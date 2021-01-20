20 января 2021

Бывший вице-мэр Екатеринбурга возглавил свердловский город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, ковальчик александр
Главой Среднеуральска стал Александр Ковальчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) депутаты приняли отставку мэра Андрея Зашляпина. Врио главы города назначен бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик, сообщил URA.RU источник, который присутствовал на внеочередном заседании гордумы.

«Отставка главы принята единогласно. Обязанности главы дума возложила исполнять на Ковальчика», — уточнил собеседник агентства. Также он рассказал, что был объявлен конкурс на должность мэра Среднеуральска.

«Избраны четыре члена конкурсной комиссии от думы. В положении о конкурсе на главу Среднеуральска заложен пункт, что дума избирает председателя конкурсной комиссии. Им избран депутат Вениамин Бикташев», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик назначен первым заместителем главы Среднеуральска. Это произошло после того, как 18 января экс-мэр города Андрей Зашляпин написал заявление об увольнении из администрации Среднеуральска.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...