Челябинские инсайды: новая должность для Котовой

С наступающим Днем всех влюбленных Коллаж: URA.RU

Челябинские элиты продолжают обсуждать кадровые перестановки в областной прокуратуре. Кто-то листает страницы интернета, пытаясь узнать как можно больше про прокурора Самарской области Сергея Бережицкого. В кулуарах правительства гадают, когда губернатор Алексей Текслер снимет масочный режим. А в мэрии Челябинска тихо подтрунивают над вице-мэром Александром Астаховым. Впервые на время отъезда мэра Натальи Котовой он не стал врио главы города.

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Текслер принял решение о масочном режиме

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что губернатор Алексей Текслер не будет торопиться со снятием масочного режима в регионе, действующего с 12 мая. «Хотя в области действительно снижается число заболевших коронавирусом, ситуация далека от идеальной, — поясняет инсайдер. — Если сейчас маски отменить, то никто не возьмет на себя ответственность за последствия, а быть популистом губернатор не хочет. Маски снимут, когда ситуация действительно позволит сделать это. Да и общий масочный режим по России никто не отменял». Как отметил инсайдер, в регионе и без того остался минимум ограничительных мер, введенных из-за COVID-19.

В прокуратуре больше не ждут варяга из Саратова

Говорят, что окончательно снят вопрос о переводе прокурора Саратовской области Сергея Филипенко в Челябинскую область — на ставку, которая стала вакантной после ухода действующего прокурора Виталия Лопина. «Это перевод активно обсуждался, — рассказывает инсайдер. — Но потом было принято решение о переводе Филипенко в другой регион. Возможно в Свердловскую область». Теперь в челябинском ведомстве все чаще говорят о том, что в регион пришлют Сергея Бережицкого, который сейчас руководит прокуратурой Самарской области. «Но насколько этот процесс затянется, сказать сложно. Павел Вепрев, который сейчас руководит прокуратурой в статусе и. о., пока справляется», — говорят в кулуарах.

Главный полицейский Челябинска рассчитывает на повышение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того как новым начальником полиции УМВД по Челябинску и замначальника управления стал подполковник Андрей Меньшенин, многие заговорили, что он в скором времени сменит начальника УМВД Сергея Миронова. До этого назначения Меньшенин служил в должности замруководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. «Когда появилась информация о переводе Меньшенина в Челябинск, многие вообще решили, что он уже сменит Миронова, — рассказал инсайдер. — Отчасти автором этих слухов был сам Меньшенин, который стал всем рассказывать о переводе. Но оказалось, что Миронов остается на месте, а его новому заместителю еще надо потрудиться на этой должности, чтобы возглавить УМВД и это произойдет не так быстро». Самого Миронова со временем переведут в ГУ МВД по региону.

Гартунг взял тайм-аут по Златоустовскому округу…

До сих пор нет ясности по Златоустовскому округу на выборах в Госдуму. От ЛДПР выдвинется действующий депутат Виталий Пашин, от Партии пенсионеров — руководитель регионального отделения Степан Фирстов. В «Единой России» до сих пор идут консультации, хотя все больше склоняются к тому, чтобы поддержать действующего парламентария Олега Колесникова. И только лидер челябинской «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг держит паузу. «Гартунг в рамках договоренностей, что ЕР отдаст ему Коркинский округ, пообещал не выдвигать по другим четырем округам ресурсных кандидатов, — рассказывает инсайдер. — Это же касается и Златоустовского округа. В рамках договоренностей он уже не хочет поддерживать экс-мэра Златоуста Вячеслава Жилина, своего нового партийного соратника, который мечтает о Госдуме. Он также дал понять, что не будет выдвигать по этому округу депутата ЗСО Ольгу Мухометьярову, хорошо известную в Златоусте. Судя по тому, что Гартунг пока молчит, есть подозрение, что договоренности он может нарушить. Тогда и в Коркинском округе ЕР будет биться с ним всерьез».

