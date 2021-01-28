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Мэру Нефтеюганска Сергею Дегтяреву нашли замену — кресло градоначальника этой осенью может занять Александр Зеленский, руководитель исполкома «Единой России» в ХМАО. А в Сургутском районе к кабинету главы уже присматриваются чиновники из соседних муниципалитетов. Также в сегодняшних инсайдах о том, как под столом оказалась секретарша и каким мэрам можно планировать ремонт в кабинете, а каким пора собирать вещи.

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Комаровой пожалуются на политику «ЮТэйра»

Говорят, что в кругах нижневартовских чиновников и депутатов зреет недовольство политикой авиакомпании «ЮТэйр», которая вновь перекроила сетку рейсов из столицы Самотлора в Ханты-Мансийск. С начала 2021 года самолеты правительственной авиакомпании стали летать в окружную столицу только три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. При этом, в Тюмень пассажирские борта «ЮТэйра» готовы мотаться каждый день, утверждает один из представителей городского истеблишмента, вынужденного часто бывать в Ханты-Мансийске по работе. Он также сообщил, что намеревается выступить по этому поводу с обращением к губернатору Наталье Комаровой.

Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Мэр Нефтеюганска покинет пост

Поговаривают, что одна из самых обсуждаемых историй этой недели в кулуарах администрации Нефтеюганска — кто придет на место главы города, которое может освободиться осенью этого года. На мэрское кресло прочат Александра Зеленского, руководителя исполкома партии «Единая Россия» по ХМАО. По версии слухмейкеров, его кандидатура уже согласована на всех уровнях и якобы Зеленскому уже дали установки — более детально погружаться в городскую повестку и вникать в проблемы города, примеряя на себя роль мэра одного из самых политически активных муниципалитетов региона. «Ну что ж, региональная партия — кузница кадров для управленцев Нефтеюганска», — иронизируют инсайдеры, вспоминая назначения Сергея Дегтярева и его отдельных заместителей в 2015 году. «Но перекладывать бумажки в партии — это не то же самое, что руководить городом», — резюмируют слухачи.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэры нервничают без команды по выборам в Госдуму

Говорят, что в мэриях ХМАО чиновники сидят как на иголках из-за молчания регионального избирательного штаба по выборам в Госдуму. Никто как будто не понимает, когда начинать агитацию, с кем вообще работать и где на все это брать деньги. «На самом деле работа в региональном штабе идет и достаточно активная, а мэрам все расскажут, когда надо. Но они ребята такие, что хотят получить всю информацию сразу, а ее нет, все решается „с колес“, ситуация может измениться еще несколько раз. Хорошо, если мэры успеют сработать оперативно и отработать любые вводные быстро. А кто не успеет — может и не досидеть до конца срока», — рассказывает осведомленный источник.

На повторных выборах главы Сургута ждут появления Филатова…

Инсайдеры, знакомые с политической обстановкой в Сургуте, уверены, что на новый конкурс по определению главы города заявится депутат Думы ХМАО Андрей Филатов. Наблюдатели ожидали, что парламентарий подаст документы еще при первой попытке выбрать мэра, однако из-за смерти первого замгубернатора округа Геннадия Бухтина Филатов стал рассматриваться на ставшую вакантной должность в правительстве.

«Сейчас вопрос с креслом Бухтина подвис. Филатов, насколько мне известно, туда не стремится. Но на кресло мэра претендовать может, если будет такое предложение. Появление настолько сильного кандидата в принципе исключит повторение истории, когда претендентов вроде и много, а выбирать среди них некого», — рассуждает один из высокопоставленных сургутских чиновников.

… и Трубецкого

Другой собеседник URA.RU считает, что на конкурс может выдвинуться и глава Сургутского района Андрей Трубецкой — его ранее также прочили на пост градоначальника экономического центра Югры. Однако, как добавляет инсайдер, ключевым в развитии этого вопроса окажется решение, займет ли в итоге Трубецкой в правительстве место вице-губернатора по экономике Николая Милькиса, или нет.«Участие Трубецкого добавит интригу в процесс, но не исключено, что он в итоге может добровольно отозвать кандидатуру, получив приглашение на работу в Ханты-Мансийске», — объясняет собеседник агентства.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уход вице-губернатора не стал сюрпризом для окружного правительства

По слухам, уход с поста вице-губернатора, отвечающего за экономический блок, Николая Милькиса, не стал сюрпризом для чиновников регионального правительства. «О том, что Милькис уйдет, было известно и удивило лишь тех, кто вообще не разбирается во внутренних процессах региона. К нему вопросов всегда было много, но имея влиятельного покровителя в лице вице-губернатора Геннадия Бухтина, Милькис удерживал позиции. Все изменилось после смерти Геннадия Федоровича, заступаться за Милькиса стало некому, да и сам он без надежного плеча товарища уже работать не хотел», — судачат сплетники.

Политэлиты обсуждают карьерные перспективы вице-мэра Нефтеюганска

В городском истеблишменте Нефтеюганска наряду со слухами о фигуре будущего главы Нефтеюганска обсуждают и карьерные перспективы вице-мэра Сергея Лагойды. У него трудовой контракт в отличие от многих других чиновников городской администрации срочный и заканчивается сразу после ухода с поста нынешнего градоначальника Сергея Дегтярева. «Найдется ли для Лагойды место в будущей мэрии Нефтеюганска — интересный вопрос. Может быть и в его отношении будет принято решение — мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Тем более, что после восстановления в должности Лагойда большую часть времени проводит в отпусках и больничных», — обсуждают злопыхатели.

У мэров проблемы из-за снега

Инсайдеры сразу в нескольких мэриях ХМАО рассказывают, что губернатора региона Наталью Комарову завалили жалобами на коммунальщиков, которые не успевают убирать снег с улиц и дворов, а та публично отчитала мэров-аутсайдеров. «Дело уже вышло в публичную плоскость, а чиновники традиционно не любят, когда их недоработки „вытаскивают“ наружу. Все помнят, чем пару лет назад закончилась эпопея с неубранным снегом — лопаты в руки пришлось брать даже мэрам. Повторения не хочет никто, поэтому коммунальщикам сейчас туго, а мэры надеются, что покидать теплые кабинеты не придется и повторения того флешмоба не состоится», — судачат сплетники.

В думе Сургута смеются над Барсовым

Решение депутата Евгения Барсова выдвигаться на повторный конкурс по выборам главы Сургута стало предметом обсуждения его коллег в гордуме. Якобы народные избранники стали подшучивать над либерал-демократом на тему уже совсем явных двойных стандартов — Барсов одновременно пытается сорвать проведение новых выборов, намереваясь при этом в них участвовать. «Последовательность — наше все», — смеются участники городского собрания.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение сургутского суда о срыве выборов мэра поразило власти

В политических кругах Сургута с четверга обсуждают неожиданное решение судьи сургутского городского суда Олега Шерстобитова, который затормозил перезапуск конкурса по выборам мэра по иску одного из экс-претендентов Евгения Барсова. Наблюдатели удивляются, почему такое развитие событий стало неожиданностью для властей. «Руководитель аппарата городской думы Геннадий Чех сам до недавнего времени был сургутским судьей, советник спикера думы Вадим Клочков — бывший председатель сургутского городского суда. Как они могли не учесть такой поворот событий? Правда, потом, наверное, благодаря, в том числе и консультациями с ними, были придуманы варианты выхода из этой ситуации», — уверяют инсайдеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В политтусовке делят кресло главы Сургутского района

Поговаривают, что в случае ухода Андрея Трубецкого на пост вице-губернатора ХМАО одним из претендентов на должность главы Сургутского района может стать вице-мэр Сургута Алексей Жердев. Для него этот шаг можно рассматривать как повышение по карьерной лестнице. «В случае, если главой района станет кто-то из замов Трубецкого, то Андрей Александрович продолжит оказывать существенное влияние на ситуацию в муниципалитете. Жердев, естественно, не принадлежит ни к одному из районных кланов и достаточно амбициозен для того, чтобы занять кресло главы муниципалитета», — шепчутся в политтусовке.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Во время обысков в мэрии с секретаршей случился курьез

Говорят, что во время выемки документов в администрации Сургутского района произошел курьез. Секретарь вице-мэра Юлии Марковой, которая курирует в том числе вопросы переселения из аварийного жилья, пыталась найти в ее кабинете какие-то документы как раз в тот момент, когда нагрянули силовики. В итоге, девушка не нашла ничего лучше, как спрятаться под столом. «В итоге следователи ее не заметили и ушли, опечатав дверь. Чиновники долго думали, как можно вызволить секретаря. Даже рассматривали вариант эвакуации через окно. Но все-таки кабинет Марковой находится на втором этаже, поэтому от такой идеи отказались. Пришлось звонить в следственный комитет и просит прислать сотрудника, чтобы можно было выпустить девушку и вновь опечатать дверь кабинета», — смеются сплетники.

ЛДПР сделает ставку на Винникова

Как рассказывают инсайдеры, руководство ЛДПР планирует выдвинуть на новый конкурс в Сургуте согласованного кандидата. Им может стать депутат окружной Думы Игорь Винников. В отличие от Евгения Барсова, который втянулся в эпопею с выборами мэра по собственной инициативе, Винников намеревается развернуть информационную кампанию с ориентиром не на свою персону, а на продвижение партии. Якобы, таким образом ЛДПР рассчитывает усилить свою узнаваемость в регионе перед осенними парламентскими выборами.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Скандальную набережную проверят по поручению губернатора Югры

В политтусовке с интересом наблюдают за продолжением истории вокруг скандальной набережной в Лянторе после публичного разговора на эту тему губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Чиновник с жаром доказывал, что благоустройство этого объекта было воспринято на ура горожанами, а его регулярные подтопления летом носят кратковременный характер и не наносят никакого ущерба. «Губернатор спокойно восприняла эту пламенную речь, но дала поручение проверить, как обстоят дела на самом деле. В мэрии Лянтора, наверное, неспроста отсыпали земляной вал по всему периметру набережной. Да и любопытно будет посмотреть на брусчатку летом. ОНФ уже прошлым летом фиксировал ее деформацию. Посмотрим, что будет в этом году», — перешептываются слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ХМАО ждет череда громких коррупционных дел

Инсайдеры в силовых структурах не без удовольствия рассказывают о том, что они получили «отмашку сверху» и пустили в ход свои наработки по югорским коррупционерам. «Новый глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов хоть и долго присматривался к подчиненным, не предпринимая никаких заметных шагов, но сейчас, похоже, освоился и изучил обстановку в ХМАО. Все папочки и дела коррупционеров, которые пылились в кабинетах оперативников, теперь вытаскиваются наружу. Задержания будут в каждом крупном городе региона, а Нижневартовск — только начало», — рассказывает слухач, расшаркиваясь в комплиментах в отношении сотрудников окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.