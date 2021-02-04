Челябинские инсайды: к олигарху придут силовики

Если бы суд над Навальным проходил в Челябинске Коллаж URA.RU

Челябинские элиты гадают, чего ждать от будущего прокурора области, который придет на место ушедшего в отставку Виталия Лопина. В следственном управлении обсуждают нового кандидата в руководители, а в ГУ МВД по региону пытаются понять, как долго останется на своем месте замначальника Андрей Сухопаров. Мэры-новички готовятся к поездке к губернатору Алексею Текслеру, а минсельхозе и министерстве экологии грядут кадровые перестановки.

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Текслер соберет глав-новичков

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер скоро соберет мэров городов и глав районов, где сменилась власть. С ноября власть обновилась примерно в четверти муниципалитетов, новыми главами стали те, кого поддержал сам Текслер. «Новичков соберут в резиденции и губернатор озвучит им особые вводные, — рассказал инсайдер. — Суть вводных состоит в том, что выданный сейчас кредит доверия не является бессрочным. Доверие надо оправдать, а если не получится, то вновь сменить главу несложно».

Единороссам дали команду формировать штабы

Во все города и районы Челябинской области поступили указания из регионального политсовета «Единой России» представить списки штабов по выборам в Госдуму. «Штабы должны быть сформированы в каждом местном политсовете ЕР, — утверждают инсайдеры. — До конца недели нужны фамилии ответственных, в том числе тех, кого можно сделать руководителем штаба. На местах это поняли так, что кампания по выборам, наконец, переходит в активную фазу».

Ширинкин ищет технологов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что Алексей Ширинкин, который сейчас является главным технологом штаба ЕР на выборах в Госдуму от резиденции губернатора, начал поиск технологов в каждый из пяти одномандатных округов. «Это касается также Златоустовского и Коркинского, по которым у ЕР еще нет четкого понимания по основным кандидатам», — утверждают источники. После того, как определяются с технологами по округам, начнут назначать так называемых «кустовых» технологов, которые будут отвечать за выборы в нескольких муниципалитетах.

Новый прокурор начнет собирать звезды

Кем бы не был новый прокурор Челябинской области, который займет место ушедшего в отставку Виталия Лопина, он будет особое внимание уделять борьбе с коррупцией. Строго говоря, такой тренд наметился и при Лопине, чей период работы отметился резонансными делами. Но учитывая, что Генпрокуратура РФ проверяет именно направление по борьбе с коррупцией, от новых прокуроров следует ждать усиления в данной сфере. «Да и новый начальник УФСБ Дмитрий Иванов приехал в Челябинск за звездами на погонах, для которых нужны громкие дела, — говорят в кулуарах. — Так что год обещает быть веселым».

Главным следователем может стать транспортник

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следственном управлении СКР по Челябинской области, где до сих пор нет постоянного руководителя, обсуждают новые кандидатуры на пост начальника. «Сначала утверждали, что пришлют главного следователя Свердловской области Михаила Богинского. Потом появилась кандидатура начальника СУ СКР по Томской области Андрея Щукина, — рассказывают в курилках. — А теперь новая кандидатура. Якобы уже согласован перевод в Челябинск руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Петра Решетникова». В одном все сходятся — нового генерала пришлют очень скоро.

Генералу дали месяц для работы над ошибками

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что в четверг руководство МВД проводило ВКС с региональными главными управлениями. «Говорят, что сильно досталось замначальнику ГУ МВД по Челябинской области, начальнику Главного следственного управления Андрею Сухопарову, — рассказал инсайдер. — В его адрес было высказано очень много претензий. Это связано и с тем, что часть дел, что проходили по линии ГСУ, разваливаются в судах. Генерал-майору юстиции дали месяц на исправление ошибок. Если не исправится, отправят в отставку, а в полицейский главк пришлют „варяга“».

На место замминистра три кандидата

Инсайдеры сообщают, что на место замминистра сельского хозяйства региона Александра Раевского, который уйдет на пенсию с 8 февраля, рассматриваются три кандидатуры. «Все три претендента работают в минсельхозе, — говорят инсайдеры. — Это начальник правового управления Инна Подшивалова, начальник управления лицензирования Марьям Ложенкова и начальник одного из отделов Юлия Дида». По словам источника, назначение состоится сразу после отставки Раевского.

Куприкову позвали в Москву

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в министерстве экологии Челябинской области готовится отставка. Свой пост покинет первый заместитель министра Яна Куприкова. По слухам, ей предложили работу в Москве. «Во время визита в Челябинск вице-премьера РФ Виктории Абрамченко она очень понравилась москвичам, в том числе представителям Росприроднадзора, — говорит источник. — Так что в скором времени Куприкова переберется в столицу, чему она очень рада». Говорят, что Куприкова будет работать в структурах Росатома.

Федералы обещали вернуться

В числе плюсов для региона от визита вице-премьера РФ Виктории Абрамченко можно назвать тот факт, что правительственная делегация высоко оценила красоты Южного Урала. Гостям очень понравилась презентация особо охраняемых природных территорий — живописных озер, гор и заповедников. «Кто-то даже заявил, что приедет в отпуск отдохнуть именно в Челябинскую область. Среди них — высокопоставленные руководители. Отдыхать на челябинских озерах станет модным», — говорят в кулуарах.

Зюзиным займутся всерьез

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если кому и следует опасаться итогов визита в Челябинск вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, так это основному совладельцу «Мечела» и Челябинского металлургического комбината Игорю Зюзину. Абрамченко публично назвала предприятия Зюзина главным загрязнителем челябинского воздуха. «Мечел» и ЧМК упоминали и на закрытых совещаниях. «Предприятия Зюзина возьмут на особый контроль, — говорят в кулуарах. — Более жесткий, чем было до сих пор. С учетом того, что ЧМК уже выписали штрафы на сотни миллионов рублей». Чтобы Зюзину избежать неприятностей, ему надо как можно прилежней выполнять экологическое соглашение с областным правительством, подписанное в канун приезда Абрамченко. Иначе его империей займутся силовики так, как это было в Башкортостане с «Башкирской содовой компанией», которую обвинили в нарушении экологического законодательства.

Вице-спикеры ЗСО поссорились

Переход вице-спикера ЗСО Владимира Павлова в Госдуму, если конечно его изберут при поддержке «Единой России» по Челябинскому округу, чуть снизит накал напряженности в руководстве заксобрания региона. Инсайдеры сообщают, что отношения между Павловым и вице-спикером ЗСО Александром Лазаревым ухудшились. «Чувствуется, что оба с трудом выносят друг друга и стараются лишний раз не пересекаться, — говорят в ЗСО. — Лазарев второй человек в ЗСО после председателя Владимира Мякуша. А Павлов один из шести вице-спикеров, но тянет первенство на себя».

Аэропорт «Игорь» потек

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мало кто знает, что после торжественного открытия нового аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске директор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков устроил выволочку главе Челябинского авиапредприятия Андрею Осипову. Инженерные коммуникации модернизированного за миллиарды аэропорта, особенно системы теплоснабжения, якобы дышат на ладан. Осенью затопило зал ожидания, но, как утверждают инсайдеры, это мелочи. «Был еще потоп на четвертом этаже нового терминала, где с декабря по январь вышли из строя несколько теплообменников вентиляции и обогрева воздуха, ценой в десятки миллионов рублей. Еще больший гнев и беспокойство в „Новапорте“ вызвал прорыв сетей под серверным помещением строящегося пункта пропуска через границу», — рассказал инсайдер. По его словам, повторение ЧП означает паралич погранпункта и ставит крест на запуске международных рейсов из Челябинска.

Сотрудник авиапредприятия злорадствуют

Выволочка, которую устроил директору Челябинского авиапредприятия Андрею Осипову глава «Новапорта» Сергей Рудаков, порадовала замерзающих сотрудников гавани. «Система отопления в ремонтных мастерских и части административных помещений разморожена. С ноября 2019 года Осипов уволил всех своих замов и сотрудников хозяйственно-технической службы, досконально знавших строительный проект нового аэровокзального комплекса, систем его теплоснабжения и канализации. Исправлять ошибки некому», — говорит инсайдер. Сейчас авиаторы обсуждают, какой именно провал положит конец карьере Осипова.

Барышева подозревают в саботаже

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уборка снега с дорог Челябинска обернулась неожиданными проблемами. Управляющие компании, которые отвечают за внутридворовые территории, особо не заморачиваются с вывозом снега. «Убирать снег они, конечно, убирают, иначе бы жильцы подняли шум. Но некоторые УК норовят просто вытащить кучи к обочинам дорог. Это касается и того снега, что сбрасывают с крыш, — говорят в кулуарах. — Особенно грешат этим „управляшки“ депутата Госдумы Андрея Барышева. Складывается впечатление, что речь идет об обычном саботаже со стороны его УК, чтобы вызвать недовольство горожан работой мэрии».

У сторонников Навального возникли проблемы с адвокатами

Говорят, что у челябинских сторонников блогера Алексея Навального, задержанных после несогласованных акций 23 и 31 января, возникли проблемы с наймом адвокатов. Как им заранее и неоднократно рекомендовали в штабе блогера, участники протестов требуют у юристов иметь дело с рекомендованными правозащитными организациями, чтобы потом правозащитники сами выходили на адвокатов. «Адвокатам же такая схема кажется надуманной. Кроме того, многие правозащитные организации имеют статус иностранного агента и сотрудничать с ними, значит создавать себе проблемы», — пояснил собеседник в адвокатском сообществе.

В Златоусте ловят «хайп» на акциях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции за блогера Алексея Навального дали неожиданный эффект в Златоусте. Вслед за КПРФ, заявившей о Всероссийской акции 23 февраля, на протест решил «присесть» некий местный Совет народных делегатов. Этот Совет сейчас собирает заявки от политических партий для подачи в мэрию, чтобы устроить общую акцию протеста. «В совет собрали людей, у которых не получается выиграть выборы и пройти в депутаты. Это судимый экс-глава комитета по молодежи Алексей Палкин, обещавший полететь на Марс. Вместе с ним на баррикады хотят выйти представитель КПРФ Алексей Смирнов и справедливоросс Илья Михайлов. Компания очень сомнительная. Сейчас те, кому предлагают принять участие в акции, посмеиваются и гадают, зачем им такие посредники и что те потребуют в качестве комиссионных?» — рассказал инсайдер.

К Навальному потянулись эсеры

Тем временем, златоустовские эсеры обсуждают неожиданную для них активность Ильи Михайлова. «Он ведь не просто рядовой эсер. Он вполне официальный помощник депутата заксобрания области от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой. А теперь он готов стать во главе протестов, к которым эсеры отношения не имеют. Видимо статус помощника стал его тяготить. «Михайлов давно намекает, что готов и может заниматься политикой самостоятельно. Там и до поддержки Навального дойдет», — судачат в местном политическом бомонде. Пока амбиции Михайлова вызывают лишь улыбки.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.