлял фракцию «Единой России» в думе, а также Среднеуральское местное отделение партии, но был более известен как человек, контролировавший городское ЖКХ, отмечают инсайдеры. «Его за глаза называли „серым кардиналом“ — он был очень авторитетным по местным меркам человеком. Он балансировал между интересами УГМК, „Атомстройкомплекса“ и околокриминальных структур, традиционно ведущих бизнес в сфере ЖКХ», — рассказал собеседник агентства, добавив, что Борисенков не оставил преемника — равной по весу фигуры в Среднеуральске нет.

Василий Борисенков контролировал ЖКХ Среднеуральска Профиль Василия Борисенкова ВК

Местная элита предполагает, что смерть Борисенкова запустит серьезный передел на коммунальном рынке города-спутника. В качестве возможных интересантов называют «Атомстройкомплекс» и УГМК, которые уже начали вербовать каждый в свою пользу группы силовой поддержки из Среднеуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. В частности, отмечают инсайдеры, ожидается, что в силовых действиях примет участие так называемая «группировка 400-х» во главе с Олегом Пузо. Поговаривают и о небольшой бригаде спортсменов-коммерсантов из Верхней Пышмы, которые также готовы зайти на территорию «РЭМПа Среднеуральск». И, разумеется, сохранить позиции в Среднеуральске намерен фактический владелец РЭМПа, а соответственно и всего среднеуральского ЖКХ бизнесмен Дмитрий Липин, интересы которого представлял Борисенков.

В пресс-службе УГМК воздержались от комментариев по теме. До Дмитрия Липина дозвониться не удалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. В самом «РЭМП Среднеуральск» сообщили, что пост руководителя в настоящее время занимает Сергей Дзвониский, который «выехал в город».

В «Атомстройкомплексе» отрицают интерес к «РЭМП Среднеуральск». «Мы не интересуемся сложившимся рынком управляющих компаний. У нас есть свои УК, но они возникают на месте вновь построенных объектов. В Среднеуральске у нас особых объектов нет. Есть планы по строительству там жилого комплекса, но это только планы. Таким образом, это все слухи, не более того», — заявил директор по коммуникациям «Атомстройкомплекс» Александр Ханин. Олег Джалилов, которого в определенных кругах называют «Пузо», также заявил, что никакого отношения к ЖКХ Среднеуральска не имеет.

«Там все решает Козицын. Я первый раз об этом слышу, и мне это неинтересно. Я знаю, что Василий Борисенков умер. Я был с ним знаком, хороший был дядька. Но в Среднеуральске все решает УГМК. Никакого передела там нет, все идет, как идет», — заявил URA.RU Олег Джалилов.

Местный политбомонд с любопытством наблюдает за новым врио мэра Александра Ковальчика: пока непонятно, какую сторону он займет в разгорающемся конфликте. Инсайдеры не исключают, что он станет самостоятельным игроком, который попытается взять городскую УК под свой контроль. У Ковальчика имеется опыт администрирования в сфере ЖКХ — в 2014 и 2015 году он руководил екатеринбургским МУП «Водоканал».

Депутат гордумы Арсен Абаджан — доверенное лицо владельца «РЭМП Среднеуральск» Дмитрия Липина — на прощании с Василием Борисенковым URA.RU

Между тем, врио главы Среднеуральска Александр Ковальчик в разговоре с URA.RU выразил мнение, что изменений ждать не стоит — ситуация в городе стабильна, и предпосылок для конфликтов и серьезных проблем в коммунальной сфере нет. «Костяк, обслуживающий более 80% жилищного фонда, остался и спокойно работает», — объяснил Ковальчик.

Похороны Борисенкова состоялись 22 января. Ожидалось, что в них примут участие все основные интересанты передела коммунального рынка Среднеуральска. Однако главные игроки в объектив фотокамеры не попали. Однако, на фото оказались доверенные люди хозяина среднеуральской коммуналки Дмитрия Липина, в частности, депутат среднеуральской гордумы Арсен Абаджан, член комиссии гордумы по ЖКХ и муниципальной собственности, а также Алексей Крицкий — подрядчик Фонда капремонта, который, по данным местных политиков, отрабатывает средства капремонта в интересах Дмитрия Липина.