…а конкурентов у него прибавилось

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Никто из регионального отделения партии «За правду» писателя Захара Прилепина так и не перешел в ряды «Справедливой России», несмотря на то, что обе партии вместе с «Патриотами России» объединяются в одну. «Единственное исключение — экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, который стал эсером, — отмечает инсайдер. — Но Жилин в партии „За правду“ не состоял, а был лишь ее сторонником. Прочие „заправдинцы“ не спешат сдавать партбилеты и сменить флаги по одной простой причине — они не верят лидеру челябинских эсеров, депутату Госдумы Валерию Гартунгу». Как пояснил инсайдер, челябинским сторонникам писателя Захара Прилепина на выборах в Госдуму уготована незавидная участь — заведомо непроходные места в партийных списках в Госдуму. Поэтому нет смысла совершать какие-либо телодвижения.

«Патриотов» оставят на обочине

Что касается «Патриотов России», которые вместе с партией «За правду» должны влиться в ряды «Справедливой России», то челябинских «патриотов» в расчет не принимают совсем. Челябинскую область исключили из числе регионов, где дадут возможность проявить себя «Патриотам России». «Имена тех, кто представляет эту партию в Челябинске, не раскручены, — пояснил инсайдер. — Кроме того, у них нет и денег, чтобы платить в общую партийную кассу». Как отметил источник, возможно, челябинских «патриотов» вообще не будут принимать в ряды «Справедливой России».

«Пенсионеры» перехватят Челябинск у «Новых людей»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске гадают, станет ли регион той территорией, где дадут раскрутиться партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. Местный руководитель партии Максим Гулин неизвестен широкой общественности и пока партийцы особо себя не проявляют. «Возможно, что так все и останется, — говорит инсайдер. — „Новые люди“ будут искать ниши в других регионах. А в Челябинской области начнут раскручивать „Партию пенсионеров“. После того как „пенсионеры“ получили два мандата в заксобрание региона, их позиции, особенно у лидера регионального отделения Степана Фирстова, выросли».

Мэру Челябинска предложат новую должность

Инсайдеры сообщают, что мэр Челябинска Наталья Котова может возглавить городской МКС «Единой России». Сейчас этой партийной структурой руководить спикер гордумы Андрей Шмидт. «Региональным отделением партии руководит губернатор Алексей Текслер, — напомнил инсайдер. — Уже есть вводные, чтобы главы на местах, особенно те, у кого высокие рейтинги доверия, стали во главе партийных структур. Так что шаг вполне логичный. Особенно если учесть, что Котова входит в областной президиум ЕР». Говорят, что это предложение будет озвучено Котовой уже на будущей неделе.

Вице-мэру Астахову не доверили город

Мэр Челябинска Наталья Котова, уехав на несколько дней в Сколково на учебу, назначила врио главы города, на время своего отсутствия, вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую. Обычно этот статус доставался вице-мэру по городскому хозяйству Александру Астахову. «Котова подумывает над тем, чтобы поменять структуру администрации и ввести пост первого вице-мэра, — напоминает инсайдер. — Но это произойдет после того, как она решит, кого из своей команды повысить. До сих пор все думали, что основным кандидатом в первые вице-мэры является Астахов, а Котова на этот раз доверила город Рыльской». По словам источника, такое решение очень напрягло Астахова и он понял, что в борьбе за пост первого замглавы Челябинска у него появился серьезный конкурент в лице Рыльской.

Архитектор ведет тайные переговоры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ведет тайные переговоры с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым на предмет строительства новых объектов. Колесников же, по слухам, очень недружественен к властям города. Говорят, что буквально на днях Крутолапов долго что-то обсуждал с Колесниковым. Обычно после таких встреч чиновники идут к мэру Наталье Котовой и докладывают о встрече. Крутолапов же этого не сделал. «Если Котова спросит его о встрече напрямую, и он будет врать, ему же будет хуже», — говорят в кулуарах.

Главы районов будут сносить ларьки

В городской думе Челябинска готовятся к принятию резонансного решения. Полномочия по сносу незаконных ларьков получат районные администрации. «То есть теперь и районные власти, и город будут иметь право на демонтаж незаконных нестационарных объектов — пояснил источник. — Говорят, что за такой порядок очень ратовал депутат гордумы Илья Мительман и теперь ему пошли на уступки. Правда, разрешения на установку ларьков по-прежнему будут выдавать только в мэрии».

