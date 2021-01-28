Свердловские инсайды: подарок с намеком для Бабушкиной

Неприемлемый контент, который можно заблокировать в соцсетях, но нельзя в Екатеринбурге Коллаж: соцсети URA.RU

Свердловский истеблишмент только и говорит о выборах и перестановках во власти. В переделе мандатов, должностей и денег чаще всего упоминается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которого подвела прогулка с бывшим серым кардиналом Владимиром Тунгусовым. А еще известно, что спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной сделали подарок с намеком, а у прокуроров бессонница из-за московских ревизоров. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор попросит помощи у олигархов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, свердловский губернатор Евгений Куйвашев сейчас принимает решение, в каком формате собрать руководителей финансово-промышленных групп региона. По традиции он всегда делает это накануне крупных избирательных кампаний, но в этом году из-за пандемии коронавируса ситуация с массовыми мероприятиями непростая. «Говорят, уральские олигархи с нетерпением ждут сигнала», — посмеиваются слухмейкеры.

Свердловская область оказалась на хорошем счету

По слухам, на недельном семинаре для кураторов внутренней политики в регионах, прошедшем в Москве, Свердловская область получила лестные оценки. «В лидеры она не входит, но и общую картину не портит. Учитывая протестную активность на Среднем Урале — это хороший знак», — говорят слухачи.

Конфликт Куйвашева с Росавиацией решит вице-премьер РФ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый проект приаэродромной территории (ПАТ) Кольцово, отклоненный губернатором Евгением Куйвашевым по причине возмущения строителей, министров и нескольких мэров и приведший к конфликту между свердловскими властями и Росавиацией, вынесут на специальную правительственную комиссию. Ее возглавляет зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов. По словам инсайдеров, сейчас стороны продолжают переговоры, пытаясь найти компромиссный вариант.

В свердловское правительство нагрянули ревизоры из Москвы

На днях в Екатеринбург прилетели более десятка человек из Москвы — для проверки регионального кабмина. По слухам, в столице Урала работают 15 человек — якобы представители одной из структур администрации президента. Что является предметом проверки, пока так же неясно. «Копают под высших чинов свердловской прокуратуры и команды губернатора», — делится инсайдер, не раскрывая деталей.

Прокуроры жалуются на бессонные ночи

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники свердловской прокуратуры и прокуратуры Екатеринбурга в последние дни жалуются на бессонные ночи в преддверии проверки из Москвы. «Они сводят бумаги, готовят справки — практически не спят», — говорит инсайдер в мэрии. Визит в Екатеринбург ревизоров из Генпрокуратуры ожидают 3 февраля. Злые языки утверждают, что проверка деятельности прокуратуры в области намечается самая серьезная: группа ревизоров насчитывает более 20 человек, скорее всего, главк ждут серьезные перемены.

Бабушкиной сделали подарок с намеком

Поговаривают, что юбилей Людмиле Бабушкиной депутаты сделали ценный подарок. Якобы, они оплатили тариф на мобильную связь на ее новом айфоне на пять лет вперед. «Видимо, они намекнули, что готовы работать под ее руководством еще именно такой срок», — смеются сплетники.

Единороссы загрустили перед праймериз

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ходят слухи, что исполком «Единой России» пребывает в унынии: до сих пор не ясно, в каком формате Москва решит проводить праймериз по выборам в Госдуму и заксобрание. «Без этих указаний дезориентированы все кандидаты, это ставит под вопрос все их договоренности с властями», — объясняют сложности слухачи. Особенно политики боятся полностью электронных праймериз, затраты на которые будут сопоставимы с расходами на кампанию.

Шептий выбрал стратегию

Поговаривают, что руководитель свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий принял твердое решение выдвигаться по одномандатному округу в Законодательное собрание. В то же время, по слухам, он предпринимает серьезные попытки убедить региональную власть поставить его вместо Жанны Рябцевой в тройку на выборах в Госдуму.

Мандат умершего депутата достанется журналисту

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В законодательном собрании активно обсуждается, кто может получить вакантный мандат Владимира Терешкова, избранного по партийному списку «Единой России». Говорят, что депутатом может стать известный российский журналист Иннокентий Шеремет. «Правда, против этого выступает „либеральное“ крыло резиденции», — отмечают сплетники.

Чечунова хочет поменять «прописку»

Ходят слухи, что депутат Заксо Елена Чечунова прилагает максимум усилий, чтобы занять место умершего депутата Владимира Терешкова в Красноуфимской территориальной группе. «Сейчас она представляет Первоуральск, но у нее явно не сложились отношения с директорским корпусом, поэтому ей хочется поменять «прописку», — говорят злые языки.

Ветерану свердловского заксобрания придется переизбираться

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что на прощании с депутатом заксобрания Владимиром Терешковым, его коллега Владимир Никитин рассказал собеседникам, что его выдвижение в областной парламент уже согласовано региональными властями и элитами в Кировградском избирательном округе, который он представляет в ЗС. «Я-то для себя решение принял, но заставляют», — цитируют Никитина инсайдеры. Депутат является одним из старейшин заксобрания — он работает в законодательной власти с 1998 года.

Глава Сысерти страхует единороссов

В «уральской Рублевке» шепчутся, что главе Сысерти Дмитрию Нисковских рекомендовали рассмотреть возможность выдвижения в законодательное собрание Свердловской области. «Надежного» кандидата по этому округу нет у «Единой России», поэтому решено выдвинуть главу городского округа», — рассказывают сплетники.

«Малые партии» не пройдут в заксобрание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что так называемые «малые партии» на выборах в Государственную думу и заксобрание в Свердловской области столкнутся с серьезными проблемами. Не имея возможности контролировать их список и предвыборную риторику, кураторы избирательной кампании дали команду блокировать любую их активность в СМИ, рассказывают слухмейкеры. «Скорее всего, новые партии не будут представлены в свердловском парламенте», — делают они выводы.

В Екатеринбурге заканчиваются кадры

Ходят разговоры, что в Екатеринбурге начинается кадровый «голод» на освобождающиеся должности глав районов назначать некого. Якобы после отставки руководителя Железнодорожного района и вероятного увольнения глав Кировского, Чкаловского и Верх-Исетского новому главе необходимо будет сформировать новый пул глав. Сплетники отмечают, что этот процесс идет пока непросто.

Вице-мэр Екатеринбурга ушел в бизнес

В мэрии Екатеринбурга шепчутся, что в ближайшее время вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин может перейти на руководящую должность к одному из крупнейших в регионе девелоперов. Ожидается, что это может произойти уже в ближайшее время.

Мэр Екатеринбурга напомнил замам о своих связях

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов описал своим заместителям преимущества работы с ним. Рассказывают, что на одном из совещаний врио градоначальника обозначил, что, если вице-мэрам нужно решить какой-то рабочий вопрос с правительством, это можно делать через него — никаких проблем не будет. Пользовался ли уже новым преимуществом кто-то из заместителей — пока неизвестно.

Бондарев ищет поддержки Орлова

Представители свердловского бомонда, побывавшие на прощании с депутатом свердловского заксобрания Владимиром Терешковым, отметили тесное общение областного депутата, директора «УГМК-Агро» Ильи Бондарева с врио мэра Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Бондарев фактически не отходил от Орлова», — констатируют инсайдеры. По одной из версий, депутат хочет заручиться поддержкой Орлова — влиятельного соратника губернатора — для согласования переизбрания в ЗС.

Мэр Екатеринбурга попался на прогулке с Тунгусовым

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов стал заложником своей коммуникабельности. Рассказывают, что недавно градоначальника, проживающего по соседству с экс-вице-губернатором Владимиром Тунгусовым в элитном поселке Карасьеозерский-1, видели на прогулке с экс-чиновником. По словам инсайдеров, об этом немедленно доложили в резиденцию губернатора Евгения Куйвашева. Какова была реакция главы региона, остается только гадать.

Вице-мэр Екатеринбурга пытается избежать отставки

Кроме того, наблюдатели отмечают странный состав свиты Алексея Орлова, с которой он прибыл на похороны. Врио мэра сопровождали его заместители Владимир Боликов и Алексей Бубнов. Если второй находится едва ли не в дружеских отношениях с руководителем, то второго называют одним из вероятных кандидатов на увольнение. По мнению инсайдеров, Боликов пользуется любой возможностью, чтобы расположить к себе Орлова и избежать отставки, тем более что глава Ленинского района, которому предложили его должность, от предложения отказался.

Глава района Екатеринбурга опередил мэра с увольнением

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин уволился сам, чтобы не быть уволенным позднее. По крайней мере именно такую версию он транслировал в некоторых частных разговорах накануне. «[Врио мэра Алексей] Орлов заводит своих людей, и лучше уж сейчас уйти. Все равно уволят», — приводит слова Курочкина один из его собеседников. Хотя своим коллегам Курочкин на прощальной встрече объяснял, что уходит из-за семейных обстоятельств.

Киселев хочет бюджет и мандат

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, считающийся политконсультантом и соратником спикера Игоря Володина, рассматривает варианты с участием в выборах депутатов свердловского Заксобрания. «Он пока присматривается к конфигурации, и его роль на текущий момент неясна — наверное, даже ему самому», — говорят в окружении депутата.

Богданович возмущен астрономическими премиями

В Богдановиче рассказывают, что директор Муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды» — фактически руководитель всей городской сферы культуры — Марина Сидорова установила себе персональные надбавки к окладу и премии, намного превышающие финансирование остальных сотрудников учреждения. Так премия Сидоровой по итогам 2019 года превысила 200 тысяч рублей, в течение года она получала и иные премии — разовая выплата по одной из них составила свыше 77 тысяч рублей. При этом зарплаты большинства сотрудников учреждений культуры Богдановича не превышают 25 тысяч рублей, премиальных многие из них в последние годы не видели совсем. О результатах финансовой проверки доложили руководству муниципалитета, но менеджер культуры все еще занимает свою должность.

Мэрия подозревают в подтасовке голосования за деньги

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Авторы проекта Парка Победы в Екатеринбурге через Центр управления регионом собираются подать жалобу на так называемое «народное голосование» по объектам благоустройства. «Официально выиграл парк Преображенский и район Солнечный, но уралмашевцы подозревают мэрию в подтасовках», — говорят сплетники. Формально основания для протеста есть — голосование проводится так, что результаты можно накрутить.

Вуз свердловской элиты погряз в распрях

Сплетники рассказывают, что Уральский институт управления РАНХиГС, диплом которого есть у массы свердловских чиновников, сотрясают внутренние распри. Якобы преподаватели разделились на несколько враждующих групп. «Все это в конечном итоге может выйти боком директору Руслану Долженко. Если не может усмирить сотрудников, найдут ему замену», — предсказывают злые языки.

Чиновники уходят в Telegram

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сплетники обратили внимание, что в Telegram стали массово регистрироваться высокопоставленные чиновники из Свердловской области. «Все потому, что WhatsАpp изменил свою политику. Теперь нет гарантии, что переписка сохранится в тайне, поэтому все склоняются к общению в Telegram», — объясняют миграцию знающие слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.