Lego-медитация и история любви великого кинокритика

Больше половины рабочей недели позади, а это значит, что можно и передохнуть. Поможет в этом новая успокаивающая подборка рекомендаций URA.RU, собранная по всему онлайну, чтобы отвлечь и развлечь даже самого взыскательного нашего читателя — от любителя конструкторов и необычной музыки до историка, искусствоведа и кинокритика. Подробнее — в Афише на четверг.
Что сделать утром
Утро начнем с небольшой медитации — Lego выпустила «успокаивающий» плейлист со звуками шуршания кубиков. Так компания поддержала новую коллекцию Botanical Collection, в которую вошли наборы с букетом цветов и дерево бонсай. В бесплатный плейлист Lego White Noise входят семь дорожек по полчаса каждая. Он доступен более чем на 15 платформах, в том числе Spotify и iTunes.
Что сделать днем
Недавно Google запустил онлайн-проект о достопримечательностях Древнего Египта, где можно изучить историю самого старого коптского монастыря в мире, исследовать еврейское кладбище в Египте, познакомиться с современными женщинами-египтологами, взломать иероглифический код и встретиться с мумиями.
Что сделать вечером
В 20:00 можно заглянуть на прямую трансляцию торжественного открытия фотовыставки «Мир венской оперы» о тайной жизни театра, скрытой от глаз зрителей. Представит фотовыставку генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов; к участию также приглашены фотограф Лоис Ламмерхубер, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский и представители Посольства Австрии в Москве.
4 февраля на большие экраны выходит трогательная картина «Кто-нибудь видел мою девчонку». Драма Ангелины Никоновой основана на одноименной автобиографической книге Карины Добротворской, изданной в 2014 году и состоящей из сотни писем к ее покойному мужу Сергею Добротворскому, знаменитому российскому кинокритику, погибшему вскоре после их развода. В фильме эту красивую пару интеллектуалов из богемного Петербурга начала 1990-х играют Анна Чиповская и Александр Горчилин.
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