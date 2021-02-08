Свердловские власти отстояли в Москве многомиллиардный проект

В Свердловской области была предпринята попытка сорвать крупный инфраструктурный проект — строительство мусороперерабатывающего комплекса для Екатеринбурга. Заложниками ситуации могли стать полтора миллиона человек, а в ситуации пришлось разбираться центральному аппарату ФАС России.
Речь идет о конкурсе на строительство комплекса «Екатеринбург-Юг». «Это технопарк, который состоит из мусоросортировочного завода, полигона и производства технологического грунта, что позволит обеспечить глубокую сортировку отходов не только для нужд Екатеринбурга, но и соседних муниципалитетов, входящих в так называемый „Большой Екатеринбург“», — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов.
Региональное МинЖКХ объявило конкурс для поиска инвестора в декабре 2020 года. Стоимость строительства комплекса 19 млрд 239 млн. Прием заявок от участников завершается 8 февраля. Где именно будет расположен объект, пока не решено. Конкурсные предложения от участников начнут собирать 9 марта, а рассмотрение их начнется 4 июня 2021 года. Срок соглашения с концессионером — 30 лет, при этом собственником объекта будет Свердловская область.
В январе этого года торги были приостановлены из-за того, что компания ООО «Новые технологии» подала жалобу в центральный аппарат ФАС. Якобы в документации были предъявлены завышенные требования к опыту, квалификации и финансовой состоятельности претендентов. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, антимонопольщики провели несколько заседаний.
«МинЖКХ обосновало свою позицию, доказав, что проект позволит решить социальные вопросы региона, повлияет на достижение показателей национального проекта „Экология“. Поэтому региону нужен опытный концессионер, способный построить объект в установленные сроки», — отметил собеседник. «Компания, направившая жалобу, не подавала заявки на участие в торгах. В ходе рассмотрения жалобы были изучены доводы сторон. Комиссия ФАС России признала жалобу необоснованной», — прокомментировали в пресс-службе ФАС РФ.
По словам замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егора Свалова, подобные ситуации происходят регулярно. «В ФАС убедились, что мы сделали все в четком соответствии с законодательством. Если посмотрите, в антимонопольной службе огромное количество жалоб. Жалуются по любому поводу, что, конечно же, усложняет нашу работу», — добавил Свалов.
Министр ЖКХ Смирнов отмечает, что возведение комплекса «Екатеринбург-Юг» откладывать нельзя: «Задержка в строительстве привела бы к тому, что мы были бы вынуждены продолжать складировать мусор на полигоне „Северный“, который и так близок к переполнению. Заложниками ситуации стали бы полтора миллиона человек».
С ним согласен и член Общественной палаты области, председатель регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы» Михаил Беленький. «Это очень длительная процедура — от момента определения участка земли до ввода объекта в эксплуатацию. Есть ряд длительных процедур, например, публичное обсуждение места размещения комплекса. Это организовывается не за один день, и на обсуждение надо выходить с конкретным проектом. Поэтому каждый день промедления оттягивает реализацию проекта. А мы все — и население, и юрлица — вовлечены в мусорную реформу и заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее появился инвестор, чтобы как можно быстрее начал строительство», — отметил Беленький. Эксперт уверен: чем раньше будет запущен завод, тем лучше будет для экологии.
На момент публикации материала связаться с руководством ООО «Новые технологии» не удалось. По данным из открытых источников, ООО «Новые технологии» занимается деятельностью по обработке телефонных звонков, в штате компании один сотрудник, реальной хозяйственной деятельности организация не ведет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет реформирована система обращения с отходами. В области полноценно начнется раздельный сбор мусора, а отходы будут не закапывать на полигонах, а перерабатывать и производить из них готовую продукцию. Сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который практически переполнен. Рядом с действующей свалкой хотят построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Север» (это будет резервный полигон для столицы Урала). Однако местные жители выступают против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам.
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