Галкин начал войну против Колесника

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске обсуждают обострение отношений между депутатом городской думы Александром Галкиным и главой Калининского района Сергеем Колесником. «Близкие к Галкину люди выиграли тендер на благоустройство и уборку улиц, снизив первоначальную цену почти вдвое. Качество получилось соответствующее, и теперь Колесник не подписывает акты о принятии работ. Люди Галкина в Калининском райсовете на каждом заседании давят на главу по самым разным темам, склоняя его это сделать», — говорят в администрации района. Якобы сейчас уже делают ставки, «сломается» Колесник или предпочтет не рисковать, чтобы потом не иметь проблемам с правоохранителями и ревизорами

За уборку снега досталось мэру-новичку

В официальном релизе о разносе, который устроил губернатор Алексей Текслер главам городов и районов за плохую уборку снега, не было имен виновников, вызвавших гнев главы региона. Инсайдеры сообщают, что досталось нескольким главам юга области и новому мэру Верхнего Уфалея Сергею Тарасову. «Из Верхнего Уфалея в аккаунты Текслера поступило особенно много жалоб, — говорит инсайдер. — И эти жалобы поступали уже тогда, когда Тарасов стал мэром». В итоге Тарасову дали понять, что времени на раскачку ему не давали и кредит доверия надо оправдывать.

В Верхний Уфалей придут силовики

Тем временем материалы Контрольно-счетной палаты региона, проверявшей мэрию Верхнего Уфалея, ушли в прокуратуру. Проверялся период работы до того, как администрацию возглавил Сергей Тарасов. Говорят, что будет серия уголовных дел, фигурантами которым станут чиновники мэрии и местные бизнесмены. «В том числе те представители бизнеса, что пытались вмешиваться в дела мэрии», — рассказал инсайдер.

Аэропорт опять затопило

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники аэропорта Челябинска обсуждают неудачи, преследующие руководителя «Челябинского авиапредприятия» Андрея Осипова. Якобы после закрытой встречи, где гендиректор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков негативно оценил постоянные коммунальные аварии в модернизированной за миллиарды воздушной гавани, там произошел новый потоп. «На этот раз Осипов решил действовать превентивно, пресс-служба аэропорта распространила официальное заявление о сработавшей системе пожаротушения в рамках ее испытания. Но говорят, что опять прорвало не выдержавшие давления трубы. Причем обсуждают это не только работники аэропорта, но и высокопоставленные чиновники», — рассказал инсайдер. По его словам, вскоре состоится еще одно совещание по аэропорту — и Осипову предстоит оправдываться.

В Златоусте депутат хочет стать телевизионщиком

В Златоусте обсуждают шансы депутата горсобрания Виктора Рощупкина пересесть в кресло главы местного телеканала «ЗлатТВ». «Ранее Рощупкин отсидел неделю под арестом за бегство с места ДТП, совершенного якобы в пьяном виде. Затем лишился за это поста главы исполкома местного отделения „ЕР“. Потом так руководил управляющей компанией, что сама УК на грани банкротства», — утверждает инсайдер. По его словам, карьерные устремления Рощупкина поддерживает экс-директор «ЗлатТВ» Дарья Сивухина. Оба считаются близкими к бывшему главе города Вячеславу Жилину и действующему спикеру собрания Алексею Карюкову. «Вопрос в том, хотят ли Сивухина и Рощупкин только присесть на выборные финансовые потоки или хотят еще помочь Жилину с Карюковым ослабить позиции действующего мэра Максима Пекарского», — гадают местные элиты.

В Копейске ждут большой зачистки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело, возбужденное по факту сомнительной покупки мэрией Копейска помещений детского сада, может дать толчок к целой серии уголовных дел. В актах Контрольно-счетной палаты есть фактура, которой силовики занялись всерьез. «В качестве примера можно привести Кунашакский район, где также началось с законности проверки закупки помещений детского сада, — напоминает инсайдер. — В течении двух лет под суд были отправлены половина чиновников района, а глава района Вадим Закиров сел на длительный срок за получение взятки. Так что копейским чиновникам, в том числе мэру Андрею Фалейчику, есть от чего напрячься».

Под Челябинском тайно строят ТРК

Странная история разворачивается в Копейске. Здесь на въезде в город, у самой границы с Челябинском, на территории городского парка Победы началось строительство большого торгово-развлекательного комплекса. «Аукцион на строительство провели тайно, проект только начали разрабатывать, а по факту строительство уже ведется, — сообщил инсайдер. — Многие горожане и предприниматели возмущены, что стройка началась в местном лесном массиве без предупреждений и учета мнения копейчан».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.