Свердловские власти отстояли в Москве многомиллиардный проект

Екатеринбургу срочно нужен мусороперерабатывающий комплекс. Строительство такого проекта ценой в 19,2 миллиарда едва не сорвали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Свердловской области была предпринята попытка сорвать крупный инфраструктурный проект — строительство мусороперерабатывающего комплекса для Екатеринбурга. Заложниками ситуации могли стать полтора миллиона человек, а в ситуации пришлось разбираться центральному аппарату ФАС России.

Речь идет о конкурсе на строительство комплекса «Екатеринбург-Юг». «Это технопарк, который состоит из мусоросортировочного завода, полигона и производства технологического грунта, что позволит обеспечить глубокую сортировку отходов не только для нужд Екатеринбурга, но и соседних муниципалитетов, входящих в так называемый „Большой Екатеринбург“», — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов.

В центральном аппарате ФАС России в скандале разбирались несколько дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональное МинЖКХ объявило конкурс для поиска инвестора в декабре 2020 года. Стоимость строительства комплекса 19 млрд 239 млн. Прием заявок от участников завершается 8 февраля. Где именно будет расположен объект, пока не решено. Конкурсные предложения от участников начнут собирать 9 марта, а рассмотрение их начнется 4 июня 2021 года. Срок соглашения с концессионером — 30 лет, при этом собственником объекта будет Свердловская область.

В январе этого года торги были приостановлены из-за того, что компания ООО «Новые технологии» подала жалобу в центральный аппарат ФАС. Якобы в документации были предъявлены завышенные требования к опыту, квалификации и финансовой состоятельности претендентов. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, антимонопольщики провели несколько заседаний.

Министр ЖКХ и энергетики Николай Смирнов объясняет, что пострадать могли полтора миллиона человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«МинЖКХ обосновало свою позицию, доказав, что проект позволит решить социальные вопросы региона, повлияет на достижение показателей национального проекта „Экология“. Поэтому региону нужен опытный концессионер, способный построить объект в установленные сроки», — отметил собеседник. «Компания, направившая жалобу, не подавала заявки на участие в торгах. В ходе рассмотрения жалобы были изучены доводы сторон. Комиссия ФАС России признала жалобу необоснованной», — прокомментировали в пресс-службе ФАС РФ.

По словам замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егора Свалова, подобные ситуации происходят регулярно. «В ФАС убедились, что мы сделали все в четком соответствии с законодательством. Если посмотрите, в антимонопольной службе огромное количество жалоб. Жалуются по любому поводу, что, конечно же, усложняет нашу работу», — добавил Свалов.

Министр ЖКХ Смирнов отмечает, что возведение комплекса «Екатеринбург-Юг» откладывать нельзя: «Задержка в строительстве привела бы к тому, что мы были бы вынуждены продолжать складировать мусор на полигоне „Северный“, который и так близок к переполнению. Заложниками ситуации стали бы полтора миллиона человек».

С ним согласен и член Общественной палаты области, председатель регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы» Михаил Беленький. «Это очень длительная процедура — от момента определения участка земли до ввода объекта в эксплуатацию. Есть ряд длительных процедур, например, публичное обсуждение места размещения комплекса. Это организовывается не за один день, и на обсуждение надо выходить с конкретным проектом. Поэтому каждый день промедления оттягивает реализацию проекта. А мы все — и население, и юрлица — вовлечены в мусорную реформу и заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее появился инвестор, чтобы как можно быстрее начал строительство», — отметил Беленький. Эксперт уверен: чем раньше будет запущен завод, тем лучше будет для экологии.

Действующий полигон «Северный» переполнен и на грани закрытия, нужен новый современный объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На момент публикации материала связаться с руководством ООО «Новые технологии» не удалось. По данным из открытых источников, ООО «Новые технологии» занимается деятельностью по обработке телефонных звонков, в штате компании один сотрудник, реальной хозяйственной деятельности организация не ведет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет реформирована система обращения с отходами. В области полноценно начнется раздельный сбор мусора, а отходы будут не закапывать на полигонах, а перерабатывать и производить из них готовую продукцию. Сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который практически переполнен. Рядом с действующей свалкой хотят построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Север» (это будет резервный полигон для столицы Урала). Однако местные жители выступают против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам.