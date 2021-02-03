Захар Прилепин после объединения с СР хочет создать коалицию всех левых сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Идея объединить партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» принадлежит Захару Прилепину, а не лидеру СР Сергею Миронову. Об этом в интервью URA.RU рассказал сам Прилепин. По его словам, администрация президента РФ была в курсе планов по созданию нового политического союза. В беседе с агентством Прилепин также анонсировал, что в будущем к новой партии присоединится еще «три-четыре» организации.

— Вы рассказывали, что после создания «За правду» с вами тут же связались сотрудники администрации президента. После или до объявления о союзе с СР подобный разговор был?

— Конечно был. Любая политическая система будет отслеживать ситуацию и пытаться влиять на нее. Будет пытаться выстроить взаимоотношения так, чтобы они не были чреваты для государства какими-то непредсказуемыми последствиями и обезопасить себя.

У нас проходили двухсторонние и трехсторонние встречи и консультации, но [объединение трех партий] — это моя инициатива, и я работаю в контексте этого с государством.

Партия Прилепина столкнулась с серьезным давлением властей по время выборов 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Может быть, не всегда с полным душевным восторгом. Все эти взаимоотношения я стараюсь минимизировать — я общался с АП после создания «За правду» один раз, теперь второй. На это мое общение с ней завершилось, и надеюсь, что довольно долго не возобновится. Надеюсь, они со мной тоже общаться не хотят — я все же не очень договороспособный человек.

— Объединение «За правду» со «Справедливой Россией» — признание того, что в одиночку вы не смогли бы пройти в Госдуму?

— Опасения [не пройти в Госдуму] были. Но они связаны не с нашими качественными показателями, а с объективностью. В первую очередь, с коронавирусом. Мы не могли даже съездить к людям, постучаться к ним, посетить заводы и фабрики, университеты. Это просто убило нашу работу.

Манифест об объединении лидеры СР, «За правду» и «Патриотов России» подписали 28 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй момент — тот уровень политического противостояния, который мы ощутили во время кампании 2020 года, поразил меня до глубины души. Сложившаяся политическая система никакой радости не испытывает по поводу нашего появления, и делает такие вещи, которые мне в голову даже не приходили.

Но есть и третья причина — мы с самого начала выстраивали свою идеологию на коалиционных основаниях. И есть еще три-четыре организации, с которыми мы находимся в контакте уже год, и в будущем объединимся. Я верю, что левофланговая коалиция должна собирать как можно больше патриотов.

— Означает ли объединение с СР, что «За правду» перестанет существовать как самостоятельная единица?

— Конечно не означает. Остается и «Гвардия Захара Прилепина» и движение «За правду», те структуры, которые мы создавали, никуда не деваются. Люди, которые вступали в «За правду», имели возможность вступить и СР, но они этого не сделали. Мы все эти вещи проговорили и 99,9% актива партии в регионах поняли нашу мотивацию и наши доводы. Мы никуда никого не вливаем, не растворяем как раньше это происходило. Мы входим как структурная единица в новую организацию «Справедливая Россия — За правду».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Заявление об объединении стало неожиданным для многих региональных отделений трех партий. С чем связана поспешность в объявлении? Есть мнение, чтобы перекрыть повестку Алексея Навального — это так?

— Мы вели серьезные переговоры месяца два, когда еще никакого Навального не было [в повестке]. И когда дошли до какого-то консенсуса, мы все наши дальнейшие шаги обозначили с датами — вплоть до марта. И мы по этим датам идет, а то, что это совпадает с повесткой Навального — не наша вина, мы как прописали, так и движемся. А что касается досужих мыслей — как люди себе это представляют? «Ой, у нас Навальный, надо срочно что-то сделать! А давай Прилепина с Мироновым соединим!» — как вы себе это представляете?

— Вы уже сказали, что ваши региональные лидеры с пониманием отнеслись к новому союзу. Но, наверняка, есть недовольные. Вы готовы с ними расстаться?

— Ни одного заявления о выходе из партии не поступило.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— А какая ситуация у эсеров и «патриотов»?

— Судя по публичным источникам, у эсеров самая сложная ситуация. Питерское отделение уже заявило, что они с трудом представляют себе объединение с «За правду» — с этими империалистами, мракобесами, милитаристами. Ну и, думаю, что еще пара-тройка конфликтов в регионах у них будет. Но Сергей Михайлович [Миронов] — опытный человек, он разберется.

— Из партии «Родина» поступают звонки вашим региональным лидерам с предложением сменить партию. Как вы относитесь к такому поступку «Родины»? Готовите ли какие-то контрмеры?

— Да ну зачем, у нас с Алексеем Журавлевым хорошие отношения. Я думаю, это региональные инициативы, которые не имеют никаких шансов. Наши позиции [после объединения] не сопоставимы с позициями «Родины» и ресурсно, и базисно. Мы имеем гораздо большие шансы для широкого захода в Госдуму, чем «Родина». При всем уважении к Алексею и к тому, чем он занимается. И потом — это же хорошо, такие звонки — это конкуренция. Они предлагают, наши думаю — они тоже должны совершить личностный выбор, мы ж не секта. Если они захотят уйти в «Родину», ради бога, идите. Только потом обратно не проситесь.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решительно отверг возможность союза с новой партией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В политическом заявлении ЦК «За правду» о грядущем объединении в частности говорилось о том, что нужно отдать недра народу и возродить цензуру. В манифесте трех партий этих пунктов уже нет. Получается вы пошли на компромисс, редактируя собственную программу?

— Да нет, я не думаю, что на рабочей группе по манифесту были разговоры из серии «шеф, мы костьми ляжем, но это не пропустим». В документ вошли 12 пунктов, которые не режут слух трем участникам коалиции. Мы ни от одного пункта не отказались у будем и дальше добиваться их реализации. А объединительный документ — это даже не программа партии, которая будет разрабатываться. Так что и недра вернем, и цензуру вернем.

— Вы сказали, что находитесь в дружеских отношениях с Геннадием Зюгановым? Между тем, Зюганов скептически относится к вашему союзу с СР и категорически отвергает возможность присоединения. Вы готовы к тому, что Зюганов станет вашим политическим оппонентом?

— Вы как-то механически это все расписываете, как будто сидит Зюганов со своими голосами, а я у него эти голоса отбираю. На самом деле, это общие голоса, и никто никогда не поймет, у кого они отобраны — у Зюганова, «Единой России» или ЛДПР. Я понимаю реакцию КПРФ, Зюганов 30 лет в политике, он такое пережил — и ельцинские времена, и прямую угрозу запрета партии, и даже некоторые репрессии.

Президент Владимир Путин, по мнению Прилепина, строит в России вульгарный капитализм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конечно, Зюганов ощущает себя неким старостой на левом политическом ландшафте. Кроме того, Миронов несколько жестче, чем надо, заявил, что мы приглашаем их влиться. Конечно, мы этого не можем, КПРФ — это самостоятельная структура. Но можно говорить о коалиции, и мы все равно к этому придем. Сейчас они немного повысказываются, но пройдет месяц, пять, год. И станет ясно, что цели у нас одни и те же. Если они действительно левые, а не переродились в буржуазную партию. Тогда по каким-то вопросам можем вступить и в конфликт. Но заранее я никаких конфликтов не провоцирую, не проецирую, и не хотел бы, чтобы они произошли.

— Новый союз позиционируется как оппозиция. В чем выражается ваша оппозиционность?

— Мы левые, мы за возврат социалистических принципов. И это путь к серьезному политическому противостоянию, который может привести и к конфронтации. Это и является истинно оппозиционной повесткой, а не хайп по поводу дворца, который оплатили люди, которые сами живут в подобных дворцах.

— Заявляется, что «Гвардия Захара Прилепина» должна пресекать выступления несистемной оппозиции в России. Пока дело сводится к разговорам, но готова ли гвардия применить силу?

Прилепин не жаждет места в Госдуме, но готов к депутатской работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Силовой вариант конечно есть. И он конечно вызовет широкое осуждение. Но мы никогда не будем инициировать применение силы первыми. Такой вариант предусмотрен на последний кризисный момент. Сродни тому, когда господин [экс-президент Украины Виктор] Янукович не отдает приказ «Беркуту» купировать майдан, и майдан вырывается на свободу.

— Вы в своем блоге осудили арест Навального. Как должны были поступить власти в отношении него?

— Я сказал, власть сама разберется со всеми этими историями. Но в целом, я настаиваю на том, чтобы была возможность нашего гражданского противостояния с людьми подобной системы взглядов. Иначе у молодежи возникает миф о непобедимости их кумиров, что правдой конечно не является. Готов им противостоять и интеллектуально, и на выборах, и на улице, и в любой другой форме.

На несанкционированные митинги за Навального в России вышли десятки тысяч людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Что касается места для политиков, подобных Навальному, оно конечно есть. Общество, политические и интеллектуальные элиты необходимо держать в тонусе, чтобы они не расслаблялись, находили сложную систему контраргументации любым своим оппонентом.