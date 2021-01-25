«Спецавтобаза» начала проектирование нового полигона. Местные жители возмущены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Спецавтобаза» приступила к проектированию мусорного полигона «Екатеринбург-Север» для нужд столицы Урала. Новая свалка и объект для сортировки мусора будут расположены возле действующего полигона «Северный». Местные жители возмущены, сообщил URA.RU заместитель председателя организации «Зеленый щит» Александр Аникин.

«Жители близлежащих садов и поселков считают выбор места под новый объект неудачным. Действующий полигон „Северный“ работает с нарушениями. Его до 2022 года обещали закрыть, но рядом уже готовятся построить новую свалку. А экологическую экспертизу и общественные слушания проведут не раньше второго квартала 2022 года. То есть, мнение людей учтут, когда проект уже будет готов, и стройку будет не остановить», — говорит Аникин.

Акивист ссылается на данные областного министерства ЖКХ. «На проект нового полигона уже успели потратить 4,2 млн рублей. Новый мусоросортировочный комплекс планируют разместить севернее действующего полигона, и он будет принимать 400 тысяч тонн отходов в год. Его хотят запустить через два года», — сказал Аникин.

По словам жительницы поселка Крутой (находится недалеко от будущей свалки) Анастасии Зубко, строительство нового полигона означает, что местное население продолжит сталкиваться с регулярными проблемами. «Из-за мусоровозов многокилометровые пробки, нам же из-за этого не согласовывают школьный автобус. Из грузовиков постоянно падает мусор, весной просто ужас, когда снег тает. И эти мусоровозы гоняют со скоростью 100 километров в час, чувствуют себя безнаказанно, хотя буквально месяц назад насмерть мужчину сбили», — добавляет Зубко.

В министерство ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза» направлены запросы, ответы пока не поступили. Ранее активисты предположили, что новый полигон может загрязнять реки Крутиха и Пышма, поскольку будет расположен в болотистой местности. Сейчас прокуратура ведет проверку по факту возможной экологической угрозы. Местные жители выступают за появление современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.