Идея объединить партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» принадлежит Захару Прилепину, а не лидеру СР Сергею Миронову. Об этом в интервью URA.RU рассказал сам Прилепин. По его словам, администрация президента РФ была в курсе планов по созданию нового политического союза. В беседе с агентством Прилепин также анонсировал, что в будущем к новой партии присоединится еще «три-четыре» организации.
— Вы рассказывали, что после создания «За правду» с вами тут же связались сотрудники администрации президента. После или до объявления о союзе с СР подобный разговор был?
— Конечно был. Любая политическая система будет отслеживать ситуацию и пытаться влиять на нее. Будет пытаться выстроить взаимоотношения так, чтобы они не были чреваты для государства какими-то непредсказуемыми последствиями и обезопасить себя.
У нас проходили двухсторонние и трехсторонние встречи и консультации, но [объединение трех партий] — это моя инициатива, и я работаю в контексте этого с государством.
Может быть, не всегда с полным душевным восторгом. Все эти взаимоотношения я стараюсь минимизировать — я общался с АП после создания «За правду» один раз, теперь второй. На это мое общение с ней завершилось, и надеюсь, что довольно долго не возобновится. Надеюсь, они со мной тоже общаться не хотят — я все же не очень договороспособный человек.
— Объединение «За правду» со «Справедливой Россией» — признание того, что в одиночку вы не смогли бы пройти в Госдуму?
— Опасения [не пройти в Госдуму] были. Но они связаны не с нашими качественными показателями, а с объективностью. В первую очередь, с коронавирусом. Мы не могли даже съездить к людям, постучаться к ним, посетить заводы и фабрики, университеты. Это просто убило нашу работу.
Второй момент — тот уровень политического противостояния, который мы ощутили во время кампании 2020 года, поразил меня до глубины души. Сложившаяся политическая система никакой радости не испытывает по поводу нашего появления, и делает такие вещи, которые мне в голову даже не приходили.
Но есть и третья причина — мы с самого начала выстраивали свою идеологию на коалиционных основаниях. И есть еще три-четыре организации, с которыми мы находимся в контакте уже год, и в будущем объединимся. Я верю, что левофланговая коалиция должна собирать как можно больше патриотов.
— Означает ли объединение с СР, что «За правду» перестанет существовать как самостоятельная единица?
— Конечно не означает. Остается и «Гвардия Захара Прилепина» и движение «За правду», те структуры, которые мы создавали, никуда не деваются. Люди, которые вступали в «За правду», имели возможность вступить и СР, но они этого не сделали. Мы все эти вещи проговорили и 99,9% актива партии в регионах поняли нашу мотивацию и наши доводы. Мы никуда никого не вливаем, не растворяем как раньше это происходило. Мы входим как структурная единица в новую организацию «Справедливая Россия — За правду».
— Заявление об объединении стало неожиданным для многих региональных отделений трех партий. С чем связана поспешность в объявлении? Есть мнение, чтобы перекрыть повестку Алексея Навального — это так?
— Мы вели серьезные переговоры месяца два, когда еще никакого Навального не было [в повестке]. И когда дошли до какого-то консенсуса, мы все наши дальнейшие шаги обозначили с датами — вплоть до марта. И мы по этим датам идет, а то, что это совпадает с повесткой Навального — не наша вина, мы как прописали, так и движемся. А что касается досужих мыслей — как люди себе это представляют? «Ой, у нас Навальный, надо срочно что-то сделать! А давай Прилепина с Мироновым соединим!» — как вы себе это представляете?
— Вы уже сказали, что ваши региональные лидеры с пониманием отнеслись к новому союзу. Но, наверняка, есть недовольные. Вы готовы с ними расстаться?
— Ни одного заявления о выходе из партии не поступило.
— А какая ситуация у эсеров и «патриотов»?
— Судя по публичным источникам, у эсеров самая сложная ситуация. Питерское отделение уже заявило, что они с трудом представляют себе объединение с «За правду» — с этими империалистами, мракобесами, милитаристами. Ну и, думаю, что еще пара-тройка конфликтов в регионах у них будет. Но Сергей Михайлович [Миронов] — опытный человек, он разберется.
— Из партии «Родина» поступают звонки вашим региональным лидерам с предложением сменить партию. Как вы относитесь к такому поступку «Родины»? Готовите ли какие-то контрмеры?
— Да ну зачем, у нас с Алексеем Журавлевым хорошие отношения. Я думаю, это региональные инициативы, которые не имеют никаких шансов. Наши позиции [после объединения] не сопоставимы с позициями «Родины» и ресурсно, и базисно. Мы имеем гораздо большие шансы для широкого захода в Госдуму, чем «Родина». При всем уважении к Алексею и к тому, чем он занимается. И потом — это же хорошо, такие звонки — это конкуренция. Они предлагают, наши думаю — они тоже должны совершить личностный выбор, мы ж не секта. Если они захотят уйти в «Родину», ради бога, идите. Только потом обратно не проситесь.
— В политическом заявлении ЦК «За правду» о грядущем объединении в частности говорилось о том, что нужно отдать недра народу и возродить цензуру. В манифесте трех партий этих пунктов уже нет. Получается вы пошли на компромисс, редактируя собственную программу?
— Да нет, я не думаю, что на рабочей группе по манифесту были разговоры из серии «шеф, мы костьми ляжем, но это не пропустим». В документ вошли 12 пунктов, которые не режут слух трем участникам коалиции. Мы ни от одного пункта не отказались у будем и дальше добиваться их реализации. А объединительный документ — это даже не программа партии, которая будет разрабатываться. Так что и недра вернем, и цензуру вернем.
— Вы сказали, что находитесь в дружеских отношениях с Геннадием Зюгановым? Между тем, Зюганов скептически относится к вашему союзу с СР и категорически отвергает возможность присоединения. Вы готовы к тому, что Зюганов станет вашим политическим оппонентом?
— Вы как-то механически это все расписываете, как будто сидит Зюганов со своими голосами, а я у него эти голоса отбираю. На самом деле, это общие голоса, и никто никогда не поймет, у кого они отобраны — у Зюганова, «Единой России» или ЛДПР. Я понимаю реакцию КПРФ, Зюганов 30 лет в политике, он такое пережил — и ельцинские времена, и прямую угрозу запрета партии, и даже некоторые репрессии.
Конечно, Зюганов ощущает себя неким старостой на левом политическом ландшафте. Кроме того, Миронов несколько жестче, чем надо, заявил, что мы приглашаем их влиться. Конечно, мы этого не можем, КПРФ — это самостоятельная структура. Но можно говорить о коалиции, и мы все равно к этому придем. Сейчас они немного повысказываются, но пройдет месяц, пять, год. И станет ясно, что цели у нас одни и те же. Если они действительно левые, а не переродились в буржуазную партию. Тогда по каким-то вопросам можем вступить и в конфликт. Но заранее я никаких конфликтов не провоцирую, не проецирую, и не хотел бы, чтобы они произошли.
— Новый союз позиционируется как оппозиция. В чем выражается ваша оппозиционность?
— Мы левые, мы за возврат социалистических принципов. И это путь к серьезному политическому противостоянию, который может привести и к конфронтации. Это и является истинно оппозиционной повесткой, а не хайп по поводу дворца, который оплатили люди, которые сами живут в подобных дворцах.
— Заявляется, что «Гвардия Захара Прилепина» должна пресекать выступления несистемной оппозиции в России. Пока дело сводится к разговорам, но готова ли гвардия применить силу?
— Силовой вариант конечно есть. И он конечно вызовет широкое осуждение. Но мы никогда не будем инициировать применение силы первыми. Такой вариант предусмотрен на последний кризисный момент. Сродни тому, когда господин [экс-президент Украины Виктор] Янукович не отдает приказ «Беркуту» купировать майдан, и майдан вырывается на свободу.
— Вы в своем блоге осудили арест Навального. Как должны были поступить власти в отношении него?
— Я сказал, власть сама разберется со всеми этими историями. Но в целом, я настаиваю на том, чтобы была возможность нашего гражданского противостояния с людьми подобной системы взглядов. Иначе у молодежи возникает миф о непобедимости их кумиров, что правдой конечно не является. Готов им противостоять и интеллектуально, и на выборах, и на улице, и в любой другой форме.
Что касается места для политиков, подобных Навальному, оно конечно есть. Общество, политические и интеллектуальные элиты необходимо держать в тонусе, чтобы они не расслаблялись, находили сложную систему контраргументации любым своим оппонентом.